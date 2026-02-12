Lionel Guérin nouveau Directeur Général d’Air Tahiti Nui

Son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines.
Le conseil d'administration d'Air Tahiti Nui vient d'officialiser sa nomination à compter du 11 février 2026.
Lionel Guérin prend le poste de directeur général d’Air Tahiti Nui. Il succède à Philippe Marie.
Entré au conseil d’administration d’Air Tahiti Nui en avril 2025, il est aujourd’hui chargé de "conduire une nouvelle phase de transformation de la compagnie", indique un communiqué de presse.
"Dirigeant reconnu du transport aérien, Lionel Guérin, attaché à la culture polynésienne par son épouse originaire de Raiatea et sa fille collégienne polynésienne, dispose d’une solide expérience de direction et de transformation d’entreprises du secteur".
Retrouver le chemin de la rentabilité
Hiro Arbelot, président du conseil d’administration d’Air Tahiti Nui, a remercié "chaleureusement Philippe Marie pour l’engagement, le professionnalisme et le sens des responsabilités dont il a fait preuve" et a déclaré : "Nous avons choisi un entrepreneur.
Un dirigeant expérimenté, innovant, porteur d’une méthode, d’une vision sur le long terme et d’une capacité éprouvée à conduire des transformations complexes.
Dans un environnement aérien profondément concurrentiel et en mutation rapide, Air Tahiti Nui avait besoin d’un leadership clair, exigeant et fédérateur."
Lionel Guérin arrive dans un contexte où la compagnie polynésienne cherche à retrouver la rentabilité et à réduire sa dépendance aux subventions publiques.
Un audit mené par le cabinet Arthur D. Little a recommandé des mesures fortes : fermeture de lignes déficitaires, recherche de nouveaux partenaires financiers et révision de la stratégie de flotte.
En ligne de mire également : le renouvellement de la délégation de service public domestique.
Le parcours de Lionel Guérin
Marié à une Polynésienne et père de trois enfants, Lionel Guérin est ingénieur, diplômé de l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique, et pilote de ligne.
Il a exercé les fonctions de directeur technique, commandant de bord, instructeur et responsable des standards opérationnels chez Air France, avant d’occuper plusieurs postes de dirigeant dans le secteur aérien.
Il a notamment été fondateur et PDG d’Airlinair, fondateur et PDG de Transavia France, fondateur et Président de HOP!, puis directeur général adjoint d’Air France.
Il a rejoint Air Moana fin 2024 afin d’accompagner son développement et de transmettre son expérience aux équipes polynésiennes.
Il est également président et fondateur de l’association Aéro Biodiversité, créée en 2015, et Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite.
