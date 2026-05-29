Le Hondius (Oceanwide Expeditions) autorisé à reprendre ses croisières

Le M/V Hondius reprendra son activité « avec les normes de sécurité et de préparation opérationnelle les plus élevées possibles » ©Franklin Braeckman - Oceanwide Expeditions
Le Hondius va pouvoir reprendre la mer. Les autorités sanitaires de Rotterdam ont annoncé samedi avoir levé les dernières restrictions pesant sur le navire d'expédition d'Oceanwide Expeditions, au terme d'une inspection finale menée après une vaste opération de nettoyage et de désinfection.
« D'un point de vue de santé publique, il n'y a plus d'obstacles à la mise en service du navire Hondius », a indiqué l'agence municipale de santé de Rotterdam. Les experts mandatés ont estimé que le nettoyage et la désinfection avaient été réalisés conformément aux protocoles établis.
Le navire doit désormais reprendre son programme de croisières à partir du 13 juin, conformément au calendrier annoncé par Oceanwide Expeditions.
« D'un point de vue de santé publique, il n'y a plus d'obstacles à la mise en service du navire Hondius », a indiqué l'agence municipale de santé de Rotterdam. Les experts mandatés ont estimé que le nettoyage et la désinfection avaient été réalisés conformément aux protocoles établis.
Le navire doit désormais reprendre son programme de croisières à partir du 13 juin, conformément au calendrier annoncé par Oceanwide Expeditions.
Hondius : une crise sans précédent
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Le Hondius s'était retrouvé au cœur d'une crise sanitaire majeure après l'apparition d'un foyer d'hantavirus lors d'une croisière reliant Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.
Selon les dernières données communiquées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 13 cas confirmés ou probables ont été recensés, dont trois décès.
Face à la gravité de la situation, les passagers avaient été évacués à Tenerife avant d'être rapatriés vers leurs pays respectifs. Le navire avait ensuite rejoint Rotterdam le 18 mai, tandis que le reste de l'équipage était placé en quarantaine.
Dans un long communiqué publié le 19 mai, le PDG d'Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset, a qualifié l'événement de « l'une des situations les plus difficiles de l'histoire de l'entreprise ».
Selon les dernières données communiquées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 13 cas confirmés ou probables ont été recensés, dont trois décès.
Face à la gravité de la situation, les passagers avaient été évacués à Tenerife avant d'être rapatriés vers leurs pays respectifs. Le navire avait ensuite rejoint Rotterdam le 18 mai, tandis que le reste de l'équipage était placé en quarantaine.
Dans un long communiqué publié le 19 mai, le PDG d'Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset, a qualifié l'événement de « l'une des situations les plus difficiles de l'histoire de l'entreprise ».
Un virus très probablement contracté avant l'embarquement
Le dirigeant souligne que les éléments recueillis jusqu'à présent laissent penser que le virus aurait été contracté avant l'embarquement et ne proviendrait pas du navire lui-même. Selon la compagnie, aucune trace de rongeurs ou de nuisibles n'a été détectée à bord malgré les inspections réalisées durant le voyage.
« Nous sommes désormais en phase de reprise des opérations », indique Rémi Bouysset, qui assure que le navire reprendra son activité « avec les normes de sécurité et de préparation opérationnelle les plus élevées possibles ».
La compagnie souligne également rester « financièrement solide » malgré les conséquences de cet épisode.
« Nous restons résilients, concentrés et financièrement solides. Depuis notre création en 1993, nous avons déjà traversé des périodes difficiles, en restant toujours fidèles à nos valeurs : des opérations sérieuses, des expéditions à bord de petits navires, un personnel expérimenté et une vision à long terme. »
« Nous sommes désormais en phase de reprise des opérations », indique Rémi Bouysset, qui assure que le navire reprendra son activité « avec les normes de sécurité et de préparation opérationnelle les plus élevées possibles ».
La compagnie souligne également rester « financièrement solide » malgré les conséquences de cet épisode.
« Nous restons résilients, concentrés et financièrement solides. Depuis notre création en 1993, nous avons déjà traversé des périodes difficiles, en restant toujours fidèles à nos valeurs : des opérations sérieuses, des expéditions à bord de petits navires, un personnel expérimenté et une vision à long terme. »