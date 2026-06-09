Hôtellerie, infrastructures, luxe : les chantiers pharaoniques de l’Égypte

TourMaG - En parlant de stratégie touristique, pourriez-vous nous en dire plus sur les plans de l’Égypte pour les années à venir ?



Ahmed Youssef : La stratégie repose sur différents piliers, à commencer par le tourisme culturel, qui inclut un vaste plan directeur pour le plateau de Gizeh, avec la création de 20 000 à 25 000 nouvelles chambres d’hôtel et l’aménagement de nouvelles zones de loisirs, de commerces et de complexes touristiques au cours des trois à cinq prochaines années.



Pour ce qui est des croisières sur le Nil, nous souhaitons qu'elles restent positionnées comme des voyages culturels haut de gamme plutôt que comme des produits de masse ; la croisière Louxor-Assouan étant l’offre phare. Mandarin Oriental et Minor Hotels/SUNRISE proposent tous deux des croisières de luxe sur le Nil.



D'ailleurs, concernant ce positionnement haut de gamme, le ministère s'éloigne progressivement du tourisme de masse tout compris pour privilégier un modèle ciblant un nombre plus restreint de visiteurs, mais à fort pouvoir d'achat.



Nous souhaitons aussi diversifier notre offre en nous appuyant sur le tourisme d'aventure, le bien-être, l'écotourisme et les expériences dans le désert, qui sont intégrés aux campagnes promotionnelles.



Enfin, côté tourisme balnéaire, les stations de la mer Rouge (Hurghada, Charm el-Cheikh, El Gouna, Marsa Alam) en restent les principaux moteurs de croissance. La côte nord (Nouveau Alamein, Ras El Hekma) est en plein développement afin de faire de l'Égypte une destination méditerranéenne tout au long de l'année.



TourMaG - Sur ce dernier projet, quels sont les atouts de l’Égypte par rapport aux autres destinations méditerranéennes ?



Ahmed Youssef : Je commencerais par citer sa superficie : Ras El Hekma s’étend sur 170 km², avec 44 km de littoral méditerranéen direct.



Sans oublier son climat, son ensoleillement régulier et les eaux chaudes de la Méditerranée, le tout pour un temps de vol de 3 à 4 heures depuis la plupart des pays d'Europe occidentale. D'ailleurs, trois aéroports opérationnels desservent actuellement la côte nord, tandis qu'un aéroport dédié à Ras El Hekma est prévu.



Autre point important : la compétitivité des coûts fonciers et de développement, qui sont nettement inférieurs à ceux des marchés méditerranéens établis tels que la Côte d'Azur, les Baléares ou la mer Égée turque.



Il s'agit aussi du plus important investissement étranger jamais réalisé en Égypte, soit 150 milliards de dollars, engagés par le fonds souverain des Émirats arabes unis, ADQ. Le Qatar serait en pourparlers concernant un nouveau projet de 3,5 milliards de dollars.



Plusieurs aménagements y sont prévus, dont le plan directeur de Modon Holding pour Ras El Hekma qui comprend le plus grand port de plaisance du monde, un théâtre international de 10 000 places, un club équestre, des infrastructures intelligentes, des hôtels et des zones résidentielles.



Enfin, je tiens à rappeler que New Alamein a été désignée "capitale des stations balnéaires arabes pour 2025" par l'Organisation arabe du tourisme.