Atout France lance Tourisme & Innovation pour accompagner les professionnels

Nous devons être audacieux et créer de la surprise pour mettre en avant l’excellence à la française

qu’excellence ne vaut pas nécessairement dire luxe

La nouvelle plateforme s’inscrit dans la, autour de trois priorités, dont laavec l’ambition d’atteindre les 100 milliards d’euros de recettes touristiques en 2030, contre 77,5 milliards en 2025.» a détaillé Adam Oubuih lors de son discours d’ouverture, en rappelant «».Second objectif : devenir un, toujours à l’horizon 2030.Enfin, le directeur général se fixe pour troisième objectif de faire de la France uneet d’intelligence artificielle, véritables facteurs de compétitivité.