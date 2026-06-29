Ventes de dernière minute et jeu concours : l’été sera chaud avec Quartier Libre

Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, détaille: « Il y a un mois de cela, je parlais du remplissage plus lent qu’à l’accoutumée de nos circuits du fait de la crise internationale. Heureusement, depuis quelques semaines, la tendance s’est inversée et les ventes connaissent un net rebond. Pour confirmer cette tendance haussière nous avons décidé de mettre les bouchées doubles en proposant des départs garantis, en facilitant les ventes de dernière minute à J-7, en mettant en place des promos sur les voyageurs solo et les mini groupes à partir de 6 pax et en instaurant un jeu concours aux agences de voyages. Tous ces efforts devraient nous permettre de rattraper le retard, sachant qu’en plus nous avons la chance de proposer des destinations sûres, calmes et fraîches.
Ecosse, Norvège, Irlande, Islande et Laponie : Nouvelles disponibilités en VDM
Stéphane Dossetto, explique: « Il nous reste des disponibilités plus ou moins importantes en VDM à J-7. Alors bien sûr, nous comptons sur cet atout pour compléter les remplissages de nos circuits en départs garantis. A ce jour je peux vous dire que les agences ont à leur disposition 49 dates sur 6 circuits accompagnés (dont 2 combinés avec l’Ecosse) sur l’Irlande. Ce chiffre peut sembler important, mais il faut savoir que nous avons des départs de tous les aéroports régionaux et frontaliers.
L’Ecosse justement, ce sont 29 dates sur 4 circuits dont 2 combinés avec l’Irlande.
Si je parle des combinés, ce n’est pas par hasard. Nous constatons en effet que les demandes récentes sont nombreuses sur les produits d’une durée supérieure aux classiques 8j/7n. Un effet de rattrapage ou une tendance liée à l’envie de minimiser l’impact carbone ? J’avoue ne pas l’avoir encore déterminé.
La Norvège n’est pas en reste puisque nous avons encore 17 dates disponibles sur l’ensemble de nos 4 circuits.
En Islande en revanche, l’offre restante est plus restreinte (3 dates) sur notre circuit, nous ne nous en plaindrons pas. En revanche nous voulons mettre un coup de boost sur notre nouvel autotour en van aménagé.
N’oublions pas notre nouveauté de l’été, avec un séjour à Levi en Finlande. Cette Parenthèse sous le soleil de minuit en 8j/7n au départ de Paris est un séjour 4* en chambre et petit déjeuner agrémenté de multiples activités incluses telles que :
Quant aux moments en liberté ils pourront être comblés par une vingtaine d’activités optionnelles et variées. Je n’en citerai que quelques-unes comme du rafting, une balade à cheval ou une croisière sur le lac Levi. Impossible de s’ennuyer pendant cette semaine.
Enfin, vous connaissiez la Laponie suédoise de Quartier Libre avec ses séjours multi-activités en hiver, et bien les ventes sont d’ores et déjà ouvertes.
De quoi répondre aux demandes des agents de voyages et faire des ventes de l’été un succès. »
L’Ecosse justement, ce sont 29 dates sur 4 circuits dont 2 combinés avec l’Irlande.
Si je parle des combinés, ce n’est pas par hasard. Nous constatons en effet que les demandes récentes sont nombreuses sur les produits d’une durée supérieure aux classiques 8j/7n. Un effet de rattrapage ou une tendance liée à l’envie de minimiser l’impact carbone ? J’avoue ne pas l’avoir encore déterminé.
La Norvège n’est pas en reste puisque nous avons encore 17 dates disponibles sur l’ensemble de nos 4 circuits.
En Islande en revanche, l’offre restante est plus restreinte (3 dates) sur notre circuit, nous ne nous en plaindrons pas. En revanche nous voulons mettre un coup de boost sur notre nouvel autotour en van aménagé.
N’oublions pas notre nouveauté de l’été, avec un séjour à Levi en Finlande. Cette Parenthèse sous le soleil de minuit en 8j/7n au départ de Paris est un séjour 4* en chambre et petit déjeuner agrémenté de multiples activités incluses telles que :
- Un tour en funiculaire aller-retour
- Une entrée au Samiland
- Une entrée au Water World
- Une excursion et la visite d’une ferme de huskys, rennes et chevaux
- Une balade avec initiation à la faune et à la flore ainsi qu’aux techniques de survie
- La location de canoë offerte
Quant aux moments en liberté ils pourront être comblés par une vingtaine d’activités optionnelles et variées. Je n’en citerai que quelques-unes comme du rafting, une balade à cheval ou une croisière sur le lac Levi. Impossible de s’ennuyer pendant cette semaine.
Enfin, vous connaissiez la Laponie suédoise de Quartier Libre avec ses séjours multi-activités en hiver, et bien les ventes sont d’ores et déjà ouvertes.
De quoi répondre aux demandes des agents de voyages et faire des ventes de l’été un succès. »
Un jeu concours pour les agences de voyages et des promos pour leurs clients
Stéphane Dossetto détaille: « Pendant cet été nous multiplions les opérations afin de faciliter les ventes.
Par exemple nous avons mis en place un code promo : SINGLE100. Le but est d’encourager les personnes voyageant seules qui hésitent à s’inscrire en chambre individuelle à cause du supplément. La réduction de 100€ s’appliquera automatiquement sur toutes les ventes indiv durant tout l’été sur 3 circuits en Irlande, 2 en Ecosse et 3 en Norvège.
Et pour les personnes qui s’inscrivent en nombre (à partir de 6 pax), nous avons mis en place le code promo Team100, parce que plus on est de fous… Alors si vous avez un groupe d’amis ou une grande famille, faites-les bénéficier de 100€ de réduction par personne.
Enfin, nous n’oublions pas les agents de voyages avec la Coupe de l’été Quartier Libre qui a démarré le 16 juin et qui se poursuit jusqu’au 31 juillet. Chez Quartier Libre, nous récompensons la performance à l'état pur, celle qui se joue sur le terrain. Pas de chichis, pas de qualifications fastidieuses : vous vendez, vous marquez.
La Règle du Jeu est simplissime : 1 PAX = 1 But !
Depuis le 16 juin et jusqu’au 31 juillet 2026, chaque passager confirmé compte ! À chaque vente sur nos destinations phares, vous marquez des points et progressez dans le classement pour tenter de décrocher la première place.
Le Trophée Suprême : Envolez-vous pour la Laponie !
Le Grand Lauréat de cette édition 2026 soulèvera la coupe et s'envolera pour un séjour magique pour 2 personnes au pays des Aurores Boréales !
Pour tout savoir sur les conditions des promos et du jeu, cliquez ICI.
Il n’est pas trop tard pour jouir de toutes les offres estivales de Quartier Libre ».
Par exemple nous avons mis en place un code promo : SINGLE100. Le but est d’encourager les personnes voyageant seules qui hésitent à s’inscrire en chambre individuelle à cause du supplément. La réduction de 100€ s’appliquera automatiquement sur toutes les ventes indiv durant tout l’été sur 3 circuits en Irlande, 2 en Ecosse et 3 en Norvège.
Et pour les personnes qui s’inscrivent en nombre (à partir de 6 pax), nous avons mis en place le code promo Team100, parce que plus on est de fous… Alors si vous avez un groupe d’amis ou une grande famille, faites-les bénéficier de 100€ de réduction par personne.
Enfin, nous n’oublions pas les agents de voyages avec la Coupe de l’été Quartier Libre qui a démarré le 16 juin et qui se poursuit jusqu’au 31 juillet. Chez Quartier Libre, nous récompensons la performance à l'état pur, celle qui se joue sur le terrain. Pas de chichis, pas de qualifications fastidieuses : vous vendez, vous marquez.
La Règle du Jeu est simplissime : 1 PAX = 1 But !
Depuis le 16 juin et jusqu’au 31 juillet 2026, chaque passager confirmé compte ! À chaque vente sur nos destinations phares, vous marquez des points et progressez dans le classement pour tenter de décrocher la première place.
Le Trophée Suprême : Envolez-vous pour la Laponie !
Le Grand Lauréat de cette édition 2026 soulèvera la coupe et s'envolera pour un séjour magique pour 2 personnes au pays des Aurores Boréales !
Pour tout savoir sur les conditions des promos et du jeu, cliquez ICI.
Il n’est pas trop tard pour jouir de toutes les offres estivales de Quartier Libre ».
Le plus d’un TO régional : partir du plus près de chez soi
Stéphane poursuit : « Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort. »
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort. »
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Stéphane conclut : « Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 24h/24 et 7j/7 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44) ».
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 24h/24 et 7j/7 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44) ».
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28