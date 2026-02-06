TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Des formules variées, du circuit accompagné aux hospitalités VIP


Les fans de rugby peuvent dès aujourd’hui réserver leur séjour officiel pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, billets de match inclus. Couleur Rugby propose des formules variées, du circuit accompagné aux hospitalités VIP, à partir de 2 990 € par personne.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

Du 1er octobre au 13 novembre 2027, l’Australie accueillera la 11e édition de la Coupe du Monde de Rugby - Depositphotos.com @phot65
Du 1er octobre au 13 novembre 2027, l’Australie accueillera la 11e édition de la Coupe du Monde de Rugby - Depositphotos.com @phot65
Climats du Monde
Les fans de rugby peuvent désormais réserver leur voyage pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, y compris la billetterie officielle, auprès de Couleur Rugby, agence de voyages officielle exclusive en France et en Europe.

La compétition, qui se déroulera du 1er octobre au 13 novembre 2027, rassemblera 24 équipes dans 7 villes hôtes australiennes et promet d’accueillir des milliers de supporters venus du monde entier.

Mardi dernier, World Rugby a dévoilé le calendrier officiel, permettant aux fans de connaître les lieux et dates des 52 matchs de la compétition.

Pour organiser leur séjour, les supporters peuvent dès aujourd’hui consulter le site australie2027.com, qui propose un catalogue complet de séjours de 5 à 30 nuits incluant les billets officiels.

Plusieurs formules sont disponibles, allant des voyages autotours ou en camping-car aux circuits accompagnés et aux hospitalités VIP, à partir de 2 990€ par personne.

Les séjours officiels sont ouverts à la réservation

Autres articles
David Chevalier, Président du Groupe Couleur, se dit enthousiaste : "C’est parti ! La vente des voyages officiels est lancée. L’engouement est déjà là : avant même l’ouverture des ventes, nous avions enregistré plus de 6 000 préinscriptions."

Rémy Brosset, directeur général du Groupe Couleur, souligne l’implication de son équipe : "Toute l’équipe est mobilisée à 100% pour répondre aux demandes des fans français, espagnols, portugais, italiens ou encore roumains.

En 2027, rendez-vous au bout du monde pour fraterniser et partager notre passion du sport !"

A lire aussi : Voyage Australie : quelles conditions d'entrée ?


Lu 199 fois

Tags : australie, rugby
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Ryanair doit changer les pratiques "illicites" de son site internet

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique

La Pan Am prépare son retour et choisit Amadeus comme partenaire technologique
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias