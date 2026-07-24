Un vacancier a saisi la Médiation à la suite de deux séjours successifs en Tunisie réservés auprès d’un même voyagiste, estimant avoir subi des manquements dans l’organisation et l’hébergement. Il demandait notamment le remboursement intégral du second voyage ainsi que des dommages et intérêts.



Le premier séjour, prévu à Djerba à l’été 2025, avait déjà donné lieu à une difficulté d’hébergement dès la première nuit, en raison de l’indisponibilité de la chambre initialement prévue.



Un accord transactionnel avait alors été conclu entre les parties, prévoyant une compensation financière utilisée pour financer un second séjour.



Ce second voyage, organisé à Mahdia quelques jours plus tard, est à son tour marqué par une non-conformité : le logement réservé (un bungalow quadruple supérieur) n’était pas disponible sous la forme annoncée à l’arrivée.



Sur place, plusieurs alternatives ont été proposées par l’hôtel et ses partenaires, notamment des bungalows séparés ou des chambres doubles rapprochées, puis une solution familiale complète dans un second temps.



Ces propositions ont été refusées par les voyageurs, qui ont quitté l’établissement avant la fin du séjour et ont demandé le remboursement total des prestations, ainsi qu’une indemnisation complémentaire.