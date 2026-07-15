Audiophones : Vox Group franchit un cap avec la traduction simultanée

TourMaG - Comment réagissent les guides quand vous leur présentez Vox Aura ? Ne sont-ils pas inquiets pour leur emploi quand ils voient un outil qui peut traduire en 4 langues simultanément ?



Daniele Marchesiello : Au contraire. Les guides travaillent pour des tour-opérateurs, mais ils ont aussi leurs propres tours. Et, désormais, ils vont avoir la possibilité de constituer des groupes parlant deux langues différentes. C’est aussi un gain de confort. Ils ne sont plus obligés d’alterner leurs explications dans deux langues durant une même visite. C'est un gain de temps.



TourMaG - La commercialisation de Vox Aura sera lancée le 30 juillet prochain. Comment s’est passée la phase de test ?



Daniele Marchesiello : Nous avons officiellement présenté la solution lors du WTM 2025 à Londres, en novembre dernier. Dès décembre, nous avons reçu de nombreuses demandes d'essais, qui nous ont permis d’améliorer la solution d'un point de vue de software. En effet, Vox Aura est connecté à Internet et fait les mises à jour automatiquement.



TourMaG - Les clients doivent-ils disposer d’une connexion pendant leur visite pour bénéficier de la traduction simultanée ?



Daniele Marchesiello : Pas nécessairement, il suffit juste que l'appareil du guide soit connecté. La connexion entre Vox Aura et les récepteurs s’opère via une connexion wireless.



Nous avons réalisé de nombreux tests grandeur nature avec nos clients, avec des croisiéristes, des OTA, des tour-opérateurs, des réceptifs, des musées, etc. Ces retours nous ont permis par exemple de proposer deux typologies de traduction : l’une simplifiée et plus rapide, l’autre plus professionnelle, mais qui comporte un léger décalage. Cette dernière version a notamment été pensée pour les conférences plutôt techniques et les conventions.



D’ailleurs, parmi les options de Vox Aura figure la possibilité d’ajouter des informations en amont de la visite ou de la conférence. Par exemple, lors d’un tour dédié aux églises de Paris, le guide peut lui indiquer le parcours ou bien tout le vocabulaire susceptible d’être utilisé sur le thème. La solution va pré-rechercher tous les mots propres à une visite d'église, qui peuvent être employés d'un point de vue architectural ou très technique.



Autre chose intéressante : il est possible de lui imposer de traduire ou de ne pas traduire certains mots ou certains noms propres. Par exemple, à Bruxelles, la Grand-Place n’est pas traduite par « Piazza Grande » ou « Great Place ».



TourMaG - Cet outil de traduction simultanée existe-t-il déjà par ailleurs, chez la concurrence ?



Daniele Marchesiello : Nous sommes les premiers. Alors, bien évidemment, la traduction simultanée existe déjà grâce aux applications. On voit des touristes dicter des phrases à leur téléphone et montrer la traduction aux locaux. Mais ça n’est pas professionnel.