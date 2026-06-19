Le moment est grave.



Ce 1er juillet, on apprend que la température moyenne des océans est montée à 20,98°. Du jamais vu ! Aussi grave, on prévoit pour cette fin de semaine une troisième canicule ? De quoi faire trembler bon nombre de vacanciers pour qui le réchauffement climatique est devenu une réalité, les obligeant à se poser des questions qu’ils ne s’étaient jamais posées avant.



Il est désormais clair que l’on se demande si on ira demain passer le printemps en Andalousie et abandonner les champs de neige à quelques privilégiés ? Visitera-t-on également les friches que sont devenus les Émirats et leurs constructions pharaoniques ?



Assisterons-nous à des événements de plein-air entièrement climatisés ? Déserterons-nous les centres des villes européennes devenus irrespirables ? Revendra-t-on à petits prix de luxueuses résidences secondaires du Lubéron ou du Centre-Var ?



… Ces questions comme nous l’avons écrit, se posent depuis plusieurs décennies sans que l’on en ait pris conscience de l’urgence. Voilà pourquoi, les politiques en sont à jouer nos prochaines élections sur un débat de ventilateurs !



Fort heureusement, les scientifiques pour leur part n’ont pas chômé. En quête de solutions, ils se livrent à des recherches regroupées sous le terme de géo-ingénierie. Un terme large désignant « les interventions délibérées à grande échelle sur les systèmes naturels de la terre afin de lutter contre le changement climatique ».



Encore peu connues du grand public, notamment en France, ces technologies sont le fruit de recherches bien plus intensives au Canada, Allemagne, USA, Grande Bretagne et surtout en Chine. Et, certains climatologues, y compris de renom, envisagent leur déploiement à grande échelle afin d’éviter un réchauffement trop important.