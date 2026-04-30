Coupe du Monde, montagne, Grèce, Cuba... l'actualité touristique de la semaine à ne pas manquer ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 27 avril 2026

Une Coupe du Monde 2026 qui stimule la demande de voyages de façon inégale selon les destinations, Uber qui s’invite dans la réservation hôtelière aux côtés de Expedia Group, ou encore l’effondrement du tourisme à Cuba sous l’effet des sanctions. Sans oublier la Grèce, qui mise sur des plages protégées pour lutter contre le surtourisme. Chaque semaine, TourMaG propose un condensé d’actualités pour mieux comprendre les mutations du secteur.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 30 Avril 2026 à 14:17

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