FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée

FRAM lance une brochure dédiée à Chypre.
Réalisée en partenariat avec le réceptif Creative Tours, cette publication rassemble l'ensemble de l'offre du tour-opérateur sur la destination et se veut avant tout un outil commercial destiné aux conseillers en voyages.
Disponible en quantité limitée en version papier, elle est désormais diffusée principalement en format numérique afin d'en faciliter le partage et l'utilisation par les agences dans leurs communications auprès des clients.
L'objectif est clair : accompagner le regain d'intérêt pour Chypre et aider les professionnels à mieux valoriser une destination qui retrouve progressivement son dynamisme.
Réalisée en partenariat avec le réceptif Creative Tours, cette publication rassemble l'ensemble de l'offre du tour-opérateur sur la destination et se veut avant tout un outil commercial destiné aux conseillers en voyages.
Disponible en quantité limitée en version papier, elle est désormais diffusée principalement en format numérique afin d'en faciliter le partage et l'utilisation par les agences dans leurs communications auprès des clients.
L'objectif est clair : accompagner le regain d'intérêt pour Chypre et aider les professionnels à mieux valoriser une destination qui retrouve progressivement son dynamisme.
Une offre construite autour des marques phares de FRAM
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La brochure met en avant les principaux concepts du tour-opérateur, avec une offre couvrant plusieurs profils de voyageurs.
FRAM y présente notamment trois Clubs Framissima : le Framissima Pernera Beach 4*, le Framissima Évasion Louis Ledra Beach 4* et le Framissima Évasion Kapetanios Aqua Resort 4*.
Ces établissements proposent l'expérience habituelle de la marque, avec une animation francophone, la présence de chefs de centre FRAM et un programme d'activités permettant de découvrir la destination.
Le catalogue comprend également le Club Jumbo Cynthiana Beach 3*, positionné sur une offre tout compris plus accessible, ainsi que deux établissements FRAM Signature — le Cap St George Hotel 5* et le Columbia Beach Resort 5* — destinés à une clientèle recherchant des prestations haut de gamme.
Au-delà de ces produits, la sélection est complétée par plusieurs hôtels 4 et 5 étoiles, mais aussi des circuits et autotours permettant de découvrir les richesses culturelles, patrimoniales et naturelles de l'île.
FRAM y présente notamment trois Clubs Framissima : le Framissima Pernera Beach 4*, le Framissima Évasion Louis Ledra Beach 4* et le Framissima Évasion Kapetanios Aqua Resort 4*.
Ces établissements proposent l'expérience habituelle de la marque, avec une animation francophone, la présence de chefs de centre FRAM et un programme d'activités permettant de découvrir la destination.
Le catalogue comprend également le Club Jumbo Cynthiana Beach 3*, positionné sur une offre tout compris plus accessible, ainsi que deux établissements FRAM Signature — le Cap St George Hotel 5* et le Columbia Beach Resort 5* — destinés à une clientèle recherchant des prestations haut de gamme.
Au-delà de ces produits, la sélection est complétée par plusieurs hôtels 4 et 5 étoiles, mais aussi des circuits et autotours permettant de découvrir les richesses culturelles, patrimoniales et naturelles de l'île.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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