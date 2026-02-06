Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Du 1er octobre au 13 novembre 2027, l’Australie accueillera la 11e édition de la Coupe du Monde de Rugby - Depositphotos.com @phot65
Les fans de rugby peuvent désormais réserver leur voyage pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, y compris la billetterie officielle, auprès de Couleur Rugby, agence de voyages officielle exclusive en France et en Europe.
La compétition, qui se déroulera du 1er octobre au 13 novembre 2027, rassemblera 24 équipes dans 7 villes hôtes australiennes et promet d’accueillir des milliers de supporters venus du monde entier.
Mardi dernier, World Rugby a dévoilé le calendrier officiel, permettant aux fans de connaître les lieux et dates des 52 matchs de la compétition.
Pour organiser leur séjour, les supporters peuvent dès aujourd’hui consulter le site australie2027.com, qui propose un catalogue complet de séjours de 5 à 30 nuits incluant les billets officiels.
Plusieurs formules sont disponibles, allant des voyages autotours ou en camping-car aux circuits accompagnés et aux hospitalités VIP, à partir de 2 990€ par personne.
Les séjours officiels sont ouverts à la réservation
David Chevalier, Président du Groupe Couleur, se dit enthousiaste : "C’est parti ! La vente des voyages officiels est lancée. L’engouement est déjà là : avant même l’ouverture des ventes, nous avions enregistré plus de 6 000 préinscriptions."
Rémy Brosset, directeur général du Groupe Couleur, souligne l’implication de son équipe : "Toute l’équipe est mobilisée à 100% pour répondre aux demandes des fans français, espagnols, portugais, italiens ou encore roumains.
En 2027, rendez-vous au bout du monde pour fraterniser et partager notre passion du sport !"
A lire aussi : Voyage Australie : quelles conditions d'entrée ?
Publié par Amelia Brille
