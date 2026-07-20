Barcelone veut porter à 30 euros la taxe sur les croisières en escale

L'accord politique conclu entre le PSC, Barcelona en Comú et ERC prévoit également un plafond de 3,5 millions de croisiéristes par an ainsi que l'affectation des recettes supplémentaires au financement des cantines scolaires de la ville.



Selon Europa Press, le quatrième adjoint au maire chargé de l'Économie, Jordi Valls, a confirmé la volonté de la municipalité de réduire le nombre de croisiéristes grâce à de nouveaux accords avec le Port de Barcelone, tout en reprochant à l'ancienne majorité municipale d'avoir contribué à la situation actuelle par les accords portuaires conclus sous les mandats d'Ada Colau.