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Conflit au Moyen-Orient : quelles répercussions pour les équipages et les compagnies aériennes ? [ABO]

La chronique de Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess


Ce n'est pas la première fois que le transport aérien subit les conséquences directes d'un conflit. Néanmoins, celui en cours dans le Golfe persique marque un seuil : jamais trois hubs de cette envergure n'avaient été mis à l'arrêt en même temps. Pour les équipages des compagnies aériennes, "ce n'est pas une surprise, c'est le métier", explique Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess, dans nos colonnes.


Rédigé par Rémi DUCHANGE le Vendredi 20 Mars 2026 à 06:50

Lorsqu'un espace aérien se ferme, la décision de dérouter ou de faire demi-tour appartient au commandant de bord. Pour l'équipage cabine, la procédure est claire : les PNC sont informés avant les passagers - Depositphotos.com, akarawut
Lorsqu'un espace aérien se ferme, la décision de dérouter ou de faire demi-tour appartient au commandant de bord. Pour l'équipage cabine, la procédure est claire : les PNC sont informés avant les passagers - Depositphotos.com, akarawut
CroisiEurope
Depuis le début du conflit récent au Moyen-Orient, fin février 2026, des dizaines de milliers de vols ont été annulés.

Les espaces aériens de la région se sont fermés les uns après les autres, paralysant les grands hubs de transit du Golfe.

À Paris-Charles-de-Gaulle, 35 000 passagers se sont retrouvés sans solution sur le seul week-end des 1er et 2 mars.

Mais derrière les annulations, il y a ce que les passagers ne voient pas : ce que vivent les équipages à bord des vols déjà en l'air quand la décision de faire demi-tour tombe.


Quand le commandant de bord annonce le demi-tour

Lorsqu'un espace aérien se ferme, la décision de dérouter ou de faire demi-tour appartient au commandant de bord, en lien direct avec les opérations de la compagnie et le contrôle aérien.

Elle repose sur des critères précis : carburant disponible, sécurité de la route alternative, disponibilité des aéroports de dégagement.

Pour l'équipage cabine, la procédure est claire : les PNC sont informés avant les passagers. Ce délai, parfois très court, leur permet d'ajuster leur posture avant l'annonce officielle. Car une fois le message du commandant de bord diffusé en cabine, les questions fusent.

La situation est d'autant plus délicate que sur les vols long-courriers équipés de Wi-Fi, certains passagers ont déjà suivi les événements en temps réel sur leur téléphone avant même l'annonce. Ils savent qu'il se passe quelque chose. Parfois, ils en savent plus que le PNC qui leur fait face.

Dans ce contexte, l'équipage ne peut pas toujours expliquer. Il peut en revanche rester visible, circuler dans les allées, répondre avec calme aux questions sans spéculer.

Ce que les passagers lisent en premier, ce n'est pas ce que dit le PNC : c'est comment il se tient, comment il marche, ce que son visage exprime. Un équipage qui maîtrise son expression corporelle dans une cabine tendue envoie un message plus efficace que n'importe quelle annonce au micro.

Ce à quoi la formation prépare vraiment

Tous les PNC suivent des modules de Crew Resource Management, ou CRM, qui couvrent notamment la gestion du stress, la coordination avec le cockpit et la communication en situation imprévue.

Cette formation solide prépare aux incendies à bord, aux urgences médicales, aux évacuations d'urgence.

En revanche, elle ne couvre pas tout. Un demi-tour en plein vol quand un conflit fait fermer l'espace aérien en quelques heures, avec des passagers qui suivent la crise en direct sur leur téléphone et des informations qui changent d'heure en heure, c'est autre chose. Il n'existe pas de checklist pour ça.

Ce sont des compétences qui s'acquièrent avec l'expérience, vol après vol : savoir rester professionnel quand les informations sont incomplètes, gérer son propre stress avant de gérer celui des autres.

À noter que sur les routes du Golfe, les cabines sont par nature très internationales. Dans une situation tendue, annoncer un déroutement à des passagers qui parlent arabe, anglais ou hindi dans le même vol exige une maîtrise opérationnelle de l'anglais. L'approximation n'est pas une option.

Les compagnies s'organisent, et les plannings redistribués

La fermeture des hubs du Golfe a eu une autre conséquence, moins médiatisée.

Dubaï, Doha et Abou Dhabi sont des plateformes de correspondance majeures : chaque jour, des milliers de passagers y transitent pour rejoindre l'Asie, l'Australie ou l'Afrique de l'Est depuis l'Europe.

Quand ces trois hubs se sont arrêtés simultanément, des dizaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués à destination, sans vol retour disponible.

Plusieurs compagnies ont réorganisé leurs opérations pour aller les récupérer, en contournant la région via Istanbul ou le nord de l'Afrique.

Ces décisions ont eu un impact direct sur les plannings des équipages.

Chez Air France, des appels à volontaires ont été lancés auprès des PNC pour faire face aux besoins opérationnels en urgence.

Lire aussi : Air France : les syndicats veulent la suspension des vols de rapatriement

Des membres d'équipage se sont retrouvés sur des rotations qu'ils n'avaient pas au planning la veille, sur des destinations qu'ils n'avaient pas prévues.

La réglementation européenne encadre strictement les temps de service et de repos des navigants. Réorganiser un programme de vols en urgence tout en respectant ces contraintes représente un exercice difficile.

Pour les PNC qui ont répondu présents, c'est une démonstration de ce que le métier exige concrètement : être disponible quand la situation l'impose, sans préavis.

Un secteur structurellement exposé

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Ce n'est pas la première fois que le transport aérien subit les conséquences directes d'un conflit.

La fermeture de l'espace aérien russe depuis 2022 a déjà allongé de plusieurs heures les vols européens vers l'Asie. Les tensions en mer Rouge depuis fin 2023 ont poussé plusieurs compagnies à modifier leurs routes au départ du Moyen-Orient.

La crise de mars 2026 marque néanmoins un seuil : jamais trois hubs de cette envergure n'avaient été mis à l'arrêt en même temps.

Pour les équipages, ce n'est pas une surprise, c'est le métier.

Trois semaines après le début du conflit, la situation reste très perturbée. Les compagnies du Golfe reprennent timidement : Emirates assure environ 60% de son programme habituel, Qatar Airways à peine 8%.

Les compagnies européennes restent très prudentes, avec des suspensions prolongées jusqu'à fin mars pour la plupart.

Qui est Rémi Duchange ?

Rémi Duchange - Photo : SkySuccess
Rémi Duchange - Photo : SkySuccess
Rémi Duchange est le cofondateur de SkySuccess, organisme de formation certifié Qualiopi dédié aux futurs stewards et hôtesses de l'air, avec près de 15 ans d'expérience dans l'aérien, notamment en tant que PNC, chef de cabine et instructeur au sein d'une compagnie internationale.

Avec son équipe, il propose un accompagnement humain, bilingue (français/anglais) et individuel : préparation aux certifications LILATE et Linguaskill, coaching recrutement personnalisé jusqu'à l'embauche.

Depuis 4 ans, SkySuccess a permis à plus de 1 000 élèves d'intégrer une compagnie aérienne. L'organisme accompagne tous les profils, avec ou sans CCA, débutants ou expérimentés, grâce à une méthode sur-mesure.

Suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram et LinkedIn, ainsi que sur sa newsletter, Rémi partage quotidiennement sur son espace carrière les offres d'emploi PNC et agent d'escale, ainsi que des conseils pour réussir son recrutement aérien.

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Tags : pnc, remi duchange
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