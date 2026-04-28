Le baril de Brent a dépassé 105 dollars cette semaine, sous l'effet des tensions entre Washington et Téhéran dans le détroit d'Ormuz. Ce choc énergétique se propage rapidement à l'ensemble de l'économie mondiale, et place la BCE comme la Fed dans une situation particulièrement inconfortable.



En zone euro, la situation se dégrade vite. L'activité économique est passée en contraction pour la première fois depuis décembre 2024, avec un PMI composite à 48,6. Le secteur des services, qui représente environ 70% du PIB européen, affiche même son niveau le plus bas en cinq ans.



L'Allemagne a divisé par deux ses prévisions de croissance, et le FMI anticipe désormais seulement 1,1% de croissance pour la zone euro en 2026, la révision la plus forte parmi les économies avancées.



Le seul chiffre rassurant en apparence, c'est le PMI manufacturier, remonté à 52,2. Mais cette hausse s'explique surtout par le stockage défensif des entreprises qui anticipent des pénuries, pas par une vraie reprise de la demande.



Les délais de livraison atteignent leur plus haut niveau depuis mi-2022. C'est un signal d'alerte, pas une bonne nouvelle.



Le vrai problème pour la BCE, c'est que l'inflation repart en même temps que l'activité ralentit. L'inflation harmonisée était à 2,6% en mars, et la BCE elle-même anticipe un pic à 3,1% au deuxième trimestre. C'est le scénario classique de stagflation, le pire possible pour une banque centrale : baisser les taux aggraverait l'inflation, les maintenir ou les monter pèserait encore plus sur la croissance.



La réunion du 30 avril devrait se conclure par un statu quo à 2,00%, mais le marché s'attend à une hausse en juin et à un taux directeur à 2,50% d'ici fin 2026, ce qui représenterait un retournement complet par rapport au cycle de baisses enclenché l'an dernier.



Aux États-Unis, la Fed fait face au même dilemme mais part d'une position plus solide, avec des taux déjà à 3,50-3,75%. La question n'est plus de savoir quand baisser, mais si une baisse reste possible du tout avec un pétrole à ces niveaux. La réunion du FOMC des 28-29 avril sera déterminante pour lire les intentions de Jerome Powell.