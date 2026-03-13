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FCM Consulting lance un index pour mesurer la valeur des voyages d’affaires

Replacer le voyage d’affaires au cœur de la performance des entreprises


Alors que les entreprises sont de plus en plus attendues sur la justification de leurs dépenses, FCM Consulting lance le Travel Impact Index, un outil destiné à mesurer la valeur réelle des programmes de voyages d’affaires, au-delà des seuls coûts.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 18:33

FCM Consulting lance un index pour mesurer la valeur des voyages d’affaires - Depositphotos.com, ml12nan
FCM Consulting lance un index pour mesurer la valeur des voyages d’affaires - Depositphotos.com, ml12nan
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Face à une pression accrue sur les coûts et à des exigences croissantes en matière de performance, FCM Consulting dévoile un nouvel outil destiné à objectiver la valeur des déplacements professionnels.

Baptisé Travel Impact Index, il vise à aider les entreprises à évaluer plus finement l’impact de leurs programmes de voyages d’affaires.

Dans un contexte où les directions générales attendent des retours mesurables sur les investissements, les responsables voyages doivent désormais prouver que les déplacements professionnels contribuent à la performance globale de l’entreprise.

Au-delà de leur coût, ces programmes sont de plus en plus analysés à l’aune de leur capacité à générer de la valeur.

Le Travel Impact Index propose ainsi un cadre d’analyse structuré, permettant d’évaluer la maturité d’un programme de voyages selon plusieurs critères : gouvernance, gestion des risques, visibilité des données, stratégie fournisseurs et engagement des parties prenantes.

L’outil repose sur une série de questions visant à mesurer dans quelle mesure les déplacements soutiennent les objectifs stratégiques, tout en limitant les risques et en accompagnant les transformations des organisations.

Une approche élargie au-delà des économies

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Avec cet index, FCM Consulting entend dépasser une lecture purement budgétaire des voyages d’affaires.

L’outil invite à intégrer des indicateurs souvent moins visibles, comme la réduction des risques juridiques, l’amélioration de l’expérience voyageurs ou encore l’impact des déplacements sur les performances commerciales.

Pour Jo Lloyd, Global Head of Customer Management and Consulting chez FCM, la gestion des voyages ne peut se résumer à une simple logique de coûts.

"L’automatisation et l’accès aux données peuvent donner l’impression que la gestion des voyages se résume à une question de prix. En réalité, la valeur se situe dans l’expertise, la gestion des risques et les décisions prises derrière chaque déplacement."

A lire aussi : Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Un levier d’aide à la décision pour les travel managers

Selon FCM Consulting, si les responsables voyages sont conscients de la nécessité de démontrer l’impact de leurs programmes, les échanges avec les directions restent encore largement centrés sur les dépenses.

L’objectif du Travel Impact Index est donc de leur fournir des indicateurs adaptés aux attentes des décideurs.

"Si une organisation comprend la valeur d’un programme de voyages, elle y investira. Le Travel Impact Index aide les travel managers à présenter cette valeur avec des indicateurs qui parlent aux décideurs", conclut Jo Lloyd.


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Tags : fcm, voyage d'affaires
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