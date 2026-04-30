ITA Airways renforce son programme estival avec de nouvelles liaisons loisirs

prévoit également d’les fréquences sur plusieurs lignes existantes au départ de Rome Fiumicino, notamment verset. L’objectif est d’ajuster l’offre à la demande sur lesCe renforcement s’inscrit dans leglobal de la compagnie, qui inclut également des liaisons saisonnières versopérées duLes billets sontvia les canaux de distribution habituels de la compagnie.