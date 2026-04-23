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Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

opération de cession-bail avec Invest Hospitality


Covivio poursuit son développement en Europe du Sud avec l’acquisition, via Covivio Hotels, d’un portefeuille de quatre hôtels 4 étoiles à Milan en Italie pour 217 millions d’euros.


Rédigé par le Mardi 28 Avril 2026 à 14:48

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan - Depositphotos.com Auteur bepsimage
Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan - Depositphotos.com Auteur bepsimage
IFTM
Covivio, par l’intermédiaire de sa filiale Covivio Hotels, poursuit sa stratégie d’expansion en Europe du Sud avec l’acquisition d’un portefeuille de quatre hôtels 4 étoiles à Milan, pour un montant total de 217 millions d’euros (115 M€ part du groupe).

Les établissements sont situés respectivement dans les quartiers de Scalo Farini, Bicocca, sur Corso Buenos Aires et sur la Piazzale Loreto pour un total d'environ 900 chambres.

L'acquisition a été finalisée par le biais d'une opération de cession-bail avec Invest Hospitality, qui continuera à exploiter les établissements.


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