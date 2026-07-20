IFTM : lancement des "Escales Littéraires", la première librairie du voyage

Pour sa grande édition 2026, le salon professionnel de référence IFTM s'enrichit d’un nouvel événement culturel : Les Escales Littéraires.



Installé sur un stand d’une quarantaine de mètres carrés, entièrement scénographié, ce nouveau pôle d’attraction réunira le meilleur de l'édition liée au voyage, au tourisme, à la fiction et à l'aventure humaine.



Né de la volonté de célébrer l'écriture sous toutes ses formes dans le secteur du voyage, la librairie Les Escales Littéraires s’articule autour d’un partenariat avec Hachette Tourisme et d'une sélection d'auteurs répartis en deux grandes catégories.



1) Les professionnels du tourisme auteurs : qu'ils soient auto-édités, édités à compte d'auteur ou par des maisons d'édition indépendantes, ces visages bien connus du secteur dévoilent leurs ouvrages techniques, leurs essais ou leurs œuvres de fiction.



2) Les auteurs phares d'Hachette Tourisme (influenceurs, stars, journalistes...) : les plumes qui conçoivent les guides incontournables, seront présents pour décrypter les nouvelles destinations et les plus belles expériences de voyage.



Bien plus qu'un simple espace de dédicaces, le stand des Escales Littéraires sera un véritable lieu d'échanges et de rencontres.



Tout au long des trois journées, un espace scénique intégré accueillera les auteurs sélectionnés qui présenteront et dédicaceront leurs ouvrages.



Le programme de ces interventions sera relayé sur les canaux de communication officiels de l'IFTM et dans la presse professionnelle.