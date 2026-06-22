Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Condor, compagnie aérienne régulière allemande, reconnaissable à ses rayures iconiques aux couleurs vives © Condor Flugdienst
Cet hiver, le soleil sera au rendez-vous. Condor facilite l'accès aux plages paradisiaques grâce à des liaisons quotidiennes vers Cancún et Punta Cana. Dès le 3 novembre et jusqu’au 30 mars, la compagnie enrichit son offre caribéenne en desservant Tobago ainsi que la Barbade. Grâce à des correspondances parfaites depuis Paris, vos clients s'envoleront vers le rythme envoûtant des steelbands et la douceur des îles. Enfin, la Jamaïque est plus proche que jamais : la vibrante station de Montego Bay est desservie toute l'année, avec jusqu'à 2 vols par semaine à partir du 23 septembre 2026 jusque fin mars 2027.
En République dominicaine, Condor dessert également Puerto Plata et Saint Domingue, deux fois par semaine.
Du côté de l’Océan Indien, l’offre s’adapte à toutes les envies. Les joyaux des Maldives sont accessibles à raison de 5 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis) du 19 septembre 2026 au 28 avril 2027. Pour l’Île Maurice, la programmation est assurée toute l’année avec quatre fréquences hebdomadaires (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches). Enfin, les Seychelles bénéficient d’une rotation le vendredi (retour le samedi) avec des horaires parfaitement étudiés pour optimiser le temps de séjour sur place.
En République dominicaine, Condor dessert également Puerto Plata et Saint Domingue, deux fois par semaine.
Du côté de l’Océan Indien, l’offre s’adapte à toutes les envies. Les joyaux des Maldives sont accessibles à raison de 5 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis) du 19 septembre 2026 au 28 avril 2027. Pour l’Île Maurice, la programmation est assurée toute l’année avec quatre fréquences hebdomadaires (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches). Enfin, les Seychelles bénéficient d’une rotation le vendredi (retour le samedi) avec des horaires parfaitement étudiés pour optimiser le temps de séjour sur place.
L'Afrique du Sud, Zanzibar et l'Asie à portée de main
Le réseau de la compagnie répond aux attentes des voyageurs les plus exigeants. Dès le 16 septembre 2026, Le Cap rejoint les destinations desservies quotidiennement, tout comme les incontournables asiatiques Bangkok et Phuket. Vers Zanzibar, Condor opère toute l’année jusqu’à trois vols par semaine.
L’exclusivité Condor : La Basse-Californie au Mexique en vol direct
C'est une des grandes pépites du réseau : Condor s’impose comme la seule compagnie aérienne à relier directement l’Europe à Los Cabos, au Mexique. Du 2 novembre 2026 au 2 avril 2027, cette ligne exclusive rouvre ses portes. Une opportunité en or à offrir en priorité à vos clients en quête de nature sauvage, de spots de plongée d’exception ou de parcours de golf grandioses entre désert et océan. 2 fois par semaine, les lundis et vendredis.
L’exclusivité Condor : La Basse-Californie au Mexique en vol direct
C'est une des grandes pépites du réseau : Condor s’impose comme la seule compagnie aérienne à relier directement l’Europe à Los Cabos, au Mexique. Du 2 novembre 2026 au 2 avril 2027, cette ligne exclusive rouvre ses portes. Une opportunité en or à offrir en priorité à vos clients en quête de nature sauvage, de spots de plongée d’exception ou de parcours de golf grandioses entre désert et océan. 2 fois par semaine, les lundis et vendredis.
Amérique du Nord – Hiver 2026-2027
Vos clients pourront ainsi s'envoler vers New York (JFK) ou Seattle, toutes deux desservies par des vols quasi-quotidiens (les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches pour Seattle ; les lundis, jeudis, vendredis et samedis pour New York). Le Canada n'est pas en reste : la vibrante ville de Toronto est accessible quatre fois par semaine (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches).
Le saviez-vous ? Avec trois vols quotidiens entre Paris CDG et Francfort, Condor garantit aux voyageurs des temps de correspondance optimisés et un confort de voyage absolu de bout en bout.
Le saviez-vous ? Avec trois vols quotidiens entre Paris CDG et Francfort, Condor garantit aux voyageurs des temps de correspondance optimisés et un confort de voyage absolu de bout en bout.
Le confort signé Airbus A330neo, sur l’ensemble des destinations long-courrier Condor
Condor s’affirme comme une compagnie moderne, solidement positionnée parmi les acteurs du long-courrier.
Sa flotte long-courrier est entièrement composée d’Airbus A330neo, un appareil de nouvelle génération qui redéfinit les standards du voyage long-courrier, en alliant confort, modernité et performance.
Sa flotte long-courrier est entièrement composée d’Airbus A330neo, un appareil de nouvelle génération qui redéfinit les standards du voyage long-courrier, en alliant confort, modernité et performance.
L’assurance d’une expérience à bord tout en confort
Pour les professionnels du tourisme, l’Airbus A330neo apporte une vraie valeur ajoutée, que ce soit pour des voyages en classe Economy, en classe Economy Premium ou en voyageant dans les sièges-lits de la classe Affaires Condor. Cela leur permet de savoir ce qu’ils proposent à leurs clients : un confort supérieur grâce à une atmosphère plus agréable pour les passagers et les équipages. Ce confort supplémentaire est un facteur clé pour le choix pour des voyages long-courrier.
Condor Classe Affaires © Condor Flugdienst
À bord, 310 sièges au total, dont 30 sièges-lits parfaitement plats en classe Affaires (26 sièges standards et 4 Prime Seats, situés entre les gammes classe Affaires et Première classe pour une expérience encore plus exclusive), ainsi que 64 sièges en Premium Economy, configurée en 2-4-2. La classe Economy compte 216 sièges, également disposés selon la configuration 2-4-2, afin de répondre aussi bien aux besoins des voyageurs en couple que des familles.
La Premium Economy se distingue par une offre tarifaire particulièrement attractive, en garantissant un confort supérieur grâce à davantage d’espace, un repose-pied et un dossier à inclinaison plus grande.
Avec sa stratégie claire, un hub structurant à Francfort et une flotte long-courrier 100 % Airbus A330neo, Condor s’impose comme un partenaire de choix pour les professionnels du tourisme. Entre connectivité optimisée depuis l’Europe - Condor vient d’ouvrir de nouvelles lignes Barcelone, Venise, Budapest, Londres Gatwick, réseau en expansion et expérience à bord homogène, Condor réunit les éléments essentiels d’une offre long-courrier performante et rassurante. Une offre qui vient simplifier le travail des agents de voyages et répondre aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui. Une promesse simple, mais essentielle : rendre le voyage long-courrier plus fluide, efficace, et pleinement maîtrisé.
L’esprit Condor sera au rendez-vous à l’IFTM 2026
Condor est une compagnie aérienne régulière allemande représentée en France par Aviareps, 122 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris.
Email : sales.france@condor.com | GroupsDE.France@aviareps.com
Téléphone : +33 (0)1 53 43 53 92 (Lu-Ve de 9h à 18h)
Email : sales.france@condor.com | GroupsDE.France@aviareps.com
Téléphone : +33 (0)1 53 43 53 92 (Lu-Ve de 9h à 18h)