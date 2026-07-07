Le PSG et Atout France s'allient pour promouvoir la destination France à l'international

Le partenariat prévoit la création de contenus communs destinés à promouvoir la destination France, diffusés sur les différents canaux de communication des deux partenaires.



La marque Explore France sera également intégrée aux différentes activations organisées dans le cadre d'Ici C'est Paris La Maison.



Le Paris Saint-Germain mettra à profit sa visibilité internationale, avec une communauté de plus de 250 millions de followers et une stratégie éditoriale déployée en huit langues.



Les opérations menées lors des événements doivent permettre de présenter les différentes destinations françaises à un public international sensible aux expériences premium, au sport et à la culture.



De son côté, Atout France mobilisera son réseau de partenaires pour enrichir les expériences proposées lors des différentes éditions du concept et favoriser de nouvelles coopérations. Des conférences, rencontres et événements consacrés à la promotion touristique de la France pourront également être organisés dans ce cadre.