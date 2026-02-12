TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel (Guide 2026)

le Guide 2026


Prêt pour la Guadeloupe ? Découvrez les 6 lieux incontournables de l'archipel : des plages de Grande-Terre à la nature sauvage de La Désirade.


Rédigé par Jean-François Rust le Jeudi 12 Février 2026 à 07:33

Vous prévoyez un voyage sous le soleil des Antilles ?

Fort de cinq îles différentes, le territoire garantit une immersion incomparable dans l’arc antillais français.

De Grande-Terre à La Désirade en passant par Basse-Terre, Marie-Galante et Les Saintes, découvrez notre sélection des pépites en Guadeloupe à ne pas manquer lors de votre séjour.

1. S’alanguir sur les plages de la côte sud (Grande-Terre)

Du Gosier à Saint-François, Grande-Terre concentre une part majeure du tourisme balnéaire en Guadeloupe. Là se trouvent les plages, les hôtels et les résidences, ainsi que des clubs nautiques et de plongée.

  • Le Gosier offre l’avantage d’être tout près de Pointe-à-Pitre.

  • Sainte-Anne dispose de trois plages différentes : La Caravelle et son sable clair, avec cocotiers et lagon ; la plage du Bourg, au cœur du village ; Bois-Jolan, ombragée et plus « nature ».

  • Saint-François complète la série avec pas moins d’une petite dizaine de plages.

2. Respirer la fraîcheur aux chutes du Carbet (Basse-Terre)

Basse-Terre porte mal son nom.

L’aile gauche du « papillon » guadeloupéen – Grande-Terre formant l’aile droite - abrite les plus hauts sommets de l’archipel. Et qui sommets, dit eau !

L’excursion aux chutes du Carbet constitue ainsi l’une des balades incontournables. Trois cascades se succèdent sur les versants du volcan La Soufrière.

La seconde, accessible par un chemin aisé, se jette de plus de 100 m de haut. Les randonneurs vaillants iront jusqu’à la troisième, d’atteinte plus difficile et parfois inaccessible après de fortes pluies.

3. Découvrir le Mémorial ACTe (Pointe-à-Pitre)

Le Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe - Photo JFR
Construit sur le site d’une ancienne usine sucrière, ce bâtiment muséal ultra contemporain invite avec émotion à se réapproprier la tragique histoire du commerce triangulaire et de la traite négrière aux Caraïbes.

Derrière des façades sombres protégées d’une enveloppe argentée, les deux édifices, connectés par une passerelle, rappellent par leurs expositions permanentes et temporaires les ressorts de l’esclavagisme, ainsi que la vie et le travail forcé sur les îles à cette période.

Une étape culturelle indispensable pour mieux comprendre l’identité caribéenne.

4. Vivre en mode "détox" aux Saintes

Ce petit archipel-sanctuaire égrené au sud de Basse-Terre est un écrin… dans un écrin. Îlots à ports minuscules dotés d’un charme villageois, la vie semble s’y écouler sans heurts, au rythme de la pêche et des bateaux de plaisance.

Avec sa population d’origine de l’ouest de la France, Les Saintes sont une destination à part. A 20 mn de traversée de Trois-Rivières (Basse-Terre), on se balade à Terre-de-Haut et Terre-de-Bas (les deux îles principales) de maisons colorées en plages dorées, rapidement atteint par la douce langueur tropicale.

5. S’imprégner de l’identité créole à Marie-Galante

Cette île ronde posée au large de Grande-Terre est la plus secrète de Guadeloupe. Sans tourisme de masse, elle vit au rythme de son agriculture, entre canne à sucre et derniers attelages de chars à bœufs.

En excursion ou en mini-séjour, Marie-Galante offre l’image des Caraïbes éternelles. On flânera dans Grand-Bourg, port nonchalant d’où l’on arrive de Pointe-à-Pitre (à 45 mn).

On roulera sur l’île, piquée d’anciens moulins à vent. On visitera une distillerie de rhum. Avant de s’alanguir sur la longue plage de la Feuillère au sable blond.

6. Tenter l’escapade sauvage à La Désirade

La Désirade fait partie des 6 expériences incontournables pour découvrir la Guadeloupe (Guide 2026)Depositphotos.com Auteur bennymarty
S’aventurer est bien le verbe qui convient, tant La Désirade déroge à la règle des douces destinations tropicales. Plantée dans l’Atlantique à quelques encablures de Saint-François, ce long caillou montagneux prend de plein fouet les furies océanes et les alizés.

C’est donc une île sauvage qu’il est donné de découvrir, avec son littoral sud parsemé de petits hameaux, de plages… et d’iguanes, qui se baladent en liberté.

Côté nord, on pourra se faire conduire sur l’arête sommitale, qui plonge abruptement vers l’océan. Mystérieuse île…


