Conflit au Moyen-Orient : quelles répercussions pour les équipages et les compagnies aériennes ? [ABO]

La chronique de Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess

Ce n'est pas la première fois que le transport aérien subit les conséquences directes d'un conflit. Néanmoins, celui en cours dans le Golfe persique marque un seuil : jamais trois hubs de cette envergure n'avaient été mis à l'arrêt en même temps. Pour les équipages des compagnies aériennes, " ce n'est pas une surprise, c'est le métier ", explique Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess, dans nos colonnes.

Rédigé par Rémi DUCHANGE le Vendredi 20 Mars 2026 à 06:50

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