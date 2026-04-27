Intéressant de voir un grand groupe revenir à des fondamentaux à l’heure où le monde se polarise et s’antagonise, et de parler « d’esthétique professionnelle » portée sur l’attention à l’autre et à l’art de la relation.



Dans les modules de formation qui seront diffusés, je relève beaucoup de mots et formules tels que : confiance, fédérer, soutenir, équilibre relationnel, routines gratifiantes, attentions discrètes, enthousiasme, empathie…



En parcourant la littérature en gestion des ressources humaines, il semble que ce concept de la bienveillance soit tendance parce que levier d’efficacité. Le rapport au travail s’est transformé : on est plus en quête de sens, on a besoin de reconnaissance. Les nouvelles générations sont aussi plus sensibles à la qualité relationnelle.



En fait, on se rend compte que les principes qui s’appliquent pour créer une bonne relation avec un client peuvent se décliner dans le management. D’autres grandes entreprises que le groupe Accor participent au programme, tel que les Galeries Lafayette, Emeis, Fnac-Darty et Comexposium.



Philippe Starck, Maud Bailly, des négociateurs du RAID, des religieux, des experts en image de marque, bref, des intervenants de tous horizons et qui maîtrisent la relation humaine sous toutes ses formes viendront participer aux sessions.



« Le luxe n’est pas dans les lieux, il est dans la façon dont on accueille les gens. »



Merci à Serge Trigano et aux entreprises qui portent le projet de vouloir remettre de l’humain et même, disons le, de l’humanité dans leurs valeurs et particulièrement dans les métiers du voyage, des services et plus généralement dans le monde de l’entreprise.