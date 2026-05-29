Le Hondius (Oceanwide Expeditions) autorisé à reprendre ses croisières

Le dirigeant souligne que les éléments recueillis jusqu'à présent laissent penser que le virus aurait été contracté avant l'embarquement et ne proviendrait pas du navire lui-même. Selon la compagnie, aucune trace de rongeurs ou de nuisibles n'a été détectée à bord malgré les inspections réalisées durant le voyage.



« Nous sommes désormais en phase de reprise des opérations » , indique Rémi Bouysset, qui assure que le navire reprendra son activité « avec les normes de sécurité et de préparation opérationnelle les plus élevées possibles ».



La compagnie souligne également rester « financièrement solide » malgré les conséquences de cet épisode.



« Nous restons résilients, concentrés et financièrement solides. Depuis notre création en 1993, nous avons déjà traversé des périodes difficiles, en restant toujours fidèles à nos valeurs : des opérations sérieuses, des expéditions à bord de petits navires, un personnel expérimenté et une vision à long terme. »