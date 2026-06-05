Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Dans un souci d’exigence, des organisations partenaires expertes étudieront les dossiers pour en sélectionner les finalistes. Elles jugeront l’impact des initiatives, ainsi que leur caractère duplicable et innovant

Toutes les organisations françaises porteuses d’une initiative en faveur du tourisme durable peuvent candidater dans l’une descomplètent cette édition, sur l’ensemble des enjeux du tourisme durable :, réservée en 2026 aux initiatives des professionnels du tourisme de la Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), territoire hôte des Universités du Tourisme Durables 2026 ;, réservée aux initiatives des professionnels du tourisme de Wallonie, en Belgique, afin de mettre en lumière des initiatives particulièrement inspirantes développées sur ce territoire.", précise ATD.Les dossiers de la catégorie Initiative locale seront étudiés par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, Provence Tourisme et le Comité Régional de Tourisme Région Sud.La catégorie Inspiration d’ailleurs sera quant à elle évaluée par Tourisme Wallonie.À l’issue de cette phase de sélection,