FCM Consulting lance un index pour mesurer la valeur des voyages d’affaires

Selon FCM Consulting, si les responsables voyages sont conscients de la nécessité de démontrer l’impact de leurs programmes, les échanges avec les directions restent encore largement centrés sur les dépenses.



L’objectif du Travel Impact Index est donc de leur fournir des indicateurs adaptés aux attentes des décideurs.



" Si une organisation comprend la valeur d’un programme de voyages, elle y investira. Le Travel Impact Index aide les travel managers à présenter cette valeur avec des indicateurs qui parlent aux décideurs ", conclut Jo Lloyd.