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Baromètre 2026 : la montagne française confirme son potentiel en été

Près d'un Français sur trois choisit la montagne en été


La deuxième édition du Baromètre Montagne d'Atout France confirme l'attractivité de la montagne française durant la saison estivale. Si près d'un tiers des Français y ont séjourné au cours des trois dernières années, l'étude met également en évidence une évolution des pratiques. Pour la première fois, une enquête menée en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas éclaire les attentes de ces marchés européens.


Rédigé par le Jeudi 9 Juillet 2026 à 12:04

La deuxième édition du Baromètre Montagne d'Atout France confirme l'attractivité de la montagne française - Depositphotos.com, AndrewMayovskyy
La deuxième édition du Baromètre Montagne d'Atout France confirme l'attractivité de la montagne française - Depositphotos.com, AndrewMayovskyy
IFTM
La montagne confirme son statut de destination estivale auprès des Français.

Selon le Baromètre Montagne 2026, réalisé par Atout France et ses partenaires, 30% des Français déclarent avoir effectué au moins un séjour en montagne entre le printemps et l'automne au cours de la période 2023-2025.

Les répondants ont réalisé en moyenne 2,6 séjours dans les massifs français sur cette période, un indicateur qui traduit une fidélité importante à cette destination.

Le niveau de satisfaction progresse également. En 2025, deux tiers des visiteurs se déclarent très satisfaits de leur séjour, soit quatre points de plus que lors de l'édition 2024 du baromètre.

Pour les auteurs de l'étude, cette évolution reflète les efforts engagés par les destinations pour enrichir leur offre, améliorer l'accueil et diversifier les expériences proposées.

Une montagne qui séduit au-delà des activités sportives

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L'étude confirme également une transformation des attentes des vacanciers. Si la randonnée demeure l'activité emblématique de la montagne estivale, elle n'est plus le principal moteur des séjours.

Les activités liées à la culture, au patrimoine, aux villages, aux marchés, à la gastronomie, aux produits locaux ou encore à la contemplation des paysages prennent désormais une place importante dans les pratiques des visiteurs, devant les activités purement sportives.

Cette évolution témoigne d'une image de la montagne qui s'élargit. Elle est désormais perçue comme un lieu de découverte, d'art de vivre et d'immersion dans les territoires, en complément des activités de pleine nature.

Cette diversification permet aux destinations de toucher des clientèles aux profils et aux attentes variés.

Trois marchés européens, trois façons d'appréhender la montagne

Pour la première fois, le Baromètre intègre une dimension européenne en analysant les comportements des voyageurs allemands, britanniques et néerlandais.

Les Allemands conservent une approche très sportive de la montagne estivale. La randonnée, le vélo et les activités outdoor constituent leurs principales motivations. Ils fréquentent d'ailleurs davantage la montagne en été que les Français. L'étude souligne toutefois que la montagne française dispose encore d'un potentiel de développement sur ce marché, notamment en améliorant la perception du rapport qualité-prix, de l'accessibilité et de la lisibilité de son offre.

Les Néerlandais privilégient quant à eux des séjours placés sous le signe de la convivialité et de la simplicité. Ils recherchent un équilibre entre détente, découverte et activités de plein air. La proximité géographique favorise des départs réguliers, souvent en famille, avec une attention particulière portée à la diversité des activités proposées.

Les Britanniques sont avant tout attirés par les grands espaces et la qualité des paysages. La montagne reste toutefois en concurrence avec les destinations balnéaires et les séjours au soleil. Les voyageurs britanniques se montrent néanmoins sensibles aux expériences de découverte et aux activités en pleine nature.

Un outil d'aide à la décision pour les destinations

À travers cette deuxième édition, le Baromètre Montagne confirme la solidité de la montagne française comme destination estivale tout en mettant en lumière l'évolution des attentes des clientèles et les spécificités des principaux marchés européens de proximité.

Ces résultats doivent permettre aux acteurs des territoires de montagne d'adapter leurs offres, leurs services et leurs stratégies de promotion dans un contexte où le développement d'une activité touristique sur l'ensemble de l'année constitue un enjeu majeur.


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Tags : atout france, ete, montagne
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