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ITA Airways renforce son programme estival avec de nouvelles liaisons loisirs

Trois routes lancées depuis Rome et des fréquences en hausse sur plusieurs destinations méditerranéennes


ITA Airways annonce le renforcement de son offre pour la saison estivale 2026 avec le lancement de nouvelles liaisons au départ de Rome Fiumicino et l’augmentation des fréquences sur plusieurs routes en Méditerranée. Ce développement concerne la période de juillet à septembre et vise à adapter la capacité aux flux touristiques attendus.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 11:49

ITA Airways prévoit également d’augmenter les fréquences sur plusieurs lignes existantes. - DepositPhotos.com/alexanderon
ITA Airways prévoit également d’augmenter les fréquences sur plusieurs lignes existantes. - DepositPhotos.com/alexanderon
IFTM
ITA Airways met en place trois nouvelles routes au départ de Rome Fiumicino entre juillet et septembre 2026. La compagnie desservira Mykonos à partir du 25 juillet et Alicante dès le 18 juillet, avec deux fréquences hebdomadaires chacune. Une liaison quotidienne vers Trapani sera également opérée à partir du 1er juillet.

Ces ouvertures viennent compléter le réseau méditerranéen de la compagnie, centré sur les destinations loisirs durant la période estivale.

Une augmentation des fréquences sur le réseau méditerranéen

Autres articles
ITA Airways prévoit également d’augmenter les fréquences sur plusieurs lignes existantes au départ de Rome Fiumicino, notamment vers Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma de Majorque et Nice. L’objectif est d’ajuster l’offre à la demande sur les périodes de forte affluence.

Ce renforcement s’inscrit dans le programme estival global de la compagnie, qui inclut également des liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille, opérées du 1er juin au 30 septembre 2026.

Les billets sont disponibles via les canaux de distribution habituels de la compagnie.

A lire aussi : ITA Airways augmente ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026

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Tags : ita airways
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