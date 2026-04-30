logo TourMaG  
Recherche avancée

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 27 avril 2026


Une Coupe du Monde 2026 qui stimule la demande de voyages de façon inégale selon les destinations, Uber qui s’invite dans la réservation hôtelière aux côtés de Expedia Group, ou encore l’effondrement du tourisme à Cuba sous l’effet des sanctions. Sans oublier la Grèce, qui mise sur des plages protégées pour lutter contre le surtourisme. Chaque semaine, TourMaG propose un condensé d’actualités pour mieux comprendre les mutations du secteur.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 14:17


Coupe du monde 2026 : une demande touristique forte mais contrastée

Des disparités dans la demande touristique entre les pays hôtes de la Coupe du Monde de football 2026. @depositphotos/kashesn
Des disparités dans la demande touristique entre les pays hôtes de la Coupe du Monde de football 2026. @depositphotos/kashesn
La Coupe du Monde 2026 stimule déjà l’intérêt des voyageurs pour les pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — mais de manière inégale selon les destinations.

Le Mexique affiche une progression régulière, les États-Unis connaissent une forte accélération, tandis que le Canada évolue plus lentement.

Les États-Unis dominent grâce à un réseau aérien plus étendu, et les grandes villes comme New York ou Mexico concentrent une forte attractivité.

L’événement devrait générer environ 4,3 milliards de dollars de dépenses touristiques, avec une forte hausse des prix hôteliers. Le succès dépendra toutefois de la capacité des destinations à gérer les pics de fréquentation et à offrir une expérience de qualité.

Source : traveldailynews.com

Uber se lance dans la réservation d’hôtels avec Expedia

Uber propose désormais la réservation d’hôtels via un partenariat avec Expedia Group. @depositphotos/KostyaKlimenko
Uber propose désormais la réservation d’hôtels via un partenariat avec Expedia Group. @depositphotos/KostyaKlimenko
Uber élargit son offre en intégrant la réservation d’hôtels via un partenariat avec Expedia Group. Les utilisateurs peuvent désormais réserver parmi plus de 700 000 établissements directement dans l’application, avec des réductions et des crédits pour les membres du programme Uber One.

Uber veut devenir une “super app” combinant transport, restauration et voyage, avec l’ajout de fonctionnalités comme la réservation vocale et des recommandations basées sur l’IA.

Un article de travelweekly.com

Cuba : le tourisme en chute libre sous l’effet des sanctions

Frappé par les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis, Cuba a subi une baisse de près de 50 % des arrivées au premier trimestre 2026. @depositphotos/kmiragaya
Frappé par les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis, Cuba a subi une baisse de près de 50 % des arrivées au premier trimestre 2026. @depositphotos/kmiragaya
Cuba connaît un effondrement de son tourisme, avec une baisse de près de 50 % des arrivées au premier trimestre 2026. L’île n’a accueilli qu’environ 298 000 visiteurs, un recul historique aggravé en mars.

Cette chute s’explique notamment par les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis, qui provoquent des pénuries de carburant et la suspension de nombreuses liaisons aériennes internationales. Les principaux marchés émetteurs, comme le Canada et la Russie, sont particulièrement touchés.

Plus à lire sur franceinfo.fr

Voyages en Europe : la sécurité au cœur des choix face aux tensions avec l’Iran

La guerre au Moyen Orient modifie les habitudes de voyages des européens. @depositphotos/CITAlliance
La guerre au Moyen Orient modifie les habitudes de voyages des européens. @depositphotos/CITAlliance
Les tensions liées au conflit avec l’Iran modifient les habitudes des voyageurs européens, qui restent nombreux à vouloir partir (82 %), mais accordent désormais une importance accrue à la sécurité des destinations. Cette préoccupation, en hausse, est particulièrement marquée chez les plus de 54 ans.

Parallèlement, la hausse des coûts, notamment des billets d’avion, pousse les voyageurs à adopter des séjours plus courts et des budgets plus modérés. Les compagnies aériennes, comme Lufthansa, ajustent leurs offres en réduisant certaines liaisons face à l’augmentation du prix du carburant.

Malgré ces contraintes, l’envie de voyager reste forte.

Une info euronews.com

Dertour accélère son expansion hôtelière à l’horizon 2030

Le groupe Dertour prévoit d’augmenter de 50 % son portefeuille, passant de 120 à 180 hôtels d’ici 2030@depositphotos/Skorzewiak
Le groupe Dertour prévoit d’augmenter de 50 % son portefeuille, passant de 120 à 180 hôtels d’ici 2030@depositphotos/Skorzewiak
Ingo Burmester a présenté un plan ambitieux pour développer l’offre hôtelière de Dertour : le groupe prévoit d’augmenter de 50 % son portefeuille, passant de 120 à 180 hôtels d’ici 2030. Cette croissance reposera sur de nouvelles ouvertures en Europe et sur des destinations moyen et long-courriers, avec un fort accent sur la marque Ananea, en plein essor.

L’objectif est aussi d’augmenter la part des ventes via les agences de voyages.

Cette expansion s’inscrit dans une volonté de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, notamment en matière de détente, d’authenticité et de déconnexion.

Plus à lire sur reisevor9.de

Grèce : cap sur des plages sauvages pour freiner le surtourisme

La Grèce interdit toute infrastructure touristique sur 251 plages protégées. @depositphotos/viperagp
La Grèce interdit toute infrastructure touristique sur 251 plages protégées. @depositphotos/viperagp
La Grèce a porté à 251 le nombre de plages protégées, où toute infrastructure touristique (parasols, transats, food-trucks, musique, véhicules) est interdite afin de préserver la nature et la tranquillité. Ces sites, intégrés au réseau Natura 2000, sont également à l’abri de toute construction.

Cette décision vise à protéger des écosystèmes fragiles, surtout dans les îles, mais aussi à lutter contre le tourisme de masse, alors que le pays a accueilli près de 38 millions de visiteurs en 2025. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion durable du littoral face à la pression touristique et au changement climatique.

A lire sur courrierinternational.com

La montagne d’été séduit, mais dans un contexte encore incertain

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]
La montagne confirme son attractivité estivale : 57 % des Français envisagent d’y partir en 2026, avec un fort engouement chez les jeunes générations. Les destinations d’altitude bénéficient d’une image nature, fraîcheur et accessibilité, souvent moins coûteuse que le littoral ou les voyages à l’étranger.

Certaines zones progressent (Alpes, Pyrénées), tandis que de nouvelles destinations émergent en Europe et que des massifs plus confidentiels gagnent en popularité.

Dans un contexte géopolitique tendu, la montagne française pourrait tirer son épingle du jeu, profitant d’un recentrage des vacanciers sur des destinations proches, même si la concurrence du littoral reste forte.

A lire sur lefigaro.fr

Thaïlande : le tourisme fragilisé par les tensions mondiales et la hausse des coûts

La guerre au Moyen Orient impacte le tourisme en Thaïlande, en recul de 30 % au printemps 2026.@depositphotos/praewa_koreashopping@hotmail.com
La guerre au Moyen Orient impacte le tourisme en Thaïlande, en recul de 30 % au printemps 2026.@depositphotos/praewa_koreashopping@hotmail.com
Autres articles
Thaïlande subit un net recul de son activité touristique, avec une baisse d’environ 30 % des arrivées au printemps 2026. En cause : les répercussions du conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui entraînent une hausse des prix du carburant, des vols plus chers ou annulés, et une diminution du pouvoir d’achat des voyageurs.

Sur place, les professionnels constatent une chute de fréquentation, notamment à Bangkok, avec des annulations en série et des hébergements vides. Cette situation pèse lourdement sur un secteur clé, qui représente plus de 10 % du PIB.

Une info radiofrance.fr

Le saviez-vous ? Plages de rêve : l’Europe décroche (presque) la médaille d’or 🏖️

La plage grecque de Fteri décroche la médaille d’argent de la plus belle plage au monde. @depositphotos/igor_tichonow
La plage grecque de Fteri décroche la médaille d’argent de la plus belle plage au monde. @depositphotos/igor_tichonow
La plage de Fteri (Grèce) a bien failli rafler la première place mondiale… mais doit se contenter de l’argent, juste derrière une plage philippine. Une médaille d’argent plutôt stylée quand on parle d’eaux turquoise et de criques secrètes accessibles après une petite aventure (ou un bateau, pour les moins courageux).

L’Europe ne se laisse pas abattre pour autant : entre Cala Macarella (Espagne), Cala Dei Gabbiani (Italie) ou encore la spectaculaire Kaputaş Beach (Turquie) coincée entre deux falaises, le continent aligne les cartes postales à la chaîne.

En résumé : sable fin, eau cristalline et coins (plus ou moins) cachés… L’Europe prouve qu’elle sait faire rêver, même sans monter sur la première marche du podium. Franchement, qui a besoin de l’or quand on a déjà ce décor ?

Le classement est à retrouver sur euronews.com

Lu 206 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Top of Travel
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

Quand Bourgogne - Franche-Comté Tourisme fête ses 10 ans en misant d’abord sur l’humain ! [ABO] Quand Bourgogne - Franche-Comté Tourisme fête ses 10 ans en misant d’abord sur l’humain ! [ABO]

Rémy Knafou : avec l'hypertourisme, le secteur s'engage "dans une course vers l'abîme" Rémy Knafou : avec l'hypertourisme, le secteur s'engage "dans une course vers l'abîme"

Le trade marketing : plus qu'un levier d'activation, un modèle de croissance [ABO] Le trade marketing : plus qu'un levier d'activation, un modèle de croissance [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO] Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Où nous conduira le bashing contre l’Occident ? [ABO] Où nous conduira le bashing contre l’Occident ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO] Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Dernière heure

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

Air France-KLM : comment le groupe absorbe une facture carburant en hausse de 35 %

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

ITA Airways renforce son programme estival avec de nouvelles liaisons loisirs

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026

Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026
Partez en France

Partez en France

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?
Production

Production

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium
AirMaG

AirMaG

Air France-KLM : comment le groupe absorbe une facture carburant en hausse de 35 %

Air France-KLM : comment le groupe absorbe une facture carburant en hausse de 35 %
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner

76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes

Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes
HotelMaG

Hébergement

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias