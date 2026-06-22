logo TourMaG  
Recherche avancée

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Condor, compagnie aérienne régulière allemande, reconnaissable à ses rayures iconiques aux couleurs vives rend l’accès à ses destinations long-courriers encore plus efficace.


Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor déploie un réseau long-courrier exceptionnel. Pour les agences de voyages, c’est l’opportunité parfaite de proposer à leurs clients des exclusivités très recherchées.


Rédigé par le Lundi 29 Juin 2026 à 06:26

Condor, compagnie aérienne régulière allemande, reconnaissable à ses rayures iconiques aux couleurs vives © Condor Flugdienst
Condor, compagnie aérienne régulière allemande, reconnaissable à ses rayures iconiques aux couleurs vives © Condor Flugdienst
CroisiEurope
Cet hiver, le soleil sera au rendez-vous. Condor facilite l'accès aux plages paradisiaques grâce à des liaisons quotidiennes vers Cancún et Punta Cana. Dès le 3 novembre et jusqu’au 30 mars, la compagnie enrichit son offre caribéenne en desservant Tobago ainsi que la Barbade. Grâce à des correspondances parfaites depuis Paris, vos clients s'envoleront vers le rythme envoûtant des steelbands et la douceur des îles. Enfin, la Jamaïque est plus proche que jamais : la vibrante station de Montego Bay est desservie toute l'année, avec jusqu'à 2 vols par semaine à partir du 23 septembre 2026 jusque fin mars 2027.

En République dominicaine, Condor dessert également Puerto Plata et Saint Domingue, deux fois par semaine.

Du côté de l’Océan Indien, l’offre s’adapte à toutes les envies. Les joyaux des Maldives sont accessibles à raison de 5 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis) du 19 septembre 2026 au 28 avril 2027. Pour l’Île Maurice, la programmation est assurée toute l’année avec quatre fréquences hebdomadaires (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches). Enfin, les Seychelles bénéficient d’une rotation le vendredi (retour le samedi) avec des horaires parfaitement étudiés pour optimiser le temps de séjour sur place.

L'Afrique du Sud, Zanzibar et l'Asie à portée de main

Le réseau de la compagnie répond aux attentes des voyageurs les plus exigeants. Dès le 16 septembre 2026, Le Cap rejoint les destinations desservies quotidiennement, tout comme les incontournables asiatiques Bangkok et Phuket. Vers Zanzibar, Condor opère toute l’année jusqu’à trois vols par semaine.

L’exclusivité Condor : La Basse-Californie au Mexique en vol direct

C'est une des grandes pépites du réseau : Condor s’impose comme la seule compagnie aérienne à relier directement l’Europe à Los Cabos, au Mexique. Du 2 novembre 2026 au 2 avril 2027, cette ligne exclusive rouvre ses portes. Une opportunité en or à offrir en priorité à vos clients en quête de nature sauvage, de spots de plongée d’exception ou de parcours de golf grandioses entre désert et océan. 2 fois par semaine, les lundis et vendredis.

Amérique du Nord – Hiver 2026-2027

Vos clients pourront ainsi s'envoler vers New York (JFK) ou Seattle, toutes deux desservies par des vols quasi-quotidiens (les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches pour Seattle ; les lundis, jeudis, vendredis et samedis pour New York). Le Canada n'est pas en reste : la vibrante ville de Toronto est accessible quatre fois par semaine (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches).

Le saviez-vous ? Avec trois vols quotidiens entre Paris CDG et Francfort, Condor garantit aux voyageurs des temps de correspondance optimisés et un confort de voyage absolu de bout en bout.

Le confort signé Airbus A330neo, sur l’ensemble des destinations long-courrier Condor

Condor s’affirme comme une compagnie moderne, solidement positionnée parmi les acteurs du long-courrier.
Sa flotte long-courrier est entièrement composée d’Airbus A330neo, un appareil de nouvelle génération qui redéfinit les standards du voyage long-courrier, en alliant confort, modernité et performance.

L’assurance d’une expérience à bord tout en confort

Pour les professionnels du tourisme, l’Airbus A330neo apporte une vraie valeur ajoutée, que ce soit pour des voyages en classe Economy, en classe Economy Premium ou en voyageant dans les sièges-lits de la classe Affaires Condor. Cela leur permet de savoir ce qu’ils proposent à leurs clients : un confort supérieur grâce à une atmosphère plus agréable pour les passagers et les équipages. Ce confort supplémentaire est un facteur clé pour le choix pour des voyages long-courrier.


Condor Classe Affaires © Condor Flugdienst


À bord, 310 sièges au total, dont 30 sièges-lits parfaitement plats en classe Affaires (26 sièges standards et 4 Prime Seats, situés entre les gammes classe Affaires et Première classe pour une expérience encore plus exclusive), ainsi que 64 sièges en Premium Economy, configurée en 2-4-2. La classe Economy compte 216 sièges, également disposés selon la configuration 2-4-2, afin de répondre aussi bien aux besoins des voyageurs en couple que des familles.
La Premium Economy se distingue par une offre tarifaire particulièrement attractive, en garantissant un confort supérieur grâce à davantage d’espace, un repose-pied et un dossier à inclinaison plus grande.

Condor Premium Economy © Condor Flugdienst
Condor Premium Economy © Condor Flugdienst
Avec sa stratégie claire, un hub structurant à Francfort et une flotte long-courrier 100 % Airbus A330neo, Condor s’impose comme un partenaire de choix pour les professionnels du tourisme. Entre connectivité optimisée depuis l’Europe - Condor vient d’ouvrir de nouvelles lignes Barcelone, Venise, Budapest, Londres Gatwick, réseau en expansion et expérience à bord homogène, Condor réunit les éléments essentiels d’une offre long-courrier performante et rassurante. Une offre qui vient simplifier le travail des agents de voyages et répondre aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui. Une promesse simple, mais essentielle : rendre le voyage long-courrier plus fluide, efficace, et pleinement maîtrisé.

© Condor Flugdienst
© Condor Flugdienst

L’esprit Condor sera au rendez-vous à l’IFTM 2026

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Condor est une compagnie aérienne régulière allemande représentée en France par Aviareps, 122 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris.

Email : sales.france@condor.com | GroupsDE.France@aviareps.com

Téléphone : +33 (0)1 53 43 53 92 (Lu-Ve de 9h à 18h)

linkedin



Lu 4490 fois
Notez
Sainte-Lucie
Dernière heure

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Canicule : 30 ans que ça dure, que fait-on ? [ABO]

Voyages Gallia lance Gallia Andina, marque dédiée au Pérou

Les réceptifs, le nouveau terrain de chasse de Marietton Développement ?

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

MSC CROISIERES ESPAGNE - Télévendeurs Conseillers Croisière Francophones F/H - CDI - (Valence)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Voyages Gallia lance Gallia Andina, marque dédiée au Pérou

Voyages Gallia lance Gallia Andina, marque dédiée au Pérou
Partez en France

Partez en France

A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés

A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia
Production

Production

Les réceptifs, le nouveau terrain de chasse de Marietton Développement ?

Les réceptifs, le nouveau terrain de chasse de Marietton Développement ?
AirMaG

AirMaG

Cet été, on prend le train avec RESANEO

Cet été, on prend le train avec RESANEO
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

Ian Brown nommé CEO de Trainline

Ian Brown nommé CEO de Trainline
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien
HotelMaG

Hébergement

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Seychelles : encore plus magiques avec CATLANTE Catamarans

Les Seychelles : encore plus magiques avec CATLANTE Catamarans
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias