FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences





Le tour-opérateur annonce le lancement de Selfcare, un nouvel outil intégré à sa plateforme BtoB FRAMPRO, conçu pour simplifier la gestion des annulations de vols.



Cette fonctionnalité répond à une problématique devenue récurrente avec la multiplication des perturbations du transport aérien, qui mobilisent fortement les agences de voyages et les équipes des tour-opérateurs. Quelques semaines après avoir dévoilé le projet lors du Convenc'Tour du CEDIV, FRAM dévoile un nouvel outil pour les agences de voyages.Le tour-opérateur annonce le lancement de Selfcare, un nouvel outil intégré à sa plateforme BtoB FRAMPRO, conçu pour simplifier la gestion des annulations de vols.Cette fonctionnalité répond à une problématique devenue récurrente avec la multiplication des perturbations du transport aérien, qui mobilisent fortement les agences de voyages et les équipes des tour-opérateurs.



Dans un premier temps, l'outil concerne les dossiers Séjours



FRAM : donner de l'autonomie et de la réactivité aux agences





« Nos partenaires nous demandaient davantage d'autonomie et de réactivité lorsqu'un vol est annulé.



Selfcare répond directement à cette attente. C'est une innovation utile, conçue à partir de leurs retours d'expérience. Et ce n'est qu'une première étape : nous continuerons à enrichir Selfcare dans les prochains mois », déclare Le groupe prévoit une montée en puissance progressive du dispositif. D'ici à la fin de l'année 2026, la quasi-totalité des dossiers FRAM et Plein Vent concernés par ce type de traitement devrait être intégrée à Selfcare.», déclare Cyrille Fradin , président du Groupe Karavel-FRAM.



Jusqu'à 50 euros pris en charge en cas de reprotection aérienne