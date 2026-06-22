Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Cet hiver, le soleil sera au rendez-vous. Condor facilite l'accès aux plages paradisiaques grâce à des liaisons quotidiennes vers Cancún et Punta Cana. Dès le 3 novembre et jusqu’au 30 mars, la compagnie enrichit son offre caribéenne en desservant Tobago ainsi que la Barbade. Grâce à des correspondances parfaites depuis Paris, vos clients s'envoleront vers le rythme envoûtant des steelbands et la douceur des îles. Enfin, la Jamaïque est plus proche que jamais : la vibrante station de Montego Bay est desservie toute l'année, avec jusqu'à 2 vols par semaine à partir du 23 septembre 2026 jusque fin mars 2027.



En République dominicaine, Condor dessert également Puerto Plata et Saint Domingue, deux fois par semaine.



Du côté de l’Océan Indien, l’offre s’adapte à toutes les envies. Les joyaux des Maldives sont accessibles à raison de 5 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis) du 19 septembre 2026 au 28 avril 2027. Pour l’Île Maurice, la programmation est assurée toute l’année avec quatre fréquences hebdomadaires (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches). Enfin, les Seychelles bénéficient d’une rotation le vendredi (retour le samedi) avec des horaires parfaitement étudiés pour optimiser le temps de séjour sur place.