Jean-Michel Rey (Digitrips) : "Notre ambition est de simplifier le quotidien des agences de voyages"

TourMaG - Quels sont vos objectifs de développement auprès des agences de voyages ?



Jean-Michel Rey : Nous poursuivons notre développement à l'international avec des résultats déjà très encourageants sur plusieurs marchés.



En France, nous disposons également d'un important levier de croissance grâce au cross-selling. Le fait de proposer plusieurs métiers nous permet de développer davantage nos relations avec nos partenaires.



Nous venons également de mettre en place un partenariat sur la revente d'hébergement qui nous tenait particulièrement à cœur avec le GIE ASHA, en nous appuyant sur les collaborations existantes avec les différentes entités du groupe. Nous nous appuyons en effet sur le partenariat scellé sur la partie hôtel avec Havas Voyages pour étendre cette collaboration à Selectour. Nous allons désormais poursuivre ce rapprochement dans les mois et les années à venir.



TourMaG - Si vous deviez résumer l'ambition de Digitrips en un mot ?



Jean-Michel Rey : Je parlerais de simplification.



Notre ambition est de continuer à simplifier le quotidien des agences de voyages en mettant à leur disposition des outils toujours plus simples, plus efficaces et plus productifs.



Mais au-delà des outils, il y a aussi un élément fondamental : la confiance. C'est elle qui permet de construire une relation durable avec nos partenaires.



TourMaG - Vous accompagnez également les agences grâce à de nombreuses formations...



Jean-Michel Rey : Oui, les nouveautés sont tellement nombreuses que nous organisons désormais des webinaires environ tous les deux mois.



Ils permettent de présenter chacun de nos métiers, parfois avec des compagnies aériennes qui viennent partager leurs actualités.



Depuis peu, nous avons également lancé un nouveau format en partenariat avec des offices de tourisme afin de mettre en avant notre offre de package dynamique à travers une destination et une présentation plus globale de celle-ci.



TourMaG - Le prochain grand rendez-vous sera évidemment l'IFTM.



Jean-Michel Rey : Bien sûr. L'IFTM reste la grande messe de notre industrie. C'est un rendez-vous incontournable que je ne manque plus depuis une vingtaine d'années.



Cette année, j'y participerai sous de nouvelles couleurs, mais au sein d'une entreprise qui a toujours contribué au dynamisme de cet événement. Nous donnons rendez-vous à toutes les agences de voyages Porte de Versailles.