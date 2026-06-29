Ventes de dernière minute et jeu concours : l’été sera chaud avec Quartier Libre

Un tour en funiculaire aller-retour

Une entrée au Samiland

Une entrée au Water World

Une excursion et la visite d’une ferme de huskys, rennes et chevaux

Une balade avec initiation à la faune et à la flore ainsi qu’aux techniques de survie

La location de canoë offerte

Stéphane Dossetto, explique: « Il nous reste des disponibilités plus ou moins importantes en. Alors bien sûr, nous comptons sur cet atout pour compléter les remplissages de nos. A ce jour je peux vous dire que les agences ont à leur disposition 49 dates sur 6 circuits accompagnés (dont 2 combinés avec l’Ecosse) sur l’. Ce chiffre peut sembler important, mais il faut savoir que nous avons des départs de tous les aéroports régionaux et frontaliers.L’justement, ce sont 29 dates sur 4 circuits dont 2 combinés avec l’Irlande.Si je parle des combinés, ce n’est pas par hasard. Nous constatons en effet que les demandes récentes sont nombreuses sur les produits d’une durée supérieure aux classiques 8j/7n. Un effet de rattrapage ou une tendance liée à l’envie de minimiser l’impact carbone ? J’avoue ne pas l’avoir encore déterminé.Lan’est pas en reste puisque nous avons encore 17 dates disponibles sur l’ensemble de nos 4 circuits.Enen revanche, l’offre restante est plus restreinte (3 dates) sur notre circuit, nous ne nous en plaindrons pas. En revanche nous voulons mettre un coup de boost sur notre nouvel autotour enN’oublions pas notre nouveauté de l’été, avec un séjour à. Cetteau départ de Paris est unen chambre et petit déjeuner agrémenté de multiples activités incluses telles que :Quant aux moments en liberté ils pourront être comblés par une vingtaine d’activités optionnelles et variées. Je n’en citerai que quelques-unes comme du rafting, une balade à cheval ou une croisière sur le lac Levi. Impossible de s’ennuyer pendant cette semaine.Enfin, vous connaissiez lade Quartier Libre avec ses séjours multi-activités en hiver, et bien les ventes sont d’ores et déjà ouvertes.De quoi répondre aux demandes des agents de voyages et faire des ventes de l’été un succès. »