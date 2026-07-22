Aérien : Sébastien Lecornu sous pression pour éviter une grève nationale !

L’arbitrage sur cette possible exclusion des PNC revient donc au Premier ministre. Et la réponse ne doit pas se faire attendre.



" Les délais incompressibles liés à la liquidation des pensions CRPN imposent qu’une solution soit arrêtée avant le 31 juillet 2026.



À défaut, une vague de départs anticipés ne pourra être empêchée, faisant peser un risque d’accident industriel majeur sur le transport aérien français, avec des conséquences opérationnelles, économiques et sociales particulièrement lourdes ", précise la communication.



Si d’ici à la fin du mois aucune réponse sérieuse n’est apportée aux exigences des syndicats, la France pourrait faire face à un mouvement social d’ampleur nationale.



L’intersyndicale souhaite tout simplement l’exclusion totale des personnels navigants du nouveau dispositif de la réforme et ne veut pas se contenter d’une solution alternative destinée à en limiter l’impact.



Elle veut aussi participer aux travaux législatifs prévus dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. Car c’est dans celui-ci que s’inscrit la réforme.



" En l’absence d’un engagement écrit avant le 31 juillet 2026, ou si les engagements pris devaient ne pas être respectés lors de la rédaction du projet de loi à l’automne, nos organisations prendront leurs responsabilités.



Elles engageront alors les démarches nécessaires à l’organisation de mouvements de grève d’ampleur nationale ", conclut la lettre, signée également par le SNPL.



Le compte à rebours est lancé…