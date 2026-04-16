Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]

De l’Antarctique à Berck, outre des milliers de kilomètres, peu de similarités permettent d’édifier un profile unique de touriste climatique.



Sachant que les plus riches vont s’en donner à cœur joie pour découvrir les derniers icebergs et glaciers, au risque de continuer à émettre les tonnes de CO2 coupables de la détérioration du climat, d’autres se contenteront de formuler des exigences plus modestes et plus en phase avec le tourisme durable.



Plutôt attachés à l’Hexagone ou l’Europe, ils se montreront exigeants sur trois points :



- l’eau

- l’ombre des arbres

- la fraîcheur naturelle ou artificielle.



Jouant à cache-cache avec la météo, ce sont probablement surtout des seniors et des familles avec enfants qui opteront comme d’habitude plus pour la mer que la montagne.



Quoique les choses changent plus rapidement que prévu à en croire, autre exemple, la direction du tourisme de la Baie de Somme citée par le Figaro et les stations de Wimereux dont la hausse de recherches atteint 42% ou 37% pour Crozon ! Quant à la montagne, ses massifs se frottent les mains : +87% pour le massif du Devoluy et 55% pour l’Alpe d’Huez…



Parmi les populations impactées par ce nouveau désordre climatique, notons également les résidents secondaires dont beaucoup prévoient d’abandonner certaines régions trop exposées aux vagues de chaleur.



Tandis que les habitants de grandes villes comme Marseille, Nice, Paris, Bordeaux… cherchent déjà ailleurs.



Ce sont donc les mobilités traditionnelles résidentielles et touristiques qui seront au fur et à mesure remises en question… Même si les climato sceptiques revendiquent encore un certain optimisme !