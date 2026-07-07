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Le PSG et Atout France s'allient pour promouvoir la destination France à l'international

Le concept Ici C'est Paris La Maison au service de la destination France


Le Paris Saint-Germain et Atout France ont signé un partenariat stratégique de trois ans autour du concept événementiel Ici C'est Paris La Maison. L'objectif est de renforcer l'attractivité touristique de la France en s'appuyant sur le rayonnement international du club de football et sur des expériences mêlant sport, culture et art de vivre.


Rédigé par le Mardi 7 Juillet 2026 à 16:24

Adam Oubuih, Directeur général d'Atout France, et Victoriano Melero, Directeur général du PSG, ont signé un partenariat stratégique - Photo Atout France et le Paris Saint-Germain
Adam Oubuih, Directeur général d'Atout France, et Victoriano Melero, Directeur général du PSG, ont signé un partenariat stratégique - Photo Atout France et le Paris Saint-Germain
IFTM
Le Paris Saint-Germain et Atout France annoncent la signature d'un partenariat stratégique de trois ans destiné à promouvoir la destination France auprès des clientèles internationales.

Dans ce cadre, Atout France devient partenaire officiel d'Ici C'est Paris La Maison, le concept expérientiel développé par le club, qui associe sport, culture et lifestyle.

Déployé ces dernières années à Doha, Londres, Tokyo, Shanghai, Los Angeles et New York, ce dispositif a déjà accueilli plus de 26 000 visiteurs. Une nouvelle édition est organisée à Paris jusqu'au 8 juillet.

À travers cette collaboration, les deux partenaires souhaitent mettre en avant les atouts touristiques de la France, son patrimoine, son art de vivre ainsi que la diversité de ses territoires.

Les événements proposeront une programmation mêlant gastronomie, mode, création, musique, activités culturelles et sportives afin de faire découvrir aussi bien l'univers du club que les savoir-faire français.

Une visibilité mondiale grâce à la communauté du PSG

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Le partenariat prévoit la création de contenus communs destinés à promouvoir la destination France, diffusés sur les différents canaux de communication des deux partenaires.

La marque Explore France sera également intégrée aux différentes activations organisées dans le cadre d'Ici C'est Paris La Maison.

Le Paris Saint-Germain mettra à profit sa visibilité internationale, avec une communauté de plus de 250 millions de followers et une stratégie éditoriale déployée en huit langues.

Les opérations menées lors des événements doivent permettre de présenter les différentes destinations françaises à un public international sensible aux expériences premium, au sport et à la culture.

De son côté, Atout France mobilisera son réseau de partenaires pour enrichir les expériences proposées lors des différentes éditions du concept et favoriser de nouvelles coopérations. Des conférences, rencontres et événements consacrés à la promotion touristique de la France pourront également être organisés dans ce cadre.

Renforcer l'attractivité de la France

Selon les deux partenaires, cette alliance s'inscrit dans une ambition commune de renforcer l'attractivité de la France auprès des voyageurs internationaux en s'appuyant sur l'un des clubs sportifs les plus suivis au monde.

Dans un communiqué, Adam Oubuih, directeur général d'Atout France, estime que ce partenariat doit contribuer à "promouvoir l'excellence et la montée en gamme du tourisme français" en associant "la puissance d'attractivité" des territoires français à "l'aura internationale du PSG".

De son côté, Victoriano Melero, directeur général du Paris Saint-Germain, souligne que cette collaboration "donne une nouvelle dimension » au concept Ici C'est Paris La Maison en mettant en avant « la richesse culturelle, touristique et créative de la France", tout en accompagnant le développement international du club, présent dans plus de 100 pays à travers ses académies, ses boutiques, ses groupes de supporters et sa communauté numérique.


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Tags : atout france, psg
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