Baromètre 2026 : la montagne française confirme son potentiel en été

Pour la première fois, le Baromètre intègre une dimension européenne en analysant les comportements des voyageurs allemands, britanniques et néerlandais.



Les Allemands conservent une approche très sportive de la montagne estivale. La randonnée, le vélo et les activités outdoor constituent leurs principales motivations. Ils fréquentent d'ailleurs davantage la montagne en été que les Français. L'étude souligne toutefois que la montagne française dispose encore d'un potentiel de développement sur ce marché, notamment en améliorant la perception du rapport qualité-prix, de l'accessibilité et de la lisibilité de son offre.



Les Néerlandais privilégient quant à eux des séjours placés sous le signe de la convivialité et de la simplicité. Ils recherchent un équilibre entre détente, découverte et activités de plein air. La proximité géographique favorise des départs réguliers, souvent en famille, avec une attention particulière portée à la diversité des activités proposées.



Les Britanniques sont avant tout attirés par les grands espaces et la qualité des paysages. La montagne reste toutefois en concurrence avec les destinations balnéaires et les séjours au soleil. Les voyageurs britanniques se montrent néanmoins sensibles aux expériences de découverte et aux activités en pleine nature.