CDG Express : le projet validé par la cour administrative d'appel de Paris

La cour administrative d'appel de Paris vient de rendre son arrêt en faveur du CDG Express. Le projet avait été arrêté par le tribunal administratif de Paris.





"Cette décision sur le fond vient confirmer à la fois l'intérêt public majeur du projet et la validité de son autorisation environnementale. Elle permet au CDG Express de poursuivre son déploiement jusqu’à sa mise en service début 2027." indique un communiqué de presse.



Le CDG Express permettra de relier directement la gare de l'Est et l'aéroport Paris Charles de Gaulle en vingt minutes, avec un départ toutes les quinze minutes, de cinq heures du matin à minuit.



Cette nouvelle offre de transports collectifs devrait permettre de réduire le trafic routier, en particulier sur l'A1 et l'A3, et d'alléger le RERB des flux de passagers et de leurs valises.



Le budget de ce projet sera doté de 537 millions d'euros.



" Nous sommes résolument engagés pour respecter le cap d'une mise en service d'ici début 2027, comme l'a annoncé le Gouvernement début novembre 2021 et comme le rend possible la décision de justice rendue aujourd'hui. Nous contribuerons ainsi à l'attractivité de la région parisienne, au bénéfice des territoires " souligne Alexandra Locquet, Présidente du Gestionnaire d'Infrastructure CDG Express.