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Devises : l’euro sous pression dans un marché sous tension [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La montée des tensions géopolitiques et la flambée du pétrole rebattent les cartes sur le marché des changes. Entre un euro fragilisé face au dollar, un franc suisse redevenu valeur refuge et un yen sous pression, les investisseurs scrutent désormais les prochaines décisions des banques centrales et les chiffres d’inflation pour anticiper l’évolution des devises cet été.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 07:33

Situation économique

Devises : l’euro sous pression dans un marché sous tension - Depositphotos.com, Andy Dean Photography
Devises : l’euro sous pression dans un marché sous tension - Depositphotos.com, Andy Dean Photography
Martinique
Le mot stagflation est sur toutes les lèvres des analystes, mais soyons clairs : nous n'y sommes pas encore, et la panique n'est pas justifiée pour autant que la vigilance le soit.
L'inflation allemande attendue à +2,4% en mai reste à peine au-dessus de la cible BCE, et le PIB allemand a même surpris positivement au T1 avec +0,3% trimestriel. Difficile de parler de stagnation dans ces conditions.

Pourtant, trois signaux méritent attention. Les déficits budgétaires dérapent, la France à 5,1% du PIB et l'Allemagne à 3,7% selon la Commission européenne, ce qui réduit la capacité des États à absorber un nouveau choc.

Le conflit US-Iran maintient le Brent autour de 105 dollars, en hausse de 25% depuis janvier, une pression énergétique qui s'infiltre lentement dans les chaînes de production. Et les carnets de commande industriels britanniques, bon indicateur avancé pour l'Europe, sont au plus bas depuis 2020.

La BCE se retrouve coincée. Une hausse de taux en juin semble probable, mais ce serait vraisemblablement la dernière du cycle. La vraie question devient alors : quand interviendra le premier assouplissement, à l'automne ou plus tard ?

Pour l'euro, cette incertitude pèse déjà. L'EUR/USD est passé de 1,2019 à 1,1617 en quatre mois, porté par un différentiel de taux réels qui continue de favoriser le dollar. Si la zone euro bascule effectivement dans une stagflation cet été, la BCE se retrouverait sans marge de manœuvre réelle, et la monnaie unique continuerait de reculer.


Taux de change : le point technique

L'EUR/USD tourne autour de 1,1625 ce lundi après un repli de 1,4 % sur la semaine, loin du pic à 1,1784 touché il y a dix jours. La zone 1,15-1,17 devrait contenir les échanges cette semaine.

Pour casser au-dessus de 1,18, il faudrait un signal clair de désescalade à Ormuz. Pour passer sous 1,15, il faudrait des minutes FOMC très hawkish ou une nouvelle accélération de l'inflation. Les deux scénarios restent plausibles.

Le franc suisse continue de défier la gravité malgré le rebond du dollar. L'EUR/CHF se traite entre 0,9150 et 0,9200. Le CHF n'est plus seulement une valeur refuge conjoncturelle, il est devenu une devise structurellement forte. Tant qu'Ormuz reste sous tension, parier contre le franc suisse semble risqué.

Le yen, lui, reste sous pression. L'EUR/JPY évolue autour de 186, et le week-end a illustré le problème central : la Première ministre Takaichi a vanté publiquement les mérites d'un yen faible pendant que son ministère des Finances tente de freiner la dépréciation. Cette contradiction interne empêche tout redressement durable. Le risque d'une intervention de la BoJ remonte néanmoins, ce qui en fait une paire à surveiller de près.

La livre sterling reste coincée dans un étau. L'EUR/GBP se stabilise entre 0,8580 et 0,8620. La BoE devrait laisser ses taux inchangés, et l'inflation britannique de mercredi sera le vrai catalyseur. Avec une hausse attendue à 3,4 % sur un an, la livre subit à la fois une banque centrale paralysée et une économie qui ralentit, une combinaison qui laisse peu de marge de manœuvre.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1480 1,1550 1,1700 1,1780
EUR/GBP 0,8560 0,8600 0,8680 0,8720
EUR/CHF 0,9050 0,9080 0,9150 0,9200
EUR/CAD 1,5850 1,5950 1,6080 1,6180
EUR/JPY 182,50 183,80 185,80 187,00

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

La semaine sera plus calme, mais trois publications méritent l'attention.

Mercredi matin, l'inflation britannique donnera le ton pour la réunion de la BoE en juin. Mercredi soir, les minutes du FOMC d'avril devraient confirmer la fracture interne entre les trois faucons et le reste du comité, sans grande surprise après les chiffres de la semaine dernière.

Le rendez-vous clé reste jeudi avec les PMI flash de mai pour l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera la première lecture macro du mois, et la composante "prix payés" sera scrutée en priorité : elle dira si les pressions inflationnistes continuent de s'installer ou commencent à se dissiper.

Jour Heure Pays Indicateur Attente / Préc.
Mar. 26/05 10:00 Allemagne IFO climat des affaires 87,5 / 87,3
Mar. 26/05 16:00 États-Unis Confiance consommateurs 98,5 / 100,4
Mer. 27/05 16:00 États-Unis Nouvelles ventes immobilières 680K / 665K
Jeu. 28/05 14:30 États-Unis PIB T1 (2ᵉ estimation) +1,8% / +1,8%
Jeu. 28/05 14:30 États-Unis Inscriptions chômage hebdo 225K / 227K
Ven. 29/05 14:00 Allemagne Inflation préliminaire (y/y) +2,4% / +2,3%
Ven. 29/05 14:30 États-Unis PCE Core (y/y) +2,9% / +2,8%
Ven. 29/05 14:30 États-Unis Revenus & dépenses des ménages +0,3% / +0,4%

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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