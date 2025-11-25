Nouvelle gouvernance, grève, peur d'une liquidation... que se passe-t-il chez Air Antilles ?

Sauf que depuis la nomination de Samuel Braconnier, signée des mains mêmes du président, rien ne s'est passé.



Le nouveau dirigeant de la compagnie devait arriver avec un pool d'investisseurs privés, prêts à mettre 6 millions d'euros sur la table, pour renflouer les comptes de l'entreprise.



Il devait aussi, dans un premier temps, mettre les mains dans le cambouis à la direction générale, puis déposer les fonds, une fois la viabilité de la compagnie assurée. Faute de retours, cette piste se serait évaporée et la lettre d'intention serait devenue caduque.



L'autre piste, qui était encore sur le bureau de Louis Mussington, à savoir celle de l'Allemand Panaf, ne serait plus d'actualité non plus.



" Les salariés, mécaniquement, sont mis sous pression. Ils sont inquiets de la situation. Ils prennent peur. Même si les chiffres sont un peu meilleurs, ils restent négatifs.



Les passagers sont mécontents, se sentent abandonnés.



Les investisseurs se posent aussi des questions : quand ils voient la réalité financière, ils rachètent quoi ? Personne ne va faire un chèque en blanc, il faut des résultats.



Pourtant, tout est là. Les finances, le matériel… Tout ce qui nous manque, c'est un nouveau chef, " poursuit notre source syndicale.



Dans le même temps, alors que des rumeurs faisaient état d'échanges avec un investisseur canadien, un koweïtien, ou encore un pool d'investisseurs privés, nous avons eu écho aussi de tractations avec la Région Guadeloupe.



En publiant leur communiqué deux mois avant la fin de la licence temporaire, les syndicats ont décidé qu'était venu le temps d'agir et de prendre des décisions avant qu'il ne soit trop tard.



Selon eux, le temps est compté et si aucun investisseur n'est identifié rapidement, la prochaine étape sera, à n'en pas douter, la liquidation.



C'est du moins la crainte de l'intersyndicale, qui appelle les salariés à se prononcer sur les suites à donner à ce communiqué dans les prochaines heures, puisqu'une assemblée générale est convoquée mardi 25 novembre au soir.