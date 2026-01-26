TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

Du sens, de l’air, de l’espace : les vacances en catamaran s’imposent


Voyager moins nombreux, vivre plus intensément, retrouver du temps et du lien : en 2026, la croisière en catamaran s'impose comme l'une des réponses les plus pertinentes aux nouvelles aspirations des voyageurs. Ce n'est plus un produit de niche mais un nouveau style de vacances dédié à une clientèle en quête de sens, de nature et de liberté.


Rédigé par Catlante Catamarans le Lundi 2 Février 2026

Agencia Catalana de Turisme

Le slow-tourisme en petit comité avec CATLANTE


Le tourisme évolue. Les voyageurs cherchent désormais à vivre leurs vacances comme des moments de rupture totale avec le quotidien. On ne consomme plus des destinations, on s’en enrichit. On choisit des expériences plus humaines, des rythmes plus doux, des cadres naturels préservés, à l’écart des lieux trop touristiques. L'esprit communautaire prend le pas sur l'individualisme : on voyage pour comprendre, partager, créer du lien.

Les croisières en catamaran de CATLANTE sont une réponse à ces attentes : navigation douce, escales au cœur de la nature, flexibilité du programme, atmosphère conviviale, immersion au cœur de la vie locale.
C’est un équilibre rare qui réconcilie des souhaits jusque-là opposés : liberté et confort, collectif et intimité, aventure et sécurité.

Avec une douzaine de passagers seulement, chaque croisière CATLANTE est un voyage à taille humaine, où l'on prend le temps d'explorer et de comprendre ce qui nous entoure.
Et grâce à l’esprit de convivialité signé CATLANTE, c’est aussi se régaler, rire et partager des instants mémorables !

Une clientèle qualitative et fidèle

La croisière en catamaran attire des voyageurs à forte valeur ajoutée : des couples actifs en quête de nature et d'authenticité, des familles cherchant un cadre rassurant, convivial et transgénérationnel et des groupes d'amis à la recherche d’un entre-soi dans un esprit de liberté.
Leur point commun ? Une sensibilité à la qualité de l'expérience, au sens du voyage et à la valeur du temps. Ce sont des clients exigeants, fidèles et fortement prescripteurs.

CATLANTE vous aide à créer encore plus de proximité avec vos clients

Pour les professionnels du tourisme, la croisière en catamaran est simple à s’approprier, au moins autant qu’une croisière en paquebot ! Et c’est très agréable à vendre. En proposant une croisière CATLANTE, vous sortez du lot des offres banales et vous générez des retours clients très positifs.
Le discours est fluide et rassurant : petits groupes, confort et générosité à bord, nature omniprésente, soleil et temps pour soi. Les itinéraires sont clairs et permettent aux clients de se projeter rapidement.
Les croisières de CATLANTE sont un produit qui rassure, fidélise et donne envie de repartir. C’est un vrai combo gagnant sur le long terme !

Les croisières CATLANTE : naviguer à bord de maisons d’hôtes des mers

Pionnier français de la croisière en catamaran, CATLANTE ne vend pas simplement des croisières. La marque a construit un véritable modèle expérientiel autour du catamaran, transformant la navigation en une expérience chaleureuse, confortable et profondément humaine.

La différence CATLANTE

Des catamarans premium, pensés pour l'accueil.
Spacieux, stables, confortables, conçus pour la vie à bord et le collectif, loin des standards industriels de la croisière traditionnelle.

Une atmosphère "maison d'hôtes des mers".
Chez CATLANTE, nos passagers sont nos convives. L'expérience repose sur la convivialité, la générosité, le lien humain et la simplicité élégante. Grandes tables, apéritifs partagés, moments collectifs naturels : chaque détail compte.

Des équipages au cœur de l'expérience.
Les capitaines, les marins-cuisiniers et les hôtes dédiés forment des équipages stables. Ces professionnels de la mer sont également formés à l'accueil. Ils sont capables de créer une ambiance, un climat de confiance, un esprit de groupe.

Des itinéraires intelligents.
Ni circuits figés, ni tourisme de masse mais une alternance d'escales iconiques et de mouillages confidentiels, un rythme équilibré et une logique d'immersion territoriale : une vraie cohérence entre le parcours et l’expérience.

Un vrai sens du détail.
La convivialité est soignée, la cuisine est généreuse et laisse la part belle aux produits frais et locaux. Un vrai tout-inclus permet de profiter sans compter.
Les cabines sont préparées avant l’arrivée avec une grande attention et tout est à disposition : shampoing-douche, serviette de plage, change de linge de toilette et de lit.
L’expérience est totalement fluide sans lourdeur organisationnelle.
Au fil de la croisière, les clients découvrent les fameux gâteau et cocktail signature CATLANTE. Des recettes à emporter et à refaire chez soi, pour prolonger les vacances par le goût.

Les destinations été 2026 de CATLANTE

En Méditerranée, CATLANTE déploie ses itinéraires historiques le long de la Corse et de la Sardaigne, deux territoires forts, minéraux et contrastés, qui se découvrent pleinement depuis la mer. Plus au nord, les Îles de la Toscane invitent à une parenthèse italienne élégante, entre ports discrets, villages colorés et douceur de navigation.
Avec les Baléares, CATLANTE propose une lecture plus confidentielle de Majorque et Minorque, au rythme des mouillages, loin des itinéraires balisés.
En Provence, la marque retrouve un littoral familier, qu’elle aborde avec le même regard : ports emblématiques, caps préservés et îles accessibles uniquement par la mer.
Un équilibre entre destinations reconnues et coins préservés, idéal pour une clientèle européenne en quête de soleil et de proximité, des itinéraires pensés pour conjuguer soleil, navigation douce, patrimoine, paysages et expérience humaine.

À l’autre bout du monde, CATLANTE poursuit cette approche aux Seychelles. Dans cet archipel mythique de l’océan Indien, la navigation relie les îles granitiques comme on passe de maison en maison, dans un rapport direct à la nature et au temps long.
Une destination à forte valeur émotionnelle, parfaite pour des voyageurs en quête d'exception

Et dès fin octobre, les catamarans de CATLANTE retrouveront la douceur des alizés dans la mer des Caraïbes…

Les croisières CATLANTE : durées et gammes de catamarans

Selon les destinations, CATLANTE propose des formats de croisière allant de 3 à 11 jours, permettant aussi bien une première expérience courte qu’une immersion plus complète. Chaque itinéraire est pensé pour laisser le temps à la navigation, aux escales et à la vie à bord, sans jamais courir après la performance.

Les croisières s’effectuent à bord de catamarans répartis en trois gammes complémentaires, répondant aux envies de chacun.
La gamme Confort privilégie la convivialité et la simplicité, dans un esprit maison de vacances sur l’eau.
La gamme Élégance offre davantage d’espace et de confort, avec des aménagements soignés et une atmosphère chaleureuse.
Enfin, la gamme Prestige, incarnée par les catamarans NEO, propose une expérience plus exclusive, avec un équipage renforcé et un service encore plus personnalisé.

Quelle que soit la destination ou la durée, CATLANTE conserve la même promesse : naviguer et découvrir en petit comité dans une ambiance chaleureuse fidèle à l’esprit de la maison.

Découvrez dès maintenant les croisières de l’été 2026 sur catlante-catamarans.com
Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.

Contacter CATLANTE Catamarans

Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90

Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com

