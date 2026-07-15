Audiophones : Vox Group franchit un cap avec la traduction simultanée

Avec Vox Aura, le guide touristique peut proposer une solution de traduction simultanée en 4 langues, lors d'une même visite, à partir d'un seul récepteur - Photo : Vox Group
TourMaG - Pourriez-vous rapidement nous présenter Vox Group ?
Daniele Marchesiello : Vox Group a vu le jour il y a 25 ans en Italie.
Nous proposons depuis des solutions technologiques pour les visites guidées, dont des audiophones, des audioguides et une appli de visite pour les individuels.
Nous travaillons principalement avec les tour-opérateurs, les croisiéristes, les OTA, les autocaristes, les musées, les réceptifs, en nous appuyant sur nos 66 bureaux répartis dans le monde, dont une trentaine en Europe.
TourMaG - Pouvez-vous nous citer quelques uns de vos clients ?
Daniele Marchesiello : Nous travaillons avec Salaün Holidays, Verdié Voyages, Solotour, Richou, mais aussi des croisiéristes comme Intercruises, BLB Cruises, CroisiEurope, Tauck, Trafalgar en Grande-Bretagne, ou Riviera Travel en Suisse.
Il y a aussi Get Your Guide, Viator, le château de Chenonceau, ou encore à Marseille la Grotte Cosquer, le MUCEM et l’Office du tourisme. A Aix-en-Provence, nous avons des clients comme le Musée Granet, l'Hôtel de Caumont, etc.
TourMaG - Comment Vox Group se démarque-t-il de la concurrence ?
Daniele Marchesiello : Nous avons deux concurrents principaux, qui sont Quiet Vox, né en 2004, trois ans après nous et Whisper, qui est aussi italien, mais qui propose un audiophone en anglais. Nous nous retrouvons régulièrement en concurrence tous les trois, grosso modo.
Nous nous différencions déjà par notre présence et nos bureaux un peu partout dans le monde, ce qui permet de rassurer nos partenaires. S’ils viennent en Égypte et qu’ils ont un souci, ils savent qu'ils peuvent appeler le bureau local qui va leur trouver des solutions.
L'autre grosse différence, c'est que nos concurrents sont spécialisés sur certains segments du tourisme. À l’inverse, nous avons décidé de nous positionner sur tous les segments.
Et puis, nous n'arrêtons jamais d'investir, qu’il s’agisse de concevoir de nouveaux produits, d’améliorer les produits actuels, ou de renouveler le parc d'audiophones.
Enfin, notre groupe se démarque par sa taille. Nous employons plus de 300 collaborateurs, entre les salariés des bureaux (services commerciaux, marketing, etc.) et les différentes équipes qui s'occupent de préparer les appareils, de gérer les réservations, de les expédier, etc.
Daniele Marchesiello : Vox Group a vu le jour il y a 25 ans en Italie.
Nous proposons depuis des solutions technologiques pour les visites guidées, dont des audiophones, des audioguides et une appli de visite pour les individuels.
Nous travaillons principalement avec les tour-opérateurs, les croisiéristes, les OTA, les autocaristes, les musées, les réceptifs, en nous appuyant sur nos 66 bureaux répartis dans le monde, dont une trentaine en Europe.
TourMaG - Pouvez-vous nous citer quelques uns de vos clients ?
Daniele Marchesiello : Nous travaillons avec Salaün Holidays, Verdié Voyages, Solotour, Richou, mais aussi des croisiéristes comme Intercruises, BLB Cruises, CroisiEurope, Tauck, Trafalgar en Grande-Bretagne, ou Riviera Travel en Suisse.
Il y a aussi Get Your Guide, Viator, le château de Chenonceau, ou encore à Marseille la Grotte Cosquer, le MUCEM et l’Office du tourisme. A Aix-en-Provence, nous avons des clients comme le Musée Granet, l'Hôtel de Caumont, etc.
TourMaG - Comment Vox Group se démarque-t-il de la concurrence ?
Daniele Marchesiello : Nous avons deux concurrents principaux, qui sont Quiet Vox, né en 2004, trois ans après nous et Whisper, qui est aussi italien, mais qui propose un audiophone en anglais. Nous nous retrouvons régulièrement en concurrence tous les trois, grosso modo.
Nous nous différencions déjà par notre présence et nos bureaux un peu partout dans le monde, ce qui permet de rassurer nos partenaires. S’ils viennent en Égypte et qu’ils ont un souci, ils savent qu'ils peuvent appeler le bureau local qui va leur trouver des solutions.
L'autre grosse différence, c'est que nos concurrents sont spécialisés sur certains segments du tourisme. À l’inverse, nous avons décidé de nous positionner sur tous les segments.
Et puis, nous n'arrêtons jamais d'investir, qu’il s’agisse de concevoir de nouveaux produits, d’améliorer les produits actuels, ou de renouveler le parc d'audiophones.
Enfin, notre groupe se démarque par sa taille. Nous employons plus de 300 collaborateurs, entre les salariés des bureaux (services commerciaux, marketing, etc.) et les différentes équipes qui s'occupent de préparer les appareils, de gérer les réservations, de les expédier, etc.
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TourMaG - En ce mois de juillet, vous innovez à nouveau avec Vox Aura. Pouvez-vous nous en expliquer le concept ?
Daniele Marchesiello : Lors d’une visite guidée, Vox Aura va permettre au guide-conférencier de proposer à ses groupes la traduction simultanée de ses explications en quatre langues - celle du guide et trois autres - en utilisant un seul récepteur.
Ce produit devrait notamment séduire les DMC, les croisiéristes et les OTA car ils pourront ouvrir des slots de visite à plusieurs langues.
L’outil permet de choisir parmi plus de 50 langues à disposition. Le guide, lui, accède aux réglages via une application.
TourMaG - Cette traduction simultanée s'appuie-t-elle sur l'IA ?
Daniele Marchesiello : Oui nous avons décidé d'utiliser une IA globale qui, alimentée tous les jours, devient plus intelligente, et peut se nourrir avec la participation de tout le monde. Par contre, le serveur - qui contrôle l'IA et permet au guide d'être rassuré sur le fait que tous ses commentaires ne seront pas enregistrés - et la partie hardware ont été mis en place par Vox Group.
TourMaG - Comment vous est venue l’idée de Vox Aura ?
Daniele Marchesiello : Disons que, pendant le Covid, au lieu de licencier du monde, nous avons embauché 10 développeurs et nous avons investi 4 millions d'euros pour que nos nouveaux audiophones soient prêts à l'emploi au sortir de la pandémie, et qu’ils respectent les normes européennes en termes de fréquence radio.
En parallèle, nous avons développé une application qui fait la même chose que les audiophones, car à l'époque, les utilisateurs n’avaient plus le droit de toucher les récepteurs pour des questions d'hygiène et qu’il fallait garder une distance : le guide parlait donc dans son smartphone et l’auditeur l’écoutait sur son smartphone.
Petit à petit, nous l’avons amélioré et ajouté la traduction simultanée dans l'application. Le seul hic, c’est qu’au sein d’un groupe, toutes les personnes ne l’utilisaient pas forcément, parce que cela demande d’avoir un smartphone sur soi, qui soit chargé, d’avoir aussi ses oreillettes, de scanner un QR code, d'utiliser l'application, etc.
Nous avons donc développé Vox Aura, qui propose les mêmes fonctionnalités que l’application mais sur des récepteurs qui sont fournis par le guide.
Daniele Marchesiello : Lors d’une visite guidée, Vox Aura va permettre au guide-conférencier de proposer à ses groupes la traduction simultanée de ses explications en quatre langues - celle du guide et trois autres - en utilisant un seul récepteur.
Ce produit devrait notamment séduire les DMC, les croisiéristes et les OTA car ils pourront ouvrir des slots de visite à plusieurs langues.
L’outil permet de choisir parmi plus de 50 langues à disposition. Le guide, lui, accède aux réglages via une application.
TourMaG - Cette traduction simultanée s'appuie-t-elle sur l'IA ?
Daniele Marchesiello : Oui nous avons décidé d'utiliser une IA globale qui, alimentée tous les jours, devient plus intelligente, et peut se nourrir avec la participation de tout le monde. Par contre, le serveur - qui contrôle l'IA et permet au guide d'être rassuré sur le fait que tous ses commentaires ne seront pas enregistrés - et la partie hardware ont été mis en place par Vox Group.
TourMaG - Comment vous est venue l’idée de Vox Aura ?
Daniele Marchesiello : Disons que, pendant le Covid, au lieu de licencier du monde, nous avons embauché 10 développeurs et nous avons investi 4 millions d'euros pour que nos nouveaux audiophones soient prêts à l'emploi au sortir de la pandémie, et qu’ils respectent les normes européennes en termes de fréquence radio.
En parallèle, nous avons développé une application qui fait la même chose que les audiophones, car à l'époque, les utilisateurs n’avaient plus le droit de toucher les récepteurs pour des questions d'hygiène et qu’il fallait garder une distance : le guide parlait donc dans son smartphone et l’auditeur l’écoutait sur son smartphone.
Petit à petit, nous l’avons amélioré et ajouté la traduction simultanée dans l'application. Le seul hic, c’est qu’au sein d’un groupe, toutes les personnes ne l’utilisaient pas forcément, parce que cela demande d’avoir un smartphone sur soi, qui soit chargé, d’avoir aussi ses oreillettes, de scanner un QR code, d'utiliser l'application, etc.
Nous avons donc développé Vox Aura, qui propose les mêmes fonctionnalités que l’application mais sur des récepteurs qui sont fournis par le guide.
Daniele Marchesiello, directeur général France de Vox Group et Lydia Vallet, Lydia Vallet, directrice commerciale, présentent Vox Aura lors du Forum des Pionniers 2026 en Egypte - Photo : AB
TourMaG - Comment réagissent les guides quand vous leur présentez Vox Aura ? Ne sont-ils pas inquiets pour leur emploi quand ils voient un outil qui peut traduire en 4 langues simultanément ?
Daniele Marchesiello : Au contraire. Les guides travaillent pour des tour-opérateurs, mais ils ont aussi leurs propres tours. Et, désormais, ils vont avoir la possibilité de constituer des groupes parlant deux langues différentes. C’est aussi un gain de confort. Ils ne sont plus obligés d’alterner leurs explications dans deux langues durant une même visite. C'est un gain de temps.
TourMaG - La commercialisation de Vox Aura sera lancée le 30 juillet prochain. Comment s’est passée la phase de test ?
Daniele Marchesiello : Nous avons officiellement présenté la solution lors du WTM 2025 à Londres, en novembre dernier. Dès décembre, nous avons reçu de nombreuses demandes d'essais, qui nous ont permis d’améliorer la solution d'un point de vue de software. En effet, Vox Aura est connecté à Internet et fait les mises à jour automatiquement.
TourMaG - Les clients doivent-ils disposer d’une connexion pendant leur visite pour bénéficier de la traduction simultanée ?
Daniele Marchesiello : Pas nécessairement, il suffit juste que l'appareil du guide soit connecté. La connexion entre Vox Aura et les récepteurs s’opère via une connexion wireless.
Nous avons réalisé de nombreux tests grandeur nature avec nos clients, avec des croisiéristes, des OTA, des tour-opérateurs, des réceptifs, des musées, etc. Ces retours nous ont permis par exemple de proposer deux typologies de traduction : l’une simplifiée et plus rapide, l’autre plus professionnelle, mais qui comporte un léger décalage. Cette dernière version a notamment été pensée pour les conférences plutôt techniques et les conventions.
D’ailleurs, parmi les options de Vox Aura figure la possibilité d’ajouter des informations en amont de la visite ou de la conférence. Par exemple, lors d’un tour dédié aux églises de Paris, le guide peut lui indiquer le parcours ou bien tout le vocabulaire susceptible d’être utilisé sur le thème. La solution va pré-rechercher tous les mots propres à une visite d'église, qui peuvent être employés d'un point de vue architectural ou très technique.
Autre chose intéressante : il est possible de lui imposer de traduire ou de ne pas traduire certains mots ou certains noms propres. Par exemple, à Bruxelles, la Grand-Place n’est pas traduite par « Piazza Grande » ou « Great Place ».
TourMaG - Cet outil de traduction simultanée existe-t-il déjà par ailleurs, chez la concurrence ?
Daniele Marchesiello : Nous sommes les premiers. Alors, bien évidemment, la traduction simultanée existe déjà grâce aux applications. On voit des touristes dicter des phrases à leur téléphone et montrer la traduction aux locaux. Mais ça n’est pas professionnel.
Daniele Marchesiello : Au contraire. Les guides travaillent pour des tour-opérateurs, mais ils ont aussi leurs propres tours. Et, désormais, ils vont avoir la possibilité de constituer des groupes parlant deux langues différentes. C’est aussi un gain de confort. Ils ne sont plus obligés d’alterner leurs explications dans deux langues durant une même visite. C'est un gain de temps.
TourMaG - La commercialisation de Vox Aura sera lancée le 30 juillet prochain. Comment s’est passée la phase de test ?
Daniele Marchesiello : Nous avons officiellement présenté la solution lors du WTM 2025 à Londres, en novembre dernier. Dès décembre, nous avons reçu de nombreuses demandes d'essais, qui nous ont permis d’améliorer la solution d'un point de vue de software. En effet, Vox Aura est connecté à Internet et fait les mises à jour automatiquement.
TourMaG - Les clients doivent-ils disposer d’une connexion pendant leur visite pour bénéficier de la traduction simultanée ?
Daniele Marchesiello : Pas nécessairement, il suffit juste que l'appareil du guide soit connecté. La connexion entre Vox Aura et les récepteurs s’opère via une connexion wireless.
Nous avons réalisé de nombreux tests grandeur nature avec nos clients, avec des croisiéristes, des OTA, des tour-opérateurs, des réceptifs, des musées, etc. Ces retours nous ont permis par exemple de proposer deux typologies de traduction : l’une simplifiée et plus rapide, l’autre plus professionnelle, mais qui comporte un léger décalage. Cette dernière version a notamment été pensée pour les conférences plutôt techniques et les conventions.
D’ailleurs, parmi les options de Vox Aura figure la possibilité d’ajouter des informations en amont de la visite ou de la conférence. Par exemple, lors d’un tour dédié aux églises de Paris, le guide peut lui indiquer le parcours ou bien tout le vocabulaire susceptible d’être utilisé sur le thème. La solution va pré-rechercher tous les mots propres à une visite d'église, qui peuvent être employés d'un point de vue architectural ou très technique.
Autre chose intéressante : il est possible de lui imposer de traduire ou de ne pas traduire certains mots ou certains noms propres. Par exemple, à Bruxelles, la Grand-Place n’est pas traduite par « Piazza Grande » ou « Great Place ».
TourMaG - Cet outil de traduction simultanée existe-t-il déjà par ailleurs, chez la concurrence ?
Daniele Marchesiello : Nous sommes les premiers. Alors, bien évidemment, la traduction simultanée existe déjà grâce aux applications. On voit des touristes dicter des phrases à leur téléphone et montrer la traduction aux locaux. Mais ça n’est pas professionnel.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
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