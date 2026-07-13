Transavia : et si le partenaire devenait... le principal prédateur des TO ? [ABO]

Transavia pourrait devenir l’équivalent français d’easyJet Holidays

Le groupe Air France jouit d’une marque forte, mais aussi d’une audience puissante sur ses sites internet en France. Après avoir possédé son propre réseau de distribution, puis son tour-opérateur maison, avant de tout abandonner avec la crise sanitaire, il repart sur le sentier hasardeux de la production et de la distribution de packages. Un pari pour faire de Transavia une compagnie rentable, alors que celle-ci travaille main dans la main avec les tour-opérateurs français ?

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 13 Juillet 2026 à 07:35

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