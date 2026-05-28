Noëmie Loiseau nommée DRH de SNCF Gares & Connexions

Noëmie Loiseau prendra ses nouvelles fonctions chez SNCF Gares & Connexions le 1er juin 2026. Elle

pilotera les différents services de la Direction des Ressources Humaines : Recrutement, Management des

Talents, Formation, Relations sociales, Emploi et Opérations RH, Diversité et Inclusion.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle intègrera le comité exécutif de SNCF Gares & Connexions.