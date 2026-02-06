Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

"C’est parti ! La vente des voyages officiels est lancée. L’engouement est déjà là : avant même l’ouverture des ventes, nous avions enregistré plus de 6 000 préinscriptions.

Toute l’équipe est mobilisée à 100% pour répondre aux demandes des fans français, espagnols, portugais, italiens ou encore roumains.



En 2027, rendez-vous au bout du monde pour fraterniser et partager notre passion du sport !