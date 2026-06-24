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Atout France lance Tourisme & Innovation pour accompagner les professionnels

Un nouvel espace de référence dédié à l’innovation dans le tourisme


Atout France lance Tourisme & Innovation, une nouvelle plateforme qui recense les acteurs de la Travel tech française et valorise les solutions innovantes déjà expérimentées, avec l’objectif d’accélérer leur déploiement dans l’écosystème touristique.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 06:47

Adam Oubuih (DG d'Atout France) et Philippe Maud’hui (directeur qualité, observation et développement durable) - Photo : TB
Adam Oubuih (DG d'Atout France) et Philippe Maud’hui (directeur qualité, observation et développement durable) - Photo : TB
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Dès ce jeudi 25 juin, Atout France lance une nouvelle plateforme baptisée Tourisme & Innovation, accessible à l’adresse www.tourisme-innovation.fr et via un lien sur le site d’Atout France.

L’annonce en a été faîte par Adam Oubuih, le directeur général d’Atout France, à l’occasion des Rencontres annuelles d’Atout France qui se déroulent au palais des congrès de Paris, du 23 au 25 juin 2026.

Elles réunissent environ 400 adhérents, sur les 1200 que compte l’Agence de développement touristique de la France, avec au menu une assemblée générale, des conférences et des ateliers.

100 milliards de recettes en 2030

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La nouvelle plateforme s’inscrit dans la stratégie d’Atout France, autour de trois priorités, dont la montée en gamme avec l’ambition d’atteindre les 100 milliards d’euros de recettes touristiques en 2030, contre 77,5 milliards en 2025.

Lire aussi : La France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes

« Nous devons être audacieux et créer de la surprise pour mettre en avant l’excellence à la française » a détaillé Adam Oubuih lors de son discours d’ouverture, en rappelant « qu’excellence ne vaut pas nécessairement dire luxe ».

Second objectif : devenir un leader en matière de destination durable, toujours à l’horizon 2030.

Enfin, le directeur général se fixe pour troisième objectif de faire de la France une référence en matière de transformation numérique et d’intelligence artificielle, véritables facteurs de compétitivité.

L’intelligence artificielle au menu, mais pas que !

Alors que les usages numériques évoluent à grande vitesse, les deux journées ont été ponctuées d’ateliers sur l’IA. « Comme tous les secteurs de l’économie française, le tourisme est en retard sur le sujet » estime Adam Oubuih.

Il rappelle la nécessité « que la France demeure largement référencée avec une stratégie globale et des solutions souveraines » ; alors que déjà, plus d’un voyageur sur trois utiliserait l’IA pour organiser un séjour.

En 2024, Atout France a lancé sa propre IA générative appelé MarIAnne, qui permet de concevoir des voyages personnalisés avec des suggestions d’hébergements, restaurants et activités, à partir des données de Datatourisme.

Lire aussi : Avec "MarIAnne", Atout France dispose aussi de son travel planner

Un outil d’informations et de mise en réseau

La plateforme Tourisme & Innovation est une nouvelle brique de cette stratégie. Conçue en interne par les services de Philippe Maud’hui, directeur qualité, observation et développement durable chez Atout France, elle vise à faciliter l’accès à l’innovation touristique.

Véritable outil d’informations et de mise en réseau, « elle a vocation à recenser, valoriser et diffuser des solutions innovantes déjà expérimentées sur le terrain et à favoriser le partage d’expériences entre acteurs afin d’accélérer leur déploiement à l’échelle de l’écosystème touristique » précise Atout France.

Dans le détail, Tourisme & Innovation propose un annuaire de start-ups regroupant 250 solutions innovantes (produits, services, technologies, etc.) ainsi que 142 structures d’accompagnement (incubateurs, clusters, etc.).

Des retours d’expériences inspirants

Parmi les exemples, citons OORion, une solution qui aide les personnes déficientes visuelles à se repérer pour gagner en autonomie, à travers un balisage virtuel des espaces, notamment à l’hôtel ou dans un restaurant.

Le contenu est complété par une soixantaine de retours d’expériences menées sur les territoires, dans le cadre du Plan Destination France qui avait lancé trois appels à projets visant à faciliter les expérimentations sur le terrain.

Ils peuvent inspirer et être dupliqués ailleurs. Des contenus éditoriaux et témoignages d’acteurs mettent également en lumière diverses initiatives.

Valoriser la Travel tech à l’étranger

Pour une navigation facilitée, un outil de cartographie interactive permet d’effectuer une recherche par région, département ou par thématique.

Enfin, la plateforme propose des benchmarks internationaux à travers les informations collectées par les différents bureaux d’Atout France dans le monde, avec des solutions adaptables en France, un centre de ressources et un agenda.

Tourisme & Innovation, dont les contenus sont évolutifs, est accessible gratuitement à tous les professionnels, qu’il s’agisse de gestionnaires de destinations touristiques, de professionnels du tourisme ou d’acteurs de la travel tech, membres ou non d’Atout France.

Une version en anglais est également dans les cartons pour la fin de l’année, afin de valoriser la Travel Tech française.

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Tags : atout france
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