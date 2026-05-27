CDG Express entre dans sa dernière phase avant son lancement en 2027

Levise principalement les voyageurs internationaux et les passagers aériens avec une offre distincte duLes rames proposeront notamment des espaces bagages, du, des prises électriques et plus deLes premiers essais dynamiques des trains sont actuellement réalisés sur le réseau afin de préparer la phase d’exploitation commerciale.Le tarif sera del'aller simple et gratuit pour les moinsaccompagné d'un adulte. Pour l'achat d'un billet aller - retour, une ristourne de 15% sera consentie.Les détenteurs d’un Pass Navigo bénéficieront aussi d'un tarif réduit : 16,50 euros l’aller, 28 euros l’aller-retour.