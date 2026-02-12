Guadeloupe : 6 expériences incontournables pour découvrir l'archipel (Guide 2026)

Ce petit archipel-sanctuaire égrené au sud de Basse-Terre est un écrin… dans un écrin. Îlots à ports minuscules dotés d’un charme villageois, la vie semble s’y écouler sans heurts, au rythme de la pêche et des bateaux de plaisance.



Avec sa population d’origine de l’ouest de la France, Les Saintes sont une destination à part. A 20 mn de traversée de Trois-Rivières (Basse-Terre), on se balade à Terre-de-Haut et Terre-de-Bas (les deux îles principales) de maisons colorées en plages dorées, rapidement atteint par la douce langueur tropicale.