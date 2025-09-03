Air Antilles : des investisseurs allemands, canadiens et nigériens sur les rangs ? [ABO]

" Au départ, ils ne voulaient pas nous accompagner, car ce n’était pas leur métier.



Ils ont finalement rejoint le projet après de longues négociations. Dorénavant, ils veulent partir et ne feront pas de difficultés pour leur retrait.



D’ailleurs, nous détenons 60% du capital d’Air Antilles et nous n’avons pas vocation à rester actionnaire majoritaire, donc tout est possible dans le nouveau montage financier, " poursuit-il.



Ainsi, les futurs investisseurs auront les mains libres quant au futur schéma capitalistique du transporteur.



Et s’ils sont nombreux, ils devront être particulièrement pragmatiques et convaincants dans leur argumentaire pour rallier la banque d’affaires et la collectivité de Saint-Martin.



En tout, plusieurs millions devront être injectés rapidement pour assurer la continuité de l’activité.



On parle de 6 millions d’euros, alors même que la collectivité de Saint-Martin est arrivée au bout de ses capacités, après avoir versé plus de 16 millions d’euros depuis le début de la reprise.



" C’est une somme colossale pour une institution comme la nôtre.



Nous nous sommes engagés pour assurer le désenclavement de notre territoire. Imaginez qu’avant la relance d’Air Antilles, alors que nous ne volions pas, il était plus économique de se rendre à Miami qu’à Pointe-à-Pitre.



Il est impératif de permettre ces déplacements à nos compatriotes, aussi bien pour des raisons de santé, d’affaires que pour des démarches administratives.



Nous sommes, il est vrai, confrontés à des problèmes de trésorerie assez graves, mais nous allons nous en sortir, " estime Louis Mussington.