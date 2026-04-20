ITA Airways s’implante à Marseille avec une nouvelle liaison vers Rome

« Cette nouvelle offre, qui débute au début de la saison estivale, répond à une demande concrète, de plus en plus présente, des Italiens qui souhaitent visiter la Provence, mais aussi des Français attirés par l’Italie. »

« Je remercie les Italiens qui vivent ici, car ils jouent un rôle important dans le développement de ces échanges. »