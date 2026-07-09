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Ponant ouvre ses ventes jusqu’à novembre 2028

Plus de 120 départs entre octobre 2027 et novembre 2028


Ponant Explorations poursuit l’allongement de son calendrier commercial. La compagnie ouvre à la réservation plus de 120 départs en Méditerranée, en Europe du Nord et dans les îles de l’Atlantique, programmés entre octobre 2027 et novembre 2028.


Rédigé par le Jeudi 9 Juillet 2026 à 11:48

Quatre croisières sont entièrement consacrées au Cap Vert, à bord du voilier Le Ponant, en octobre et novembre 2027 - Photo : PONANT, Julien Fabro
Quatre croisières sont entièrement consacrées au Cap Vert, à bord du voilier Le Ponant, en octobre et novembre 2027 - Photo : PONANT, Julien Fabro
IFTM
Ponant Explorations ouvre à la vente plus de 120 départs programmés entre octobre 2027 et novembre 2028, en Méditerranée, en Europe du Nord et dans les îles de l’Atlantique.

Une nouvelle étape dans la stratégie présentée aux agences de voyages lors de son séminaire en mer, en février dernier.

Ponant avait alors annoncé son intention de faire passer progressivement ses ouvertures de ventes de 21 à 30 mois avant les départs, afin de répondre au retour des réservations très anticipées et d'offrir davantage de visibilité à la distribution.

La Méditerranée en vedette

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La Méditerranée représente le cœur de cette nouvelle programmation, avec plus de 70 départs entre mars et novembre 2028.

Quatorze croisières « Kid Explorers » sont notamment prévues pour les familles, ainsi qu’une dizaine de formats courts de six jours et cinq nuits.

En Europe du Nord, la compagnie programme les îles britanniques, les fjords norvégiens et la mer Baltique, avec notamment deux itinéraires passant par les îles Féroé.

Dans l’Atlantique, Ponant proposera deux itinéraires 100% Açores en juillet 2028 et quatre croisières entièrement consacrées au Cap-Vert, à bord du voilier Le Ponant, en octobre et novembre 2027.

Une croisière consacrée à l’œnologie reliera également Lisbonne à Bordeaux en mai 2028.

Enfin, la compagnie maintient sa « Politique Sérénité » : pour toute nouvelle réservation effectuée jusqu’au 31 août 2026, les passagers peuvent modifier ou reporter sans frais leur croisière sur un départ programmé la même année ou à une date antérieure, selon les conditions prévues par la compagnie.

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Tags : croisieres, ponant explorations
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