Air Antilles va recevoir "un appui financier de 3 millions d’euros"

Un soutien de la Collectivité de Saint Martin


La Collectivité de Saint Martin a voté, le 6 octobre dernier, un appui financier de 3 millions d’euros pour soutenir le développement d’Air Antilles, suite au renouvellement de sa licence d’exploitation le 30 septembre dernier.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

La Collectivité de Saint Martin a voté un appui financier de 3 M€ pour soutenir le développement d’Air Antilles - DepositPhotos.com, tendo23
C'est "un pas décisif dans le développement de la compagnie", annonce Air Antilles dans un communiqué.

Le 6 octobre dernier, lors de son conseil territorial, la Collectivité de Saint Martin a voté un appui financier de 3 millions d’euros pour soutenir le développement d’Air Antilles, suite au renouvellement de sa licence d’exploitation le 30 septembre dernier.

"La compagnie tient à saluer cet engagement fort de son actionnaire principal", qui va lui permettre de poursuivre le déploiement du plan de développement de ses activités, mais aussi de "maintenir une offre de transport concurrentielle dans les Antilles françaises, levier de lutte contre la vie chère".

Air Antilles va pouvoir accélérer "la mise en œuvre de ses projets"

Depuis son retour sur le marché, Air Antilles transporté plus de 150 000 passagers.

Ce nouveau soutien de la Collectivité de Saint Martin va lui permettre d'accélérer "la mise en œuvre de ses projets structurants, développer son réseau de destinations et consolider son modèle économique. La phase qui s’ouvre devra permettre de faire de cet outil de transport un projet collectif à l’ensemble des iles françaises", ajoute la compagnie.

Lire aussi : Air Antilles : des investisseurs allemands, canadiens et nigériens sur les rangs ?

Tags : air antilles, saint martin
