Du camping à l'hôtellerie : Huttopia ouvre deux nouveaux établissements au lac d'Aiguebelette

Philippe Bossanne, cofondateur d'Huttopia entouré du directeur d'Huttopia Domaine du Lac, des élus de la région, dont le maire de Lépin-Le-Lac - Photo CE
« Cest un évènement pour le groupe » a lancé Philippe Bossanne, co-fondateur du groupe Huttopia, ce jeudi 9 juillet à l'occasion de l'inauguration, non pas d'un mais deux nouveaux sites sur les bords du lac d'Aiguebelette en Savoie.
Le groupe renforce son ancrage sur le territoire avec l'ouverture simultanée de deux nouvelles adresses : Huttopia Domaine du Lac - Maison Ronde, mêlant hôtellerie et hébergements nature, et OnlyCamp Le Ferrand, un camping dédié aux tentes, vans et autres caravanes.
Avec cette double inauguration, Huttopia porte désormais à quatre le nombre de ses établissements autour du lac, aux côtés d'Huttopia Lac d'Aiguebelette et d'OnlyCamp Les Peupliers.
Au total, le groupe indique avoir investi près de 20 millions d'euros autour du lac d'Aiguebelette depuis son arrivée en 2017, « sans recourir à des financements publics » insiste Philippe Bossanne.
Le groupe renforce son ancrage sur le territoire avec l'ouverture simultanée de deux nouvelles adresses : Huttopia Domaine du Lac - Maison Ronde, mêlant hôtellerie et hébergements nature, et OnlyCamp Le Ferrand, un camping dédié aux tentes, vans et autres caravanes.
Avec cette double inauguration, Huttopia porte désormais à quatre le nombre de ses établissements autour du lac, aux côtés d'Huttopia Lac d'Aiguebelette et d'OnlyCamp Les Peupliers.
Au total, le groupe indique avoir investi près de 20 millions d'euros autour du lac d'Aiguebelette depuis son arrivée en 2017, « sans recourir à des financements publics » insiste Philippe Bossanne.
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Le projet le plus emblématique concerne la transformation de l'Huttopia Domaine du Lac - Maison Ronde.
« Le projet global nous a coûté près de 9 millions d'euros » précise Philippe Bossanne lors de l'inauguration.
Il comprend notamment la renaissance de la Maison Ronde. Construit dans les années 1920 - 1930 comme hôtel, l'établissement est ensuite devenu un centre de vacances dans les années 50 avant de fermer ses portes pendant près de trois décennies.
« Je ne savais même pas que ce bâtiment se trouvait juste à côté du camping Le Curtelet, que nous avions racheté », raconte le fondateur. Fasciné depuis longtemps par son architecture, il décide finalement de se lancer dans un chantier de réhabilitation qu'il reconnaît aujourd'hui particulièrement ambitieux.
« Vouloir réhabiliter ce bâtiment n'était pas bien raisonnable », a reconnu Philippe Bossanne lors de l'inauguration. Le dirigeant explique avoir rapidement compris que le chantier dépasserait largement les premières estimations.
Pendant plusieurs décennies, le bâtiment est resté à l'abandon. En 2020, Serge Grollier, le Maire de Lépin-le-Lac reprend le dossier en main et lance un appel à projet : « Lorsque nous avons visité la Maison Ronde en 2020, nous avons découvert une véritable ruine, avec de nombreuses ronces sur le terrain, mais nous étions convaincus qu'il fallait lui redonner vie », a-t-il rappelé lors de l'inauguration.
En 2022, le choix se porte sur un opérateur qui souhaite transformer le site en auberge de jeunesse, mais le projet n'aboutit pas. C'est en 2023, qui relance la recherche d'investisseurs et se tourne vers Huttopia.
« C'est une réussite quand on voit la qualité du résultat obtenu par Huttopia et les entreprises qui ont participé aux projets, après seulement sept mois de travaux, dont cinq réalisés dans la boue en raison des fortes pluies. Ouvrir dès la saison 2026 relève d'une véritable prouesse. » a ajouté le Maire.
« Le projet global nous a coûté près de 9 millions d'euros » précise Philippe Bossanne lors de l'inauguration.
Il comprend notamment la renaissance de la Maison Ronde. Construit dans les années 1920 - 1930 comme hôtel, l'établissement est ensuite devenu un centre de vacances dans les années 50 avant de fermer ses portes pendant près de trois décennies.
« Je ne savais même pas que ce bâtiment se trouvait juste à côté du camping Le Curtelet, que nous avions racheté », raconte le fondateur. Fasciné depuis longtemps par son architecture, il décide finalement de se lancer dans un chantier de réhabilitation qu'il reconnaît aujourd'hui particulièrement ambitieux.
« Vouloir réhabiliter ce bâtiment n'était pas bien raisonnable », a reconnu Philippe Bossanne lors de l'inauguration. Le dirigeant explique avoir rapidement compris que le chantier dépasserait largement les premières estimations.
Pendant plusieurs décennies, le bâtiment est resté à l'abandon. En 2020, Serge Grollier, le Maire de Lépin-le-Lac reprend le dossier en main et lance un appel à projet : « Lorsque nous avons visité la Maison Ronde en 2020, nous avons découvert une véritable ruine, avec de nombreuses ronces sur le terrain, mais nous étions convaincus qu'il fallait lui redonner vie », a-t-il rappelé lors de l'inauguration.
En 2022, le choix se porte sur un opérateur qui souhaite transformer le site en auberge de jeunesse, mais le projet n'aboutit pas. C'est en 2023, qui relance la recherche d'investisseurs et se tourne vers Huttopia.
« C'est une réussite quand on voit la qualité du résultat obtenu par Huttopia et les entreprises qui ont participé aux projets, après seulement sept mois de travaux, dont cinq réalisés dans la boue en raison des fortes pluies. Ouvrir dès la saison 2026 relève d'une véritable prouesse. » a ajouté le Maire.
Le nouveau Domaine du Lac associe hôtel, lodges hôteliers, tentes toile et bois, et chalets
L'espace de séminaire associé à l'offre hôtelière permet de diversifier l'offre sur le Domaine du Lac - Photo CE
« Nous n'avons pas d'actionnaire financier qui nous demande des dividendes chaque année. Cela nous permet de réinvestir et de mener ce type de projets », a expliqué le co-fondateur d'Huttopia, revendiquant un « capitalisme familial participatif ».
Si le Domaine du Lac est exploité dans le cadre d'un bail de 90 ans, Philippe Bossanne reconnaît que le défi reste désormais économique. « L'équilibre d'un tel projet n'est pas si évident. Il va falloir que ça plaise et qu'il y ait beaucoup de monde »
Le nouveau Domaine du Lac associe désormais plusieurs activités sur un même site : un hôtel 3 étoiles de 13 chambres dans la Maison Ronde associés à 12 lodges hôteliers en bois, 59 hébergements de plein air (32 chalets en bois et 27 tentes toile et bois), un café, une plage, un ponton, des activités nautiques ainsi qu'un ancien pavillon de chasse transformé en espace de séminaires pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes.
« Cette offre hôtelière avec nos lodges hôteliers et l'espace de séminaire vont nous permettre de remplir les ailes de saison, mais aussi pourquoi pas l'automne. Il faut toujours chercher la viabilité d'un projet. » précise le président fondateur du groupe.
L'établissement sera ouvert d'avril à mi-novembre et cible aussi bien une clientèle de proximité, notamment lyonnaise et chambérienne, qu'une clientèle internationale. La Maison Ronde pourrait également dans un second temps développer une offre de restauration pour la clientèle de proximité : « Nous l'avons prévu mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. »
Si le Domaine du Lac est exploité dans le cadre d'un bail de 90 ans, Philippe Bossanne reconnaît que le défi reste désormais économique. « L'équilibre d'un tel projet n'est pas si évident. Il va falloir que ça plaise et qu'il y ait beaucoup de monde »
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« Cette offre hôtelière avec nos lodges hôteliers et l'espace de séminaire vont nous permettre de remplir les ailes de saison, mais aussi pourquoi pas l'automne. Il faut toujours chercher la viabilité d'un projet. » précise le président fondateur du groupe.
L'établissement sera ouvert d'avril à mi-novembre et cible aussi bien une clientèle de proximité, notamment lyonnaise et chambérienne, qu'une clientèle internationale. La Maison Ronde pourrait également dans un second temps développer une offre de restauration pour la clientèle de proximité : « Nous l'avons prévu mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. »
Un développement construit autour du lac
L'histoire d'Huttopia à Aiguebelette s'est construite progressivement.
Philippe Bossanne raconte avoir d'abord été sollicité par des élus locaux pour développer un premier camping Huttopia sur le lac : Huttopia Lac d'Aiguebelette ouvert en 2017.
Le succès de cette implantation conduit ensuite le groupe à reprendre Les Peupliers, puis, au détour d'une visite immobilière, le camping OnlyCamp Le Curtelet, devenu aujourd'hui l'Huttopia Domaine du Lac.
A cela s'ajoute une 4e adresse, mitoyen des Peupliers, l'OnlyCamp Le Ferrand, inauguré ce même jour, dans sa nouvelle configuration.
Les deux sites seront d'ailleurs réunis dès l'an prochain pour devenir l'OnlyCamp Grands Peupliers.
Philippe Bossanne raconte avoir d'abord été sollicité par des élus locaux pour développer un premier camping Huttopia sur le lac : Huttopia Lac d'Aiguebelette ouvert en 2017.
Le succès de cette implantation conduit ensuite le groupe à reprendre Les Peupliers, puis, au détour d'une visite immobilière, le camping OnlyCamp Le Curtelet, devenu aujourd'hui l'Huttopia Domaine du Lac.
A cela s'ajoute une 4e adresse, mitoyen des Peupliers, l'OnlyCamp Le Ferrand, inauguré ce même jour, dans sa nouvelle configuration.
Les deux sites seront d'ailleurs réunis dès l'an prochain pour devenir l'OnlyCamp Grands Peupliers.
OnlyCamp Le Ferrand : 1 M€ investis
Le camping OnlyCamp Le Ferrand a fait, lui aussi, l'objet d'un investissement de plus d'un million d'euros.
Les travaux ont principalement porté sur les infrastructures, la rénovation complète des réseaux, la création d'un nouveau bloc sanitaire, la modernisation du centre de vie ainsi que le développement d'une offre de restauration.
Fidèle à sa philosophie, le site est dédié aux emplacements nus. « Nous avons décidé d'en faire un camping 100% emplacements, où les gens arrivent avec leur tente, leur caravane, leur van ou leur camping-car », a expliqué Philippe Bossanne.
Le site compte désormais 190 emplacements nus répartis sur quatre hectares, avec un accès direct au lac.
Pour Axel Pénin, directeur général d'OnlyCamp, cette stratégie répond à une demande toujours bien présente des campeurs traditionnels. Le réseau de la marque, qui compte aujourd'hui 104 destinations, privilégie les emplacements nus, des équipements simples mais qualitatifs et une politique tarifaire volontairement accessible : « Une famille avec deux enfants peut passer une semaine en plein cœur de l'été pour moins de 250 euros », souligne-t-il.
Un tarif unique est en effet appliqué dans l'ensemble des campings OnlyCamp, quelle que soit leur localisation.
Les emplacements pour deux personnes sont proposés à 12€ (sans baignade) ou 15€ (avec baignade) en basse saison, puis à 17€ et 24€ entre le 1er juillet et le 31 août.
Les travaux ont principalement porté sur les infrastructures, la rénovation complète des réseaux, la création d'un nouveau bloc sanitaire, la modernisation du centre de vie ainsi que le développement d'une offre de restauration.
Fidèle à sa philosophie, le site est dédié aux emplacements nus. « Nous avons décidé d'en faire un camping 100% emplacements, où les gens arrivent avec leur tente, leur caravane, leur van ou leur camping-car », a expliqué Philippe Bossanne.
Le site compte désormais 190 emplacements nus répartis sur quatre hectares, avec un accès direct au lac.
Pour Axel Pénin, directeur général d'OnlyCamp, cette stratégie répond à une demande toujours bien présente des campeurs traditionnels. Le réseau de la marque, qui compte aujourd'hui 104 destinations, privilégie les emplacements nus, des équipements simples mais qualitatifs et une politique tarifaire volontairement accessible : « Une famille avec deux enfants peut passer une semaine en plein cœur de l'été pour moins de 250 euros », souligne-t-il.
Un tarif unique est en effet appliqué dans l'ensemble des campings OnlyCamp, quelle que soit leur localisation.
Les emplacements pour deux personnes sont proposés à 12€ (sans baignade) ou 15€ (avec baignade) en basse saison, puis à 17€ et 24€ entre le 1er juillet et le 31 août.
194 campings dans neuf pays et emploie près de 2 000 collaborateurs
Philippe Bossanne et Axel Pénin, directeur général d'OnlyCamp lors de l'inauguration du camping OnlyCamp Le Ferrand - Photo CE
Fondé il y a plus de 26 ans, Huttopia poursuit une stratégie de diversification.
Le groupe exploite désormais 194 campings dans neuf pays et emploie près de 2 000 collaborateurs en haute saison. Son offre s'articule autour de plusieurs marques : les campings nature Huttopia, les campings OnlyCamp destinés aux campeurs traditionnels et les cafés-hôtels Hoscar.
« Nous voulons permettre à chacun de vivre la nature selon ses envies : faire du camping, séjourner dans un hébergement Toile & Bois ou dormir dans un hôtel », résume Philippe Bossanne.
Autour du lac d'Aiguebelette, cette complémentarité prend désormais une dimension concrète. En réunissant camping traditionnel, hébergements nature et hôtellerie sur un même territoire, Huttopia entend faire de cette destination savoyarde une vitrine de son savoir-faire.
A lire aussi : Campings, bivouacs, IA et hôtels : immersion dans l'univers Huttopia
Le groupe exploite désormais 194 campings dans neuf pays et emploie près de 2 000 collaborateurs en haute saison. Son offre s'articule autour de plusieurs marques : les campings nature Huttopia, les campings OnlyCamp destinés aux campeurs traditionnels et les cafés-hôtels Hoscar.
« Nous voulons permettre à chacun de vivre la nature selon ses envies : faire du camping, séjourner dans un hébergement Toile & Bois ou dormir dans un hôtel », résume Philippe Bossanne.
Autour du lac d'Aiguebelette, cette complémentarité prend désormais une dimension concrète. En réunissant camping traditionnel, hébergements nature et hôtellerie sur un même territoire, Huttopia entend faire de cette destination savoyarde une vitrine de son savoir-faire.
A lire aussi : Campings, bivouacs, IA et hôtels : immersion dans l'univers Huttopia
Huttopia Le Domaine du Lac - Maison Ronde à la loupe
Le site Huttopia Le Domaine du Lac - Maison Ronde est totalement piéton. Un parking situé à l'entrée du parking permet de garer les véhicules.
Il compte 59 hébergements de plein air : 31 chalets bois, et 27 tentes toile & bois.
Il est complété par la Maison Ronde, un hôtel 3 étoile de 13 chambres climatisées avec réception, bar, terrasse, et coin épicerie.
Cette offre est complétée par 12 lodges hôteliers, un nouveau concept déployé par Huttopia sur ce site pour renforcer l'offre hôtelière. Ces lodges sont configurés comme des chambres d'hôtels avec un lit deux place et un coin lit surperposé. Une petit kitchenette complète les équipements.
Le pavillon des chasseurs est réservé pour les séminaires ou évènement (capacité 70 à 80 personnes).
Il compte 59 hébergements de plein air : 31 chalets bois, et 27 tentes toile & bois.
Il est complété par la Maison Ronde, un hôtel 3 étoile de 13 chambres climatisées avec réception, bar, terrasse, et coin épicerie.
Cette offre est complétée par 12 lodges hôteliers, un nouveau concept déployé par Huttopia sur ce site pour renforcer l'offre hôtelière. Ces lodges sont configurés comme des chambres d'hôtels avec un lit deux place et un coin lit surperposé. Une petit kitchenette complète les équipements.
Le pavillon des chasseurs est réservé pour les séminaires ou évènement (capacité 70 à 80 personnes).
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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