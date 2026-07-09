FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences - Depositphotos.com Auteur visuals6x
Quelques semaines après avoir dévoilé le projet lors du Convenc'Tour du CEDIV, FRAM dévoile un nouvel outil pour les agences de voyages.
Le tour-opérateur annonce le lancement de Selfcare, un nouvel outil intégré à sa plateforme BtoB FRAMPRO, conçu pour simplifier la gestion des annulations de vols.
Cette fonctionnalité répond à une problématique devenue récurrente avec la multiplication des perturbations du transport aérien, qui mobilisent fortement les agences de voyages et les équipes des tour-opérateurs.
Le tour-opérateur annonce le lancement de Selfcare, un nouvel outil intégré à sa plateforme BtoB FRAMPRO, conçu pour simplifier la gestion des annulations de vols.
Cette fonctionnalité répond à une problématique devenue récurrente avec la multiplication des perturbations du transport aérien, qui mobilisent fortement les agences de voyages et les équipes des tour-opérateurs.
Dans un premier temps, l'outil concerne les dossiers Séjours
Autres articles
-
FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée
-
Les ambassadeurs FRAM partent à la découverte de l'Albanie (Vidéo)
-
Guerre au Moyen-Orient : quels sont les bons élèves parmi les tour-opérateurs et compagnies aériennes ? [ABO]
-
FRAM absorbe les hausses carburant sur les dossiers déjà vendus
-
Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)
Concrètement, Selfcare permet aux agences d'être informées plus rapidement des annulations communiquées par les compagnies aériennes, d'accéder immédiatement aux solutions de reprotection disponibles et de valider directement avec leurs clients l'option retenue, sans revalidation préalable des équipes FRAM lorsque le traitement est automatisé.
L'objectif est de réduire les délais de traitement des dossiers tout en permettant aux équipes du tour-opérateur de se concentrer sur les situations les plus complexes. Lorsque le traitement automatique n'est pas possible, le dossier est transmis au Service Avant Départ.
Dans un premier temps, l'outil concerne les dossiers Séjours pour lesquels une solution de reprotection est disponible. Les autres cas continueront d'être traités par les équipes FRAM.
L'objectif est de réduire les délais de traitement des dossiers tout en permettant aux équipes du tour-opérateur de se concentrer sur les situations les plus complexes. Lorsque le traitement automatique n'est pas possible, le dossier est transmis au Service Avant Départ.
Dans un premier temps, l'outil concerne les dossiers Séjours pour lesquels une solution de reprotection est disponible. Les autres cas continueront d'être traités par les équipes FRAM.
FRAM : donner de l'autonomie et de la réactivité aux agences
Le groupe prévoit une montée en puissance progressive du dispositif. D'ici à la fin de l'année 2026, la quasi-totalité des dossiers FRAM et Plein Vent concernés par ce type de traitement devrait être intégrée à Selfcare.
« Nos partenaires nous demandaient davantage d'autonomie et de réactivité lorsqu'un vol est annulé.
Selfcare répond directement à cette attente. C'est une innovation utile, conçue à partir de leurs retours d'expérience. Et ce n'est qu'une première étape : nous continuerons à enrichir Selfcare dans les prochains mois », déclare Cyrille Fradin, président du Groupe Karavel-FRAM.
« Nos partenaires nous demandaient davantage d'autonomie et de réactivité lorsqu'un vol est annulé.
Selfcare répond directement à cette attente. C'est une innovation utile, conçue à partir de leurs retours d'expérience. Et ce n'est qu'une première étape : nous continuerons à enrichir Selfcare dans les prochains mois », déclare Cyrille Fradin, président du Groupe Karavel-FRAM.
Jusqu'à 50 euros pris en charge en cas de reprotection aérienne
En parallèle de cette évolution technologique, FRAM annonce une mesure commerciale destinée à limiter l'impact financier des modifications de transport.
En cas de reprotection aérienne, le tour-opérateur prendra désormais en charge jusqu'à 50 euros par personne sur les éventuels surcoûts de transport. Cette participation sera directement intégrée au dossier afin de réduire le reste à charge pour les voyageurs et de faciliter la sécurisation des départs.
Cette annonce intervient dans un contexte où les perturbations aériennes ont fortement mis sous tension l'ensemble de la chaîne de distribution ces derniers mois.
Lors du Convenc'Tour du CEDIV organisé en juin, Jean-Christophe Guillin rappelait que FRAM avait enregistré 3 800 annulations de PNR entre le 1er avril et le 31 août en raison du conflit au Moyen-Orient.
Des chiffres qui illustrent l'ampleur des traitements à gérer et la nécessité d'automatiser une partie des processus.
En cas de reprotection aérienne, le tour-opérateur prendra désormais en charge jusqu'à 50 euros par personne sur les éventuels surcoûts de transport. Cette participation sera directement intégrée au dossier afin de réduire le reste à charge pour les voyageurs et de faciliter la sécurisation des départs.
Cette annonce intervient dans un contexte où les perturbations aériennes ont fortement mis sous tension l'ensemble de la chaîne de distribution ces derniers mois.
Lors du Convenc'Tour du CEDIV organisé en juin, Jean-Christophe Guillin rappelait que FRAM avait enregistré 3 800 annulations de PNR entre le 1er avril et le 31 août en raison du conflit au Moyen-Orient.
Des chiffres qui illustrent l'ampleur des traitements à gérer et la nécessité d'automatiser une partie des processus.