Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Compte tenu de la situation en cours au Venezuela, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes françaises de ne pas pénétrer dans l’espace aérien vénézuélien.
De plus, la DGAC permet le maintien des vols depuis et vers les Antilles et la Guyane. En fonction de l’évolution de la situation, des retards et des déroutements pourraient néanmoins avoir lieu.
La DGAC a également demandé aux compagnies aériennes concernées par ces liaisons de prévoir un emport carburant supérieur.
Pour les voyageurs en partance vers ces destinations, il est conseillé de prendre contact auprès de leur compagnie aérienne pour vérifier le statut de leurs vols.
Le 3 janvier 2026, les Etats-Unis ont mené une opération militaire qui a conduit à l’enlèvement, en plein cœur de Caracas, de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, et de Cilia Flores, son épouse.
