De la banque aux moteurs d’Airbus : ils ont changé de vie pour l'aérien

À 31 ans, Anaïs Sulot était déjà bien installée dans la vie. Maman et en CDI dans la banque d’un grand groupe, elle conseillait la clientèle et connaissait tout des produits bancaires et d’assurance qu’elle vendait.



Compétente, on lui avait même confié en plus de ses missions, celles de former les nouveaux arrivants.



« J’étais quelqu’un dans le privé intéressé par le travail manuel. Souvent je regardais des petits tutos sur le net pour bien réaliser des travaux à la maison et la mécanique m’intéressait . »



En 2022, des planètes s’alignent. Anaïs raconte : « Après la période Covid, il y a eu dans mon entreprise un plan de départ que j'ai pris et dans la même période je suis devenu maman de mon deuxième enfant.



Lors de mon congé maternité, j’ai réfléchi à la suite de ma carrière et c’est là que j’ai décidé de me réorienter vers un métier technique, manuel, un métier qui me plaisait vraiment »



À l’époque, Air France, en pleine relance de son activité recherche des mécaniciens aéronautiques, mais comme beaucoup de jeunes et particulièrement des femmes, Anaïs avait des aprioris.



« Je pensais que c’était un milieu très masculin et qu’il fallait obligatoirement un bac pro aéronautique . »



En faisant des recherches, Anaïs, voit qu’elle peut intégrer des formations rémunérées avec simplement un niveau BAC.



« J’ai intégré l’AFMAE, un centre de formation pour passer un CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) d’assembleuse monteuse de systèmes mécanisés. Il y avait trois mois de formation au centre, des cours intensifs pour acquérir les bases de l’aéronautique et la mécanique et j’ai enchaîné ensuite avec 6 mois d’immersion professionnelle chez Air France.



Ensuite j’ai dû obtenir ma certification avec un oral à passer et une présentation à faire. Celle-ci a été validée et Air France m’a proposé un CDI, l’année dernière en septembre 2025.]i »



Anaïs ne regrette pas ce choix, ce virage sur l’aile à 180 degrés. Sur le terrain, ses aprioris se sont rapidement envolés.



« Dès le début de la formation quand j’ai vraiment découvert le métier de mécanicienne, j’ai compris que c’était un métier accessible aux femmes. Nous disposons de supers outils, d’engins, de levage. Pas besoin de force physique pour travailler. »