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Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Une 5e édition dans une formule renouvelée


Les candidatures pour la 5e édition des Trophées Horizons, portés par ATD, sont ouvertes. En 2026, le concours évolue et comprend cinq catégories.


Rédigé par le Vendredi 12 Juin 2026 à 11:03

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes du 10 juin au 14 août 2026 - Visuel : ATD
Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes du 10 juin au 14 août 2026 - Visuel : ATD
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L’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD) annonce l'ouverture des candidatures pour les Trophées Horizons 2026, qui ont vocation à récompenser et mettre en lumière les initiatives les plus remarquables, inspirantes et innovantes en matière de tourisme durable, portées par des professionnels engagés.

"L’objectif ? Inspirer le changement dans le secteur du tourisme, contribuer au déploiement de projets à impact positif, et donner une large tribune aux enjeux de la transition du tourisme !", commente ATD dans un communiqué.

Cette année, cinq catégories ont été déterminées pour valoriser les initiatives qui transforment le tourisme.

Trophées Horizons 2026 : quelles modalités ?

Autres articles
Toutes les organisations françaises porteuses d’une initiative en faveur du tourisme durable peuvent candidater dans l’une des trois catégories nationales :

- Mobilités & voyage bas carbone
- Vacances pour tous & accessibles
- Adaptation au changement climatique

Deux catégories territoriales complètent cette édition, sur l’ensemble des enjeux du tourisme durable :

- Initiative locale, réservée en 2026 aux initiatives des professionnels du tourisme de la Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), territoire hôte des Universités du Tourisme Durables 2026 ;

- Inspiration d’ailleurs, réservée aux initiatives des professionnels du tourisme de Wallonie, en Belgique, afin de mettre en lumière des initiatives particulièrement inspirantes développées sur ce territoire.

"Dans un souci d’exigence, des organisations partenaires expertes étudieront les dossiers pour en sélectionner les finalistes. Elles jugeront l’impact des initiatives, ainsi que leur caractère duplicable et innovant", précise ATD.

Les dossiers de la catégorie Initiative locale seront étudiés par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, Provence Tourisme et le Comité Régional de Tourisme Région Sud.

La catégorie Inspiration d’ailleurs sera quant à elle évaluée par Tourisme Wallonie.

À l’issue de cette phase de sélection, un jury final désignera les lauréats de chacune des cinq catégories.

Les candidatures sont ouvertes du 10 juin au 14 août 2026 sur www.trophees-horizons.org.

Remise des prix aux Universités du Tourisme Durable 2026

Autre nouveauté de cette édition : les lauréats seront récompensés lors de la « Soirée Horizons » des Universités du Tourisme Durable (UTD).

La cérémonie se tiendra le 26 novembre 2026 au Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) de Aix-en-Provence.

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