CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

Situées sur le pont 10, les 28 Suites Renaissance proposent déjà un espace intérieur de 36 m² complété par une terrasse couverte de 18 m² aménagée de fauteuils et d'une table extérieure
CFC Croisières (groupe Ambassador) affine son positionnement haut de gamme.
L’armateur annonce le déploiement de Collection Suite, un nouveau bouquet d’avantages conçu pour enrichir l’expérience des voyageurs séjournant dans les suites du Renaissance.
L’objectif affiché est clair : renforcer la différenciation du produit premium existant grâce à davantage de confort, de fluidité et de services personnalisés.
Situées sur le pont 10, les 28 Suites Renaissance proposent déjà un espace intérieur de 36 m² complété par une terrasse couverte de 18 m² aménagée de fauteuils et d’une table extérieure.
À l’avant du pont 10, la Grande Suite Renaissance constitue le sommet de la gamme. Déployée sur 87 m² et dotée elle aussi d’une terrasse couverte de 18 m², elle comprend un vaste salon, une salle à manger à l’atmosphère feutrée, une chambre séparée ainsi qu’une élégante salle de bain avec baignoire balnéo et douche.
CFC Croisières : un parcours privilégié et des avantages pour les hôtes premium
Avec Collection Suite, la compagnie propose surtout un parcours privilégié pour ses hôtes les plus premium.
L’expérience commence dès l’embarquement grâce à un accès prioritaire et à une livraison accélérée des bagages, puis se prolonge à bord avec l’entrée dans un Lounge privatif doté d’un service de conciergerie, de fruits frais et d’une collection de beaux-livres.
Les clients concernés disposent également d’un accès prioritaire à la Suite Thermale, de forfaits boissons et Internet inclus et d’une table réservée pour le petit-déjeuner au restaurant Terre & Mer, dans un cadre plus intime.
La prestation s’étend jusqu’aux services du quotidien, avec une blanchisserie comprise - lavage pour les Suites, lavage et repassage pour la Grande Suite - ainsi qu’un équipement spécifique en cabine incluant peignoirs, atlas et paire de jumelles.
