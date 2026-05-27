Situation économique
Devises : l’euro sous pression dans un marché sous tension - Depositphotos.com, Andy Dean Photography
Le mot stagflation est sur toutes les lèvres des analystes, mais soyons clairs : nous n'y sommes pas encore, et la panique n'est pas justifiée pour autant que la vigilance le soit.
L'inflation allemande attendue à +2,4% en mai reste à peine au-dessus de la cible BCE, et le PIB allemand a même surpris positivement au T1 avec +0,3% trimestriel. Difficile de parler de stagnation dans ces conditions.
Pourtant, trois signaux méritent attention. Les déficits budgétaires dérapent, la France à 5,1% du PIB et l'Allemagne à 3,7% selon la Commission européenne, ce qui réduit la capacité des États à absorber un nouveau choc.
Le conflit US-Iran maintient le Brent autour de 105 dollars, en hausse de 25% depuis janvier, une pression énergétique qui s'infiltre lentement dans les chaînes de production. Et les carnets de commande industriels britanniques, bon indicateur avancé pour l'Europe, sont au plus bas depuis 2020.
La BCE se retrouve coincée. Une hausse de taux en juin semble probable, mais ce serait vraisemblablement la dernière du cycle. La vraie question devient alors : quand interviendra le premier assouplissement, à l'automne ou plus tard ?
Pour l'euro, cette incertitude pèse déjà. L'EUR/USD est passé de 1,2019 à 1,1617 en quatre mois, porté par un différentiel de taux réels qui continue de favoriser le dollar. Si la zone euro bascule effectivement dans une stagflation cet été, la BCE se retrouverait sans marge de manœuvre réelle, et la monnaie unique continuerait de reculer.
L'inflation allemande attendue à +2,4% en mai reste à peine au-dessus de la cible BCE, et le PIB allemand a même surpris positivement au T1 avec +0,3% trimestriel. Difficile de parler de stagnation dans ces conditions.
Pourtant, trois signaux méritent attention. Les déficits budgétaires dérapent, la France à 5,1% du PIB et l'Allemagne à 3,7% selon la Commission européenne, ce qui réduit la capacité des États à absorber un nouveau choc.
Le conflit US-Iran maintient le Brent autour de 105 dollars, en hausse de 25% depuis janvier, une pression énergétique qui s'infiltre lentement dans les chaînes de production. Et les carnets de commande industriels britanniques, bon indicateur avancé pour l'Europe, sont au plus bas depuis 2020.
La BCE se retrouve coincée. Une hausse de taux en juin semble probable, mais ce serait vraisemblablement la dernière du cycle. La vraie question devient alors : quand interviendra le premier assouplissement, à l'automne ou plus tard ?
Pour l'euro, cette incertitude pèse déjà. L'EUR/USD est passé de 1,2019 à 1,1617 en quatre mois, porté par un différentiel de taux réels qui continue de favoriser le dollar. Si la zone euro bascule effectivement dans une stagflation cet été, la BCE se retrouverait sans marge de manœuvre réelle, et la monnaie unique continuerait de reculer.
Taux de change : le point technique
L'EUR/USD tourne autour de 1,1625 ce lundi après un repli de 1,4 % sur la semaine, loin du pic à 1,1784 touché il y a dix jours. La zone 1,15-1,17 devrait contenir les échanges cette semaine.
Pour casser au-dessus de 1,18, il faudrait un signal clair de désescalade à Ormuz. Pour passer sous 1,15, il faudrait des minutes FOMC très hawkish ou une nouvelle accélération de l'inflation. Les deux scénarios restent plausibles.
Le franc suisse continue de défier la gravité malgré le rebond du dollar. L'EUR/CHF se traite entre 0,9150 et 0,9200. Le CHF n'est plus seulement une valeur refuge conjoncturelle, il est devenu une devise structurellement forte. Tant qu'Ormuz reste sous tension, parier contre le franc suisse semble risqué.
Le yen, lui, reste sous pression. L'EUR/JPY évolue autour de 186, et le week-end a illustré le problème central : la Première ministre Takaichi a vanté publiquement les mérites d'un yen faible pendant que son ministère des Finances tente de freiner la dépréciation. Cette contradiction interne empêche tout redressement durable. Le risque d'une intervention de la BoJ remonte néanmoins, ce qui en fait une paire à surveiller de près.
La livre sterling reste coincée dans un étau. L'EUR/GBP se stabilise entre 0,8580 et 0,8620. La BoE devrait laisser ses taux inchangés, et l'inflation britannique de mercredi sera le vrai catalyseur. Avec une hausse attendue à 3,4 % sur un an, la livre subit à la fois une banque centrale paralysée et une économie qui ralentit, une combinaison qui laisse peu de marge de manœuvre.
Pour casser au-dessus de 1,18, il faudrait un signal clair de désescalade à Ormuz. Pour passer sous 1,15, il faudrait des minutes FOMC très hawkish ou une nouvelle accélération de l'inflation. Les deux scénarios restent plausibles.
Le franc suisse continue de défier la gravité malgré le rebond du dollar. L'EUR/CHF se traite entre 0,9150 et 0,9200. Le CHF n'est plus seulement une valeur refuge conjoncturelle, il est devenu une devise structurellement forte. Tant qu'Ormuz reste sous tension, parier contre le franc suisse semble risqué.
Le yen, lui, reste sous pression. L'EUR/JPY évolue autour de 186, et le week-end a illustré le problème central : la Première ministre Takaichi a vanté publiquement les mérites d'un yen faible pendant que son ministère des Finances tente de freiner la dépréciation. Cette contradiction interne empêche tout redressement durable. Le risque d'une intervention de la BoJ remonte néanmoins, ce qui en fait une paire à surveiller de près.
La livre sterling reste coincée dans un étau. L'EUR/GBP se stabilise entre 0,8580 et 0,8620. La BoE devrait laisser ses taux inchangés, et l'inflation britannique de mercredi sera le vrai catalyseur. Avec une hausse attendue à 3,4 % sur un an, la livre subit à la fois une banque centrale paralysée et une économie qui ralentit, une combinaison qui laisse peu de marge de manœuvre.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S2
|S1
|R1
|R2
|EUR/USD
|1,1480
|1,1550
|1,1700
|1,1780
|EUR/GBP
|0,8560
|0,8600
|0,8680
|0,8720
|EUR/CHF
|0,9050
|0,9080
|0,9150
|0,9200
|EUR/CAD
|1,5850
|1,5950
|1,6080
|1,6180
|EUR/JPY
|182,50
|183,80
|185,80
|187,00
Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.
Les annonces à suivre
La semaine sera plus calme, mais trois publications méritent l'attention.
Mercredi matin, l'inflation britannique donnera le ton pour la réunion de la BoE en juin. Mercredi soir, les minutes du FOMC d'avril devraient confirmer la fracture interne entre les trois faucons et le reste du comité, sans grande surprise après les chiffres de la semaine dernière.
Le rendez-vous clé reste jeudi avec les PMI flash de mai pour l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera la première lecture macro du mois, et la composante "prix payés" sera scrutée en priorité : elle dira si les pressions inflationnistes continuent de s'installer ou commencent à se dissiper.
Mercredi matin, l'inflation britannique donnera le ton pour la réunion de la BoE en juin. Mercredi soir, les minutes du FOMC d'avril devraient confirmer la fracture interne entre les trois faucons et le reste du comité, sans grande surprise après les chiffres de la semaine dernière.
Le rendez-vous clé reste jeudi avec les PMI flash de mai pour l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera la première lecture macro du mois, et la composante "prix payés" sera scrutée en priorité : elle dira si les pressions inflationnistes continuent de s'installer ou commencent à se dissiper.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|Attente / Préc.
|Mar. 26/05
|10:00
|Allemagne
|IFO climat des affaires
|87,5 / 87,3
|Mar. 26/05
|16:00
|États-Unis
|Confiance consommateurs
|98,5 / 100,4
|Mer. 27/05
|16:00
|États-Unis
|Nouvelles ventes immobilières
|680K / 665K
|Jeu. 28/05
|14:30
|États-Unis
|PIB T1 (2ᵉ estimation)
|+1,8% / +1,8%
|Jeu. 28/05
|14:30
|États-Unis
|Inscriptions chômage hebdo
|225K / 227K
|Ven. 29/05
|14:00
|Allemagne
|Inflation préliminaire (y/y)
|+2,4% / +2,3%
|Ven. 29/05
|14:30
|États-Unis
|PCE Core (y/y)
|+2,9% / +2,8%
|Ven. 29/05
|14:30
|États-Unis
|Revenus & dépenses des ménages
|+0,3% / +0,4%
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Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
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