Brand USA : budget amputé, campagne retardée… Fred Dixon dévoile sa stratégie

TourMaG – Vous parliez de votre budget qui a été réduit, sauf erreur, de 100 à 20 millions de dollars. Espérez-vous qu’il sera restauré d’ici quelques semaines ?



Fred Dixon : Oui, en fait, je suis optimiste, car je vois beaucoup de soutien pour le tourisme au Congrès, dans les deux partis et dans les deux chambres, au Sénat et à la Chambre des Représentants. Nous sommes très reconnaissants de ce soutien pour le tourisme.



Le « Visit USA Act » qui est actuellement en cours au Congrès a un fort soutien. Bien sûr, le calendrier législatif est bien rempli, mais j'espère qu'il y aura bientôt une ouverture, je suis confiant à ce sujet.



TourMaG – Pour cette année 2026, quels sont vos prévisions, vos espoirs pour faire mieux que l’année 2025 ?



Fred Dixon : Nous attendons les très prochaines prévisions qui viennent d’organisations telles que Oxford Economics et d’autres et qui nous indiqueront le développement cette année des marchés dans le monde entier, y compris en Europe et en France.



Le but est d’avoir un retour à la croissance et ce sera bien mieux que l’année dernière. Nous serons enthousiastes de constater de la croissance, mais le plus important c’est « le momentum », la dynamique, la restauration de la confiance avec les Français, qu’ils voient à quel point nous sommes prêts à les accueillir.



Je vois cela en ce moment avec la coupe du monde.



TourMaG – Comment se passe-t-elle ?



Fred Dixon : C’est incroyable. Il y a eu tellement de rumeurs à ce sujet, mais maintenant ça y est, c’est parti. Les gens passent des moments merveilleux. Regardez les réseaux sociaux, la presse, les fans. Tout le monde s’amuse et nous allons battre des records d’audience.



Il y a 48 équipes, 11 villes. Le football est toujours un sport qui se développe aux États-Unis. Pour beaucoup d’Américains, la dernière coupe du monde chez eux, c’était il y a longtemps, beaucoup de jeunes fans n’étaient pas nés, et aujourd’hui il y a énormément d’enthousiasme.



Dans les camps de base, comme à Boston, c'est si chaleureux pour l'équipe française et les fans. C'est aussi le cas pour d'autres pays à travers les États-Unis.



Dans mon pays, au Tennessee, il y a le Japon et l'Espagne qui ont des expériences incroyables avec leurs camps de base. C'est vraiment une compétition géniale jusqu'à présent. Et les Français peuvent gagner !