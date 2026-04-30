Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 27 avril 2026 :
Coupe du monde 2026 : une demande touristique forte mais contrastée
Uber se lance dans la réservation d’hôtels avec Expedia
Cuba : le tourisme en chute libre sous l’effet des sanctions
Voyages en Europe : la sécurité au cœur des choix face aux tensions avec l’Iran
Dertour accélère son expansion hôtelière à l’horizon 2030
Grèce : cap sur des plages sauvages pour freiner le surtourisme
La montagne d’été séduit, mais dans un contexte encore incertain
Plages de rêve : l’Europe décroche (presque) la médaille d’or 🏖️
Coupe du monde 2026 : une demande touristique forte mais contrastée
Uber se lance dans la réservation d’hôtels avec Expedia
Cuba : le tourisme en chute libre sous l’effet des sanctions
Voyages en Europe : la sécurité au cœur des choix face aux tensions avec l’Iran
Dertour accélère son expansion hôtelière à l’horizon 2030
Grèce : cap sur des plages sauvages pour freiner le surtourisme
La montagne d’été séduit, mais dans un contexte encore incertain
Plages de rêve : l’Europe décroche (presque) la médaille d’or 🏖️
Coupe du monde 2026 : une demande touristique forte mais contrastée
Des disparités dans la demande touristique entre les pays hôtes de la Coupe du Monde de football 2026. @depositphotos/kashesn
La Coupe du Monde 2026 stimule déjà l’intérêt des voyageurs pour les pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — mais de manière inégale selon les destinations.
Le Mexique affiche une progression régulière, les États-Unis connaissent une forte accélération, tandis que le Canada évolue plus lentement.
Les États-Unis dominent grâce à un réseau aérien plus étendu, et les grandes villes comme New York ou Mexico concentrent une forte attractivité.
L’événement devrait générer environ 4,3 milliards de dollars de dépenses touristiques, avec une forte hausse des prix hôteliers. Le succès dépendra toutefois de la capacité des destinations à gérer les pics de fréquentation et à offrir une expérience de qualité.
Source : traveldailynews.com
Le Mexique affiche une progression régulière, les États-Unis connaissent une forte accélération, tandis que le Canada évolue plus lentement.
Les États-Unis dominent grâce à un réseau aérien plus étendu, et les grandes villes comme New York ou Mexico concentrent une forte attractivité.
L’événement devrait générer environ 4,3 milliards de dollars de dépenses touristiques, avec une forte hausse des prix hôteliers. Le succès dépendra toutefois de la capacité des destinations à gérer les pics de fréquentation et à offrir une expérience de qualité.
Source : traveldailynews.com
Uber se lance dans la réservation d’hôtels avec Expedia
Uber propose désormais la réservation d’hôtels via un partenariat avec Expedia Group. @depositphotos/KostyaKlimenko
Uber élargit son offre en intégrant la réservation d’hôtels via un partenariat avec Expedia Group. Les utilisateurs peuvent désormais réserver parmi plus de 700 000 établissements directement dans l’application, avec des réductions et des crédits pour les membres du programme Uber One.
Uber veut devenir une “super app” combinant transport, restauration et voyage, avec l’ajout de fonctionnalités comme la réservation vocale et des recommandations basées sur l’IA.
Un article de travelweekly.com
Uber veut devenir une “super app” combinant transport, restauration et voyage, avec l’ajout de fonctionnalités comme la réservation vocale et des recommandations basées sur l’IA.
Un article de travelweekly.com
Cuba : le tourisme en chute libre sous l’effet des sanctions
Frappé par les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis, Cuba a subi une baisse de près de 50 % des arrivées au premier trimestre 2026. @depositphotos/kmiragaya
Cuba connaît un effondrement de son tourisme, avec une baisse de près de 50 % des arrivées au premier trimestre 2026. L’île n’a accueilli qu’environ 298 000 visiteurs, un recul historique aggravé en mars.
Cette chute s’explique notamment par les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis, qui provoquent des pénuries de carburant et la suspension de nombreuses liaisons aériennes internationales. Les principaux marchés émetteurs, comme le Canada et la Russie, sont particulièrement touchés.
Plus à lire sur franceinfo.fr
Cette chute s’explique notamment par les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis, qui provoquent des pénuries de carburant et la suspension de nombreuses liaisons aériennes internationales. Les principaux marchés émetteurs, comme le Canada et la Russie, sont particulièrement touchés.
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Voyages en Europe : la sécurité au cœur des choix face aux tensions avec l’Iran
La guerre au Moyen Orient modifie les habitudes de voyages des européens. @depositphotos/CITAlliance
Les tensions liées au conflit avec l’Iran modifient les habitudes des voyageurs européens, qui restent nombreux à vouloir partir (82 %), mais accordent désormais une importance accrue à la sécurité des destinations. Cette préoccupation, en hausse, est particulièrement marquée chez les plus de 54 ans.
Parallèlement, la hausse des coûts, notamment des billets d’avion, pousse les voyageurs à adopter des séjours plus courts et des budgets plus modérés. Les compagnies aériennes, comme Lufthansa, ajustent leurs offres en réduisant certaines liaisons face à l’augmentation du prix du carburant.
Malgré ces contraintes, l’envie de voyager reste forte.
Une info euronews.com
Parallèlement, la hausse des coûts, notamment des billets d’avion, pousse les voyageurs à adopter des séjours plus courts et des budgets plus modérés. Les compagnies aériennes, comme Lufthansa, ajustent leurs offres en réduisant certaines liaisons face à l’augmentation du prix du carburant.
Malgré ces contraintes, l’envie de voyager reste forte.
Une info euronews.com
Dertour accélère son expansion hôtelière à l’horizon 2030
Le groupe Dertour prévoit d’augmenter de 50 % son portefeuille, passant de 120 à 180 hôtels d’ici 2030@depositphotos/Skorzewiak
Ingo Burmester a présenté un plan ambitieux pour développer l’offre hôtelière de Dertour : le groupe prévoit d’augmenter de 50 % son portefeuille, passant de 120 à 180 hôtels d’ici 2030. Cette croissance reposera sur de nouvelles ouvertures en Europe et sur des destinations moyen et long-courriers, avec un fort accent sur la marque Ananea, en plein essor.
L’objectif est aussi d’augmenter la part des ventes via les agences de voyages.
Cette expansion s’inscrit dans une volonté de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, notamment en matière de détente, d’authenticité et de déconnexion.
Plus à lire sur reisevor9.de
L’objectif est aussi d’augmenter la part des ventes via les agences de voyages.
Cette expansion s’inscrit dans une volonté de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, notamment en matière de détente, d’authenticité et de déconnexion.
Plus à lire sur reisevor9.de
Grèce : cap sur des plages sauvages pour freiner le surtourisme
La Grèce interdit toute infrastructure touristique sur 251 plages protégées. @depositphotos/viperagp
La Grèce a porté à 251 le nombre de plages protégées, où toute infrastructure touristique (parasols, transats, food-trucks, musique, véhicules) est interdite afin de préserver la nature et la tranquillité. Ces sites, intégrés au réseau Natura 2000, sont également à l’abri de toute construction.
Cette décision vise à protéger des écosystèmes fragiles, surtout dans les îles, mais aussi à lutter contre le tourisme de masse, alors que le pays a accueilli près de 38 millions de visiteurs en 2025. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion durable du littoral face à la pression touristique et au changement climatique.
A lire sur courrierinternational.com
Cette décision vise à protéger des écosystèmes fragiles, surtout dans les îles, mais aussi à lutter contre le tourisme de masse, alors que le pays a accueilli près de 38 millions de visiteurs en 2025. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion durable du littoral face à la pression touristique et au changement climatique.
A lire sur courrierinternational.com
La montagne d’été séduit, mais dans un contexte encore incertain
La montagne confirme son attractivité estivale : 57 % des Français envisagent d’y partir en 2026, avec un fort engouement chez les jeunes générations. Les destinations d’altitude bénéficient d’une image nature, fraîcheur et accessibilité, souvent moins coûteuse que le littoral ou les voyages à l’étranger.
Certaines zones progressent (Alpes, Pyrénées), tandis que de nouvelles destinations émergent en Europe et que des massifs plus confidentiels gagnent en popularité.
Dans un contexte géopolitique tendu, la montagne française pourrait tirer son épingle du jeu, profitant d’un recentrage des vacanciers sur des destinations proches, même si la concurrence du littoral reste forte.
A lire sur lefigaro.fr
Certaines zones progressent (Alpes, Pyrénées), tandis que de nouvelles destinations émergent en Europe et que des massifs plus confidentiels gagnent en popularité.
Dans un contexte géopolitique tendu, la montagne française pourrait tirer son épingle du jeu, profitant d’un recentrage des vacanciers sur des destinations proches, même si la concurrence du littoral reste forte.
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Thaïlande : le tourisme fragilisé par les tensions mondiales et la hausse des coûts
La guerre au Moyen Orient impacte le tourisme en Thaïlande, en recul de 30 % au printemps 2026.@depositphotos/praewa_koreashopping@hotmail.com
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Thaïlande subit un net recul de son activité touristique, avec une baisse d’environ 30 % des arrivées au printemps 2026. En cause : les répercussions du conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui entraînent une hausse des prix du carburant, des vols plus chers ou annulés, et une diminution du pouvoir d’achat des voyageurs.
Sur place, les professionnels constatent une chute de fréquentation, notamment à Bangkok, avec des annulations en série et des hébergements vides. Cette situation pèse lourdement sur un secteur clé, qui représente plus de 10 % du PIB.
Une info radiofrance.fr
Sur place, les professionnels constatent une chute de fréquentation, notamment à Bangkok, avec des annulations en série et des hébergements vides. Cette situation pèse lourdement sur un secteur clé, qui représente plus de 10 % du PIB.
Une info radiofrance.fr
Le saviez-vous ? Plages de rêve : l’Europe décroche (presque) la médaille d’or 🏖️
La plage grecque de Fteri décroche la médaille d’argent de la plus belle plage au monde. @depositphotos/igor_tichonow
La plage de Fteri (Grèce) a bien failli rafler la première place mondiale… mais doit se contenter de l’argent, juste derrière une plage philippine. Une médaille d’argent plutôt stylée quand on parle d’eaux turquoise et de criques secrètes accessibles après une petite aventure (ou un bateau, pour les moins courageux).
L’Europe ne se laisse pas abattre pour autant : entre Cala Macarella (Espagne), Cala Dei Gabbiani (Italie) ou encore la spectaculaire Kaputaş Beach (Turquie) coincée entre deux falaises, le continent aligne les cartes postales à la chaîne.
En résumé : sable fin, eau cristalline et coins (plus ou moins) cachés… L’Europe prouve qu’elle sait faire rêver, même sans monter sur la première marche du podium. Franchement, qui a besoin de l’or quand on a déjà ce décor ?
Le classement est à retrouver sur euronews.com
L’Europe ne se laisse pas abattre pour autant : entre Cala Macarella (Espagne), Cala Dei Gabbiani (Italie) ou encore la spectaculaire Kaputaş Beach (Turquie) coincée entre deux falaises, le continent aligne les cartes postales à la chaîne.
En résumé : sable fin, eau cristalline et coins (plus ou moins) cachés… L’Europe prouve qu’elle sait faire rêver, même sans monter sur la première marche du podium. Franchement, qui a besoin de l’or quand on a déjà ce décor ?
Le classement est à retrouver sur euronews.com