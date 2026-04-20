ITA Airways s’implante à Marseille avec une nouvelle liaison vers Rome

À partir du 1er juin 2026, ITA Airways opérera un vol quotidien entre Marseille et Rome Fiumicino. Une liaison directe qui vient renforcer les connexions entre le sud de la France et l’Italie.
Cette nouvelle route s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des échanges entre les deux pays. L’Italie constitue en effet l’un des marchés européens majeurs pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, tandis que la France fait partie des principaux pays d’origine des touristes en Italie.
Cette nouvelle route s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des échanges entre les deux pays. L’Italie constitue en effet l’un des marchés européens majeurs pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, tandis que la France fait partie des principaux pays d’origine des touristes en Italie.
Des acteurs clés réunis
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Organisée au Splendido, restaurant italien typique au cœur de Marseille, la soirée a réuni plusieurs représentants français et italiens, témoignant de l’importance diplomatique et économique de cette ouverture.
Parmi eux, Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de Aéroport Marseille Provence, a souligné « Cette nouvelle offre, qui débute au début de la saison estivale, répond à une demande concrète, de plus en plus présente, des Italiens qui souhaitent visiter la Provence, mais aussi des Français attirés par l’Italie. »
Il a également tenu à saluer le rôle de la communauté italienne locale « Je remercie les Italiens qui vivent ici, car ils jouent un rôle important dans le développement de ces échanges. »
À ses côtés, Samy Addou représentait les opérations françaises de la compagnie, ainsi que Carla Catuogno, Responsable des ventes Europe tandis que Fabio Monaco et Maxime Tommasini incarnaient les liens institutionnels et économiques entre les deux territoires.
Parmi eux, Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de Aéroport Marseille Provence, a souligné « Cette nouvelle offre, qui débute au début de la saison estivale, répond à une demande concrète, de plus en plus présente, des Italiens qui souhaitent visiter la Provence, mais aussi des Français attirés par l’Italie. »
Il a également tenu à saluer le rôle de la communauté italienne locale « Je remercie les Italiens qui vivent ici, car ils jouent un rôle important dans le développement de ces échanges. »
À ses côtés, Samy Addou représentait les opérations françaises de la compagnie, ainsi que Carla Catuogno, Responsable des ventes Europe tandis que Fabio Monaco et Maxime Tommasini incarnaient les liens institutionnels et économiques entre les deux territoires.
Une soirée entre ancrage local et projection internationale
Dans un décor inspiré des grandes tables italiennes, le cocktail dînatoire a fait écho à l’identité de la compagnie, tout en favorisant les échanges informels entre professionnels du tourisme.
Si l’événement s’inscrivait dans une logique relationnelle avec les distributeurs locaux, il traduisait aussi une ambition plus large : celle de renforcer les liens entre deux territoires historiquement connectés.
Au-delà du trafic direct entre Marseille et Rome, la ligne permettra également d’accéder au hub de Fiumicino, offrant des possibilités de correspondances vers d’autres destinations internationales opérées par ITA Airways.
Si l’événement s’inscrivait dans une logique relationnelle avec les distributeurs locaux, il traduisait aussi une ambition plus large : celle de renforcer les liens entre deux territoires historiquement connectés.
Au-delà du trafic direct entre Marseille et Rome, la ligne permettra également d’accéder au hub de Fiumicino, offrant des possibilités de correspondances vers d’autres destinations internationales opérées par ITA Airways.