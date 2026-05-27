CDG Express entre dans sa dernière phase avant son lancement en 2027

La liaison reliera Paris-Gare de l’Est à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en 20 minutes à partir du 28 mars 2027. Photo: CDG Express
CDG Express poursuit sa phase finale de préparation avant sa mise en service prévue au printemps 2027.
Cette future liaison ferroviaire directe reliera la gare de l’Est à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en 20 minutes, sans arrêt intermédiaire, avec un départ toutes les quinze minutes de 5 heures à minuit.
Le projet est exploité par Hello Paris, groupement réunissant Keolis et RATP Dev, qui a obtenu en mars dernier son Certificat de Sécurité Unique permettant l’exploitation commerciale de la ligne.
Cette future liaison ferroviaire directe reliera la gare de l’Est à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en 20 minutes, sans arrêt intermédiaire, avec un départ toutes les quinze minutes de 5 heures à minuit.
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Une offre pensée pour les voyageurs aériens
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Le CDG Express vise principalement les voyageurs internationaux et les passagers aériens avec une offre distincte du RER B.
Les rames proposeront notamment des espaces bagages, du Wi-Fi, des prises électriques et plus de 400 places assises. Les premiers essais dynamiques des trains sont actuellement réalisés sur le réseau afin de préparer la phase d’exploitation commerciale.
Le tarif sera de 25 euros l'aller simple et gratuit pour les moins 16 ans accompagné d'un adulte. Pour l'achat d'un billet aller - retour, une ristourne de 15% sera consentie.
Les détenteurs d’un Pass Navigo bénéficieront aussi d'un tarif réduit : 16,50 euros l’aller, 28 euros l’aller-retour.
A lire aussi : Les terminaux de l'aéroport Paris CDG changeront de nom dès 2027
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Le tarif sera de 25 euros l'aller simple et gratuit pour les moins 16 ans accompagné d'un adulte. Pour l'achat d'un billet aller - retour, une ristourne de 15% sera consentie.
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