CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

Avec Collection Suite, la compagnie propose surtout un parcours privilégié pour ses hôtes les plus premium.



L’expérience commence dès l’embarquement grâce à un accès prioritaire et à une livraison accélérée des bagages, puis se prolonge à bord avec l’entrée dans un Lounge privatif doté d’un service de conciergerie, de fruits frais et d’une collection de beaux-livres.



Les clients concernés disposent également d’un accès prioritaire à la Suite Thermale, de forfaits boissons et Internet inclus et d’une table réservée pour le petit-déjeuner au restaurant Terre & Mer, dans un cadre plus intime.



La prestation s’étend jusqu’aux services du quotidien, avec une blanchisserie comprise - lavage pour les Suites, lavage et repassage pour la Grande Suite - ainsi qu’un équipement spécifique en cabine incluant peignoirs, atlas et paire de jumelles.

