Australie : une nouvelle stratégie qui vise les voyageurs français

Dès les premières minutes de l'entretien, Robin Mack clarifie un point important. Avec Tourism 2035, la nouvelle feuille de route stratégique présentée à Adelaide, Tourism Australia ne cible pas uniquement les voyageurs de luxe.



L'objectif est plus large : attirer des voyageurs qui restent longtemps, dépensent davantage sur place et visitent plusieurs régions du pays. " Nous pouvons accueillir un voyageur loisir qui se déplace largement sur le territoire ", précise Robin Mack.



" Et l'une des raisons pour lesquelles nous aimons nos visiteurs français, c'est qu'ils restent plus longtemps et sortent des grands circuits habituels ."



L'ambition, chiffrée, est claire : faire passer la dépense touristique totale de 33 milliards de dollars australiens en 2025 à une fourchette comprise entre 61 et 69 milliards à l'horizon 2035.



Pour y parvenir, Tourism Australia mise sur quatre priorités immédiates affichées dès l'ouverture du salon : gagner sur le marketing à destination des humains comme des intelligences artificielles, valoriser l'étendue de l'offre australienne, capitaliser sur les grands événements à venir, et définir un positionnement luxe distinctif.



La conjoncture conforte l'ambition : selon le Bureau australien des statistiques, l'Australie a accueilli 9,1 millions de visiteurs internationaux sur les douze derniers mois (+10%), avec un secteur loisir désormais revenu à ses niveaux d'avant 2020.



Mais le défi reste d'accélérer la conversion. " L'Australie est souvent sur la liste du 'un jour j'irai' ", reconnaît Robin Mack. " Pour moi, il s'agit d'amener les voyageurs à se dire : 'j'ai besoin d'y aller maintenant, pas plus tard'. "