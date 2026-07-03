FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée

La brochure met en avant les principaux concepts du tour-opérateur, avec une offre couvrant plusieurs profils de voyageurs.



FRAM y présente notamment trois Clubs Framissima : le Framissima Pernera Beach 4*, le Framissima Évasion Louis Ledra Beach 4* et le Framissima Évasion Kapetanios Aqua Resort 4*.



Ces établissements proposent l'expérience habituelle de la marque, avec une animation francophone, la présence de chefs de centre FRAM et un programme d'activités permettant de découvrir la destination.



Le catalogue comprend également le Club Jumbo Cynthiana Beach 3*, positionné sur une offre tout compris plus accessible, ainsi que deux établissements FRAM Signature — le Cap St George Hotel 5* et le Columbia Beach Resort 5* — destinés à une clientèle recherchant des prestations haut de gamme.



Au-delà de ces produits, la sélection est complétée par plusieurs hôtels 4 et 5 étoiles, mais aussi des circuits et autotours permettant de découvrir les richesses culturelles, patrimoniales et naturelles de l'île.