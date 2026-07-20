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Barcelone veut porter à 30 euros la taxe sur les croisières en escale

Privilégier les départs tête de ligne


La municipalité de Barcelone s'est engagée à relever au maximum légal le supplément municipal appliqué aux passagers des croisières en escale restant moins de douze heures dans la capitale catalane.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 12:46

Les croisiéristes en escale à Barcelone seraient amenés à s'acquitter d'un total de 30 euros par personne - DepositPhotos.com, Marina113
Les croisiéristes en escale à Barcelone seraient amenés à s'acquitter d'un total de 30 euros par personne - DepositPhotos.com, Marina113
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Lors d'une réunion de la Commission de l'Économie et des Finances, l'exécutif de Jaume Collboni, maire socialiste de Barcelone, a accepté une demande du groupe Barcelona en Comú visant à porter la taxe de débarquement à 24 euros, contre 8 euros actuellement.

En y ajoutant la taxe régionale, les croisiéristes en escale seraient amenés à s'acquitter d'un total de 30 euros par personne.

Cette hausse, qui devra encore être intégrée aux prochaines ordonnances fiscales avant d'entrer en vigueur, vise à décourager les escales de courte durée et à favoriser le développement de Barcelone comme port d'embarquement.

Un plafond de 3,5 millions de croisiéristes par an

Autres articles
L'accord politique conclu entre le PSC, Barcelona en Comú et ERC prévoit également un plafond de 3,5 millions de croisiéristes par an ainsi que l'affectation des recettes supplémentaires au financement des cantines scolaires de la ville.

Selon Europa Press, le quatrième adjoint au maire chargé de l'Économie, Jordi Valls, a confirmé la volonté de la municipalité de réduire le nombre de croisiéristes grâce à de nouveaux accords avec le Port de Barcelone, tout en reprochant à l'ancienne majorité municipale d'avoir contribué à la situation actuelle par les accords portuaires conclus sous les mandats d'Ada Colau.

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Tags : barcelone, croisieres
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