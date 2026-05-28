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Noëmie Loiseau nommée DRH de SNCF Gares & Connexions

elle prend ses fonctions le 1er juin 2026


Alain Resplandy-Bernard, Directeur général de SNCF Gares & Connexions, a nommé Noëmie Loiseau au poste de Directrice des Ressources Humaines, du Management et des Risques. Elle prend ses fonctions dès le 1er juin 2026 et intègrera, à ce titre, le comité exécutif de SNCF Gares & Connexions.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 14:00

Noëmie Loiseau nommée DRH de SNCF Gares & Connexions - Photo SNCF
Noëmie Loiseau nommée DRH de SNCF Gares & Connexions - Photo SNCF
MSC Croisières
Noëmie Loiseau, 50 ans, diplômée de l’université de Panthéon-Assas d’un master 2 en ressources humaines, a débuté sa carrière au sein du groupe SNCF.

Elle occupe plusieurs postes de Responsable ressources humaines en établissement, notamment chez SNCF Voyageurs, puis de Directrice des ressources humaines auprès de différents transporteurs : SNCF Transilien en 2009, SNCF Intercités en 2014 et pour SNCF TGV Atlantique en 2018.

En 2022, Noëmie Loiseau rejoint la filiale de distribution SNCF Connect&Tech en tant que Directrice des Ressources Humaines.

Noëmie Loiseau intègre le comex de SNCF Gares & Connexions

Autres articles
Noëmie Loiseau prendra ses nouvelles fonctions chez SNCF Gares & Connexions le 1er juin 2026. Elle
pilotera les différents services de la Direction des Ressources Humaines : Recrutement, Management des
Talents, Formation, Relations sociales, Emploi et Opérations RH, Diversité et Inclusion.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle intègrera le comité exécutif de SNCF Gares & Connexions.

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Tags : sncf
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