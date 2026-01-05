Les autres compagnies « Outre-mer » ont-elles aussi des échéances importantes pour cette année à venir.

Nous verrons si les compagnies du groupe Dubreuil profitent des restrictions imposées à leur concurrent Corsair sur leurs réseaux respectifs l’océan Indien pour Frenchbee et les Antilles pour Air Caraïbes qui vient d’ouvrir Saint-Martin et également une troisième destination en République dominicaine, Samana.



Toujours dans le ciel des Caraïbes, 2026 sera une année décisive pour Air Antilles, en grandes difficultés financières, dont la licence d’exploitation arrive à échéance le 31 janvier prochain et pour l’instant clouée au sol après que la DGAC a décidé de suspendre son certificat de transporteur après avoir constaté des manquements relatifs à la sécurité.



La compagnie est toujours à la recherche de son sauveur, un investisseur qui devra injecter entre 5 et 10 millions.



Air austral qui a pris la décision de remplacer ses trois Airbus A220-300 qui composent actuellement sa flotte régionale par deux A320néo ne recevra ses avions qu’en 2027. Pour 2026, l’objectif est un résultat net qui soit au minimum à l’équilibre, voir positif.



Dans le pacifique nous avions évoqué cette étude du cabinet Arthur D.Little commandé par le gouvernement de la Polynésie française pour accompagner la stratégie de la compagnie Air Tahiti Nui toujours déficitaire.



En août dernier, Radio 1 Tahiti en avait dévoilé les conclusions, préconisant selon le média polynésien des routes à fermer, une flotte et des partenariats à repenser.



En 2026, nous suivrons ce que feront les dirigeants de la compagnie à la suite de cette étude. Déjà une première décision pour 2026 a été prise en septembre dernier, la fermeture de la ligne Papeete - Seattle dès février prochain.



Avec Air France KLM, c’est le feuilleton d’une consolidation décisive qui se jouera avec le projet d’entrée au capital de TAP Air Portugal qui lui aussi continue. Les choses cependant se précisent.



Des deux concurrents au groupe français intéressés eux aussi par la compagnie portugaise, IAG semble vouloir se retirer.



Parpública, l’entité publique portugaise ayant mandat du gouvernement pour gérer le processus a limité à 49,9% la cession qui sera accordée à un partenaire industriel retenu.



Un chiffre « problématique » et rendant le deal difficile pour Nicholas Cadbury, le directeur financier d’IAG qui souhaitait une participation majoritaire nous apprenait récemment le journal « Les Échos ».



Air France-KLM devrait donc se retrouver seule face au groupe Lufthansa pour l’épilogue qui devrait arriver en cette année 2026.



Enfin, cette nouvelle année prendra aussi la forme d’un défi pour Air Corsica. Après plusieurs exercices déficitaires les dirigeants ont mis en place un vaste plan de transformation avec " un objectif d'amélioration de la trajectoire économique de l'entreprise, une nécessité pour rester dans le concert des compagnies régionales françaises" , déclarait il y a quelques jours Pierre Muracciole, président du directoire de la compagnie.

Le plan prévoit la création de lignes internationales en 2026 vers l’Autriche et l'Allemagne" (Ajaccio-Vienne, Bastia-Vienne, Ajaccio-Munich et Bastia-Munich).



On devrait également voir les avions d’Air Corsica aller chercher des passagers en Bretagne avec l’ouverture de lignes vers Rennes depuis Ajaccio et Bastia.



En ce début 2026, en route pour suivre les aventures du transport aérien.