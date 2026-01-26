La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

Des catamarans premium, pensés pour l'accueil.

Spacieux, stables, confortables, conçus pour la vie à bord et le collectif, loin des standards industriels de la croisière traditionnelle.



Une atmosphère "maison d'hôtes des mers".

Chez CATLANTE, nos passagers sont nos convives. L'expérience repose sur la convivialité, la générosité, le lien humain et la simplicité élégante. Grandes tables, apéritifs partagés, moments collectifs naturels : chaque détail compte.



Des équipages au cœur de l'expérience.

Les capitaines, les marins-cuisiniers et les hôtes dédiés forment des équipages stables. Ces professionnels de la mer sont également formés à l'accueil. Ils sont capables de créer une ambiance, un climat de confiance, un esprit de groupe.



Des itinéraires intelligents.

Ni circuits figés, ni tourisme de masse mais une alternance d'escales iconiques et de mouillages confidentiels, un rythme équilibré et une logique d'immersion territoriale : une vraie cohérence entre le parcours et l’expérience.



Un vrai sens du détail.

La convivialité est soignée, la cuisine est généreuse et laisse la part belle aux produits frais et locaux. Un vrai tout-inclus permet de profiter sans compter.

Les cabines sont préparées avant l’arrivée avec une grande attention et tout est à disposition : shampoing-douche, serviette de plage, change de linge de toilette et de lit.

L’expérience est totalement fluide sans lourdeur organisationnelle.

Au fil de la croisière, les clients découvrent les fameux gâteau et cocktail signature CATLANTE. Des recettes à emporter et à refaire chez soi, pour prolonger les vacances par le goût.