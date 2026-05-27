Le mot stagflation est sur toutes les lèvres des analystes, mais soyons clairs : nous n'y sommes pas encore, et la panique n'est pas justifiée pour autant que la vigilance le soit.

L'inflation allemande attendue à +2,4% en mai reste à peine au-dessus de la cible BCE, et le PIB allemand a même surpris positivement au T1 avec +0,3% trimestriel. Difficile de parler de stagnation dans ces conditions.



Pourtant, trois signaux méritent attention. Les déficits budgétaires dérapent, la France à 5,1% du PIB et l'Allemagne à 3,7% selon la Commission européenne, ce qui réduit la capacité des États à absorber un nouveau choc.



Le conflit US-Iran maintient le Brent autour de 105 dollars, en hausse de 25% depuis janvier, une pression énergétique qui s'infiltre lentement dans les chaînes de production. Et les carnets de commande industriels britanniques, bon indicateur avancé pour l'Europe, sont au plus bas depuis 2020.



La BCE se retrouve coincée. Une hausse de taux en juin semble probable, mais ce serait vraisemblablement la dernière du cycle. La vraie question devient alors : quand interviendra le premier assouplissement, à l'automne ou plus tard ?



Pour l'euro, cette incertitude pèse déjà. L'EUR/USD est passé de 1,2019 à 1,1617 en quatre mois, porté par un différentiel de taux réels qui continue de favoriser le dollar. Si la zone euro bascule effectivement dans une stagflation cet été, la BCE se retrouverait sans marge de manœuvre réelle, et la monnaie unique continuerait de reculer.