Jean-Michel Rey (Digitrips) : "Notre ambition est de simplifier le quotidien des agences de voyages"

TourMaG - Vous avez rejoint Digitrips il y a quelques mois, après un long parcours dans le tourisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir ce nouveau chapitre ?
Jean-Michel Rey : Cela fait déjà quelques années que j'évolue dans cette industrie, où j'ai eu la chance d'exercer de nombreux métiers. Cette diversité d'expériences m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et je suis ravi de pouvoir en faire profiter Digitrips, que j'ai rejoint au début du mois d'avril.
Pourquoi Digitrips ? C'est une entreprise qui a toujours suscité mon intérêt. J'ai suivi son développement ces dernières années avec beaucoup d'attention, d'autant que je connaissais déjà plusieurs membres de l'équipe dirigeante.
C'était un encouragement supplémentaire à suivre son actualité. Je savais que cette entreprise était dans l'air du temps et je ne me suis pas trompé. Je découvre aujourd'hui une entreprise portée par une dynamique très forte.
Jean-Michel Rey : Cela fait déjà quelques années que j'évolue dans cette industrie, où j'ai eu la chance d'exercer de nombreux métiers. Cette diversité d'expériences m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et je suis ravi de pouvoir en faire profiter Digitrips, que j'ai rejoint au début du mois d'avril.
Pourquoi Digitrips ? C'est une entreprise qui a toujours suscité mon intérêt. J'ai suivi son développement ces dernières années avec beaucoup d'attention, d'autant que je connaissais déjà plusieurs membres de l'équipe dirigeante.
C'était un encouragement supplémentaire à suivre son actualité. Je savais que cette entreprise était dans l'air du temps et je ne me suis pas trompé. Je découvre aujourd'hui une entreprise portée par une dynamique très forte.
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TourMaG - Digitrips est une entreprise très technologique, alors que vous venez plutôt du tour-operating, de la distribution ou encore de l'hébergement...
Jean-Michel Rey : Justement, Digitrips rassemble énormément de talents et de compétences différentes.
Aujourd'hui, l'entreprise repose sur trois grands savoir-faire : l'activité aérienne issue de MisterFly, l'hôtellerie avec HResa, et la technologie développée par Koedia.
Ces trois entités sont désormais réunies sous la marque Digitrips. C'est une entreprise protéiforme, qui exerce plusieurs métiers.
Et j'ai la chance d'avoir pratiqué quasiment tous ces métiers auparavant, mais dans différentes entreprises. Aujourd'hui, je peux les retrouver au sein d'une seule et même structure.
Jean-Michel Rey : Justement, Digitrips rassemble énormément de talents et de compétences différentes.
Aujourd'hui, l'entreprise repose sur trois grands savoir-faire : l'activité aérienne issue de MisterFly, l'hôtellerie avec HResa, et la technologie développée par Koedia.
Ces trois entités sont désormais réunies sous la marque Digitrips. C'est une entreprise protéiforme, qui exerce plusieurs métiers.
Et j'ai la chance d'avoir pratiqué quasiment tous ces métiers auparavant, mais dans différentes entreprises. Aujourd'hui, je peux les retrouver au sein d'une seule et même structure.
TourMaG - Le conflit au Moyen-Orient a fortement perturbé le marché depuis la fin février. Comment Digitrips a-t-il traversé cette période ?
Jean-Michel Rey : Sur l'activité aérienne, nous avons évidemment connu une période plutôt de situation de crise. Nous avons dû organiser des rapatriements avec nos partenaires, les agences de voyages et les tour-opérateurs, dans un contexte qui n'était jamais simple. Il fallait également que les compagnies aériennes puissent collaborer.
Ensuite, nous avons traversé une période d'attentisme. Les réservations aériennes ont connu un léger coup de frein, mais finalement moins important que ce que nous pouvions craindre, malgré la hausse des prix des billets.
Sur l'hébergement, où nous sommes spécialisés dans les séjours de loisirs, nous avons davantage marqué le pas que sur le voyage d'affaires, qui reste essentiellement domestique et a donc été moins impacté.
En revanche, nous enregistrons une croissance à deux chiffres sur une activité particulièrement prometteuse chez nous : le package dynamique.
Jean-Michel Rey : Sur l'activité aérienne, nous avons évidemment connu une période plutôt de situation de crise. Nous avons dû organiser des rapatriements avec nos partenaires, les agences de voyages et les tour-opérateurs, dans un contexte qui n'était jamais simple. Il fallait également que les compagnies aériennes puissent collaborer.
Ensuite, nous avons traversé une période d'attentisme. Les réservations aériennes ont connu un léger coup de frein, mais finalement moins important que ce que nous pouvions craindre, malgré la hausse des prix des billets.
Sur l'hébergement, où nous sommes spécialisés dans les séjours de loisirs, nous avons davantage marqué le pas que sur le voyage d'affaires, qui reste essentiellement domestique et a donc été moins impacté.
En revanche, nous enregistrons une croissance à deux chiffres sur une activité particulièrement prometteuse chez nous : le package dynamique.
Digitrips : "Nous voulons continuer à enrichir le package dynamique"
TourMaG - Le package dynamique constitue-t-il un axe majeur de développement ?
Jean-Michel Rey : Oui, bien sûr. Nous voulons continuer à enrichir cette solution avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles possibilités pour les agences de voyages.
Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de convaincre qui que ce soit de l'intérêt du package dynamique. Tout le monde en comprend désormais les avantages.
Pour le client, c'est l'assurance d'obtenir un voyage entièrement personnalisé par son agent de voyages. Pour ce dernier, c'est la possibilité de piloter sa marge, de choisir librement ses produits tout en s'appuyant sur un partenaire fiable pour l'organisation du voyage.
C'est donc un produit qui apporte à la fois de la sécurité aux agences et une vraie résilience.
TourMaG - Le marché semble repartir depuis le mois de juin. Observez-vous également cette reprise ?
Jean-Michel Rey : Nous l'avons effectivement constatée au mois de juin, après un mois de mai qui avait été très médiocre, ce qui était assez attendu.
Depuis le début du mois de juillet, la tendance est un peu moins favorable. Nous n'assistons pas véritablement au rush des réservations de dernière minute que certains pouvaient anticiper. Le business devrait plutôt se construire progressivement.
Jean-Michel Rey : Oui, bien sûr. Nous voulons continuer à enrichir cette solution avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles possibilités pour les agences de voyages.
Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de convaincre qui que ce soit de l'intérêt du package dynamique. Tout le monde en comprend désormais les avantages.
Pour le client, c'est l'assurance d'obtenir un voyage entièrement personnalisé par son agent de voyages. Pour ce dernier, c'est la possibilité de piloter sa marge, de choisir librement ses produits tout en s'appuyant sur un partenaire fiable pour l'organisation du voyage.
C'est donc un produit qui apporte à la fois de la sécurité aux agences et une vraie résilience.
TourMaG - Le marché semble repartir depuis le mois de juin. Observez-vous également cette reprise ?
Jean-Michel Rey : Nous l'avons effectivement constatée au mois de juin, après un mois de mai qui avait été très médiocre, ce qui était assez attendu.
Depuis le début du mois de juillet, la tendance est un peu moins favorable. Nous n'assistons pas véritablement au rush des réservations de dernière minute que certains pouvaient anticiper. Le business devrait plutôt se construire progressivement.
TourMaG - Au fil de votre carrière, avez-vous observé une évolution importante des attentes des agences de voyages ?
Jean-Michel Rey : Oui, principalement sous l'effet de la technologie, qui est désormais présente partout dans notre industrie.
Nous exerçons un métier où la relation humaine reste essentielle. Il est important de préserver cette dimension. Mais la technologie nous apporte aussi énormément en matière de gain de temps, de productivité et de rentabilité.
Notre enjeu est donc de proposer des solutions toujours plus complètes tout en restant simples à utiliser.
Nous réalisons régulièrement des baromètres auprès de nos agences clientes. L'un de nos derniers sondages a montré qu'un agent de voyages pouvait utiliser jusqu'à huit outils différents au cours d'une même journée de travail, depuis Google jusqu'à son back-office.
Notre vocation est justement de mettre à profit notre technologie propriétaire, que nous développons entièrement en interne, afin de simplifier leur quotidien et de leur proposer un véritable guichet unique, qu'ils souhaitent réserver un vol, un hôtel ou les deux.
Jean-Michel Rey : Oui, principalement sous l'effet de la technologie, qui est désormais présente partout dans notre industrie.
Nous exerçons un métier où la relation humaine reste essentielle. Il est important de préserver cette dimension. Mais la technologie nous apporte aussi énormément en matière de gain de temps, de productivité et de rentabilité.
Notre enjeu est donc de proposer des solutions toujours plus complètes tout en restant simples à utiliser.
Nous réalisons régulièrement des baromètres auprès de nos agences clientes. L'un de nos derniers sondages a montré qu'un agent de voyages pouvait utiliser jusqu'à huit outils différents au cours d'une même journée de travail, depuis Google jusqu'à son back-office.
Notre vocation est justement de mettre à profit notre technologie propriétaire, que nous développons entièrement en interne, afin de simplifier leur quotidien et de leur proposer un véritable guichet unique, qu'ils souhaitent réserver un vol, un hôtel ou les deux.
TourMaG - Quelle place occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle chez Digitrips ?
Jean-Michel Rey : L'intelligence artificielle est déjà présente partout, parfois même sans que les utilisateurs s'en rendent compte.
Nous l'utilisons largement dans nos processus internes afin de simplifier un certain nombre de tâches. Nous partageons d'ailleurs régulièrement ces retours d'expérience lors des Ateliers du Digital des Entreprises du Voyage.
Nous l'intégrons également dans nos solutions destinées aux agences de voyages. Notre plateforme Digitrips Pro dispose par exemple d'un moteur d'intelligence artificielle qui aide à mieux qualifier la demande du client, notamment concernant la localisation d'un hôtel.
Cet outil continuera naturellement à s'enrichir et à gagner en pertinence au fil du temps.
Pour moi, cela dépasse d'ailleurs la seule intelligence artificielle : comme la technologie de manière générale, elle doit améliorer notre quotidien sans déshumaniser la relation avec le client ni l'exercice de notre métier.
Jean-Michel Rey : L'intelligence artificielle est déjà présente partout, parfois même sans que les utilisateurs s'en rendent compte.
Nous l'utilisons largement dans nos processus internes afin de simplifier un certain nombre de tâches. Nous partageons d'ailleurs régulièrement ces retours d'expérience lors des Ateliers du Digital des Entreprises du Voyage.
Nous l'intégrons également dans nos solutions destinées aux agences de voyages. Notre plateforme Digitrips Pro dispose par exemple d'un moteur d'intelligence artificielle qui aide à mieux qualifier la demande du client, notamment concernant la localisation d'un hôtel.
Cet outil continuera naturellement à s'enrichir et à gagner en pertinence au fil du temps.
Pour moi, cela dépasse d'ailleurs la seule intelligence artificielle : comme la technologie de manière générale, elle doit améliorer notre quotidien sans déshumaniser la relation avec le client ni l'exercice de notre métier.
Un nouveau partenariat avec Selectour sur la partie hébergements
TourMaG - Quels sont vos objectifs de développement auprès des agences de voyages ?
Jean-Michel Rey : Nous poursuivons notre développement à l'international avec des résultats déjà très encourageants sur plusieurs marchés.
En France, nous disposons également d'un important levier de croissance grâce au cross-selling. Le fait de proposer plusieurs métiers nous permet de développer davantage nos relations avec nos partenaires.
Nous venons également de mettre en place un partenariat sur la revente d'hébergement qui nous tenait particulièrement à cœur avec le GIE ASHA, en nous appuyant sur les collaborations existantes avec les différentes entités du groupe. Nous nous appuyons en effet sur le partenariat scellé sur la partie hôtel avec Havas Voyages pour étendre cette collaboration à Selectour. Nous allons désormais poursuivre ce rapprochement dans les mois et les années à venir.
TourMaG - Si vous deviez résumer l'ambition de Digitrips en un mot ?
Jean-Michel Rey : Je parlerais de simplification.
Notre ambition est de continuer à simplifier le quotidien des agences de voyages en mettant à leur disposition des outils toujours plus simples, plus efficaces et plus productifs.
Mais au-delà des outils, il y a aussi un élément fondamental : la confiance. C'est elle qui permet de construire une relation durable avec nos partenaires.
TourMaG - Vous accompagnez également les agences grâce à de nombreuses formations...
Jean-Michel Rey : Oui, les nouveautés sont tellement nombreuses que nous organisons désormais des webinaires environ tous les deux mois.
Ils permettent de présenter chacun de nos métiers, parfois avec des compagnies aériennes qui viennent partager leurs actualités.
Depuis peu, nous avons également lancé un nouveau format en partenariat avec des offices de tourisme afin de mettre en avant notre offre de package dynamique à travers une destination et une présentation plus globale de celle-ci.
TourMaG - Le prochain grand rendez-vous sera évidemment l'IFTM.
Jean-Michel Rey : Bien sûr. L'IFTM reste la grande messe de notre industrie. C'est un rendez-vous incontournable que je ne manque plus depuis une vingtaine d'années.
Cette année, j'y participerai sous de nouvelles couleurs, mais au sein d'une entreprise qui a toujours contribué au dynamisme de cet événement. Nous donnons rendez-vous à toutes les agences de voyages Porte de Versailles.
Jean-Michel Rey : Nous poursuivons notre développement à l'international avec des résultats déjà très encourageants sur plusieurs marchés.
En France, nous disposons également d'un important levier de croissance grâce au cross-selling. Le fait de proposer plusieurs métiers nous permet de développer davantage nos relations avec nos partenaires.
Nous venons également de mettre en place un partenariat sur la revente d'hébergement qui nous tenait particulièrement à cœur avec le GIE ASHA, en nous appuyant sur les collaborations existantes avec les différentes entités du groupe. Nous nous appuyons en effet sur le partenariat scellé sur la partie hôtel avec Havas Voyages pour étendre cette collaboration à Selectour. Nous allons désormais poursuivre ce rapprochement dans les mois et les années à venir.
TourMaG - Si vous deviez résumer l'ambition de Digitrips en un mot ?
Jean-Michel Rey : Je parlerais de simplification.
Notre ambition est de continuer à simplifier le quotidien des agences de voyages en mettant à leur disposition des outils toujours plus simples, plus efficaces et plus productifs.
Mais au-delà des outils, il y a aussi un élément fondamental : la confiance. C'est elle qui permet de construire une relation durable avec nos partenaires.
TourMaG - Vous accompagnez également les agences grâce à de nombreuses formations...
Jean-Michel Rey : Oui, les nouveautés sont tellement nombreuses que nous organisons désormais des webinaires environ tous les deux mois.
Ils permettent de présenter chacun de nos métiers, parfois avec des compagnies aériennes qui viennent partager leurs actualités.
Depuis peu, nous avons également lancé un nouveau format en partenariat avec des offices de tourisme afin de mettre en avant notre offre de package dynamique à travers une destination et une présentation plus globale de celle-ci.
TourMaG - Le prochain grand rendez-vous sera évidemment l'IFTM.
Jean-Michel Rey : Bien sûr. L'IFTM reste la grande messe de notre industrie. C'est un rendez-vous incontournable que je ne manque plus depuis une vingtaine d'années.
Cette année, j'y participerai sous de nouvelles couleurs, mais au sein d'une entreprise qui a toujours contribué au dynamisme de cet événement. Nous donnons rendez-vous à toutes les agences de voyages Porte de Versailles.
Centrale hôtelière : Digitrips Pro partenaire du GIE ASHA
Depuis le 1er juillet 2026, le groupe a intégré la sélection commerciale du GIE ASHA en tant que centrale hôtelière partenaire, donnant ainsi aux agences des réseaux Selectour et Havas Voyages un accès direct à sa plateforme Digitrips Pro.
Digitrips était déjà partenaire du réseau Havas Voyages, cet accord étend sa collaboration à Selectour et ainsi au GIE ASHA. L'accord prévoit également l'intégration des solutions de DIGITRIPS au sein des centrales de paiement du groupement ainsi qu'un déploiement progressif auprès de l'ensemble de l'écosystème Selectour.
Le groupe français renforcera par ailleurs sa présence lors des principaux rendez-vous organisés par les réseaux Selectour et Havas Voyages, qu'il s'agisse des réunions des forces de vente, des congrès ou des animations commerciales.
« Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de DIGITRIPS auprès de la distribution touristique française. La confiance accordée aujourd'hui par le GIE ASHA confirme la pertinence de notre vision : développer des technologies innovantes et des offres de produits et services de qualité qui répondent aux besoins des agences de voyages », déclare Nicolas Brumelot, cofondateur et président de DIGITRIPS.
« Nous sommes convaincus que l'intégration de DIGITRIPS renforcera notre offre d'hébergements et apportera à nos agences une solution performante, simple d'utilisation et adaptée aux attentes de nos conseillers. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre stratégie de sélection des meilleurs outils au service de nos réseaux », indique Laurent Abitbol, président du GIE ASHA.
Digitrips était déjà partenaire du réseau Havas Voyages, cet accord étend sa collaboration à Selectour et ainsi au GIE ASHA. L'accord prévoit également l'intégration des solutions de DIGITRIPS au sein des centrales de paiement du groupement ainsi qu'un déploiement progressif auprès de l'ensemble de l'écosystème Selectour.
Le groupe français renforcera par ailleurs sa présence lors des principaux rendez-vous organisés par les réseaux Selectour et Havas Voyages, qu'il s'agisse des réunions des forces de vente, des congrès ou des animations commerciales.
« Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de DIGITRIPS auprès de la distribution touristique française. La confiance accordée aujourd'hui par le GIE ASHA confirme la pertinence de notre vision : développer des technologies innovantes et des offres de produits et services de qualité qui répondent aux besoins des agences de voyages », déclare Nicolas Brumelot, cofondateur et président de DIGITRIPS.
« Nous sommes convaincus que l'intégration de DIGITRIPS renforcera notre offre d'hébergements et apportera à nos agences une solution performante, simple d'utilisation et adaptée aux attentes de nos conseillers. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre stratégie de sélection des meilleurs outils au service de nos réseaux », indique Laurent Abitbol, président du GIE ASHA.