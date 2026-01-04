Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Compte tenu de la situation en cours au Venezuela, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes françaises de ne pas pénétrer dans l’espace aérien vénézuélien.



De plus, la DGAC permet le maintien des vols depuis et vers les Antilles et la Guyane. En fonction de l’évolution de la situation, des retards et des déroutements pourraient néanmoins avoir lieu.



La DGAC a également demandé aux compagnies aériennes concernées par ces liaisons de prévoir un emport carburant supérieur.