Du camping à l'hôtellerie : Huttopia ouvre deux nouveaux établissements au lac d'Aiguebelette

Le projet le plus emblématique concerne la transformation de l'Huttopia Domaine du Lac - Maison Ronde.



« Le projet global nous a coûté près de 9 millions d'euros » précise Philippe Bossanne lors de l'inauguration.



Il comprend notamment la renaissance de la Maison Ronde. Construit dans les années 1920 - 1930 comme hôtel, l'établissement est ensuite devenu un centre de vacances dans les années 50 avant de fermer ses portes pendant près de trois décennies.



« Je ne savais même pas que ce bâtiment se trouvait juste à côté du camping Le Curtelet, que nous avions racheté », raconte le fondateur. Fasciné depuis longtemps par son architecture, il décide finalement de se lancer dans un chantier de réhabilitation qu'il reconnaît aujourd'hui particulièrement ambitieux.



« Vouloir réhabiliter ce bâtiment n'était pas bien raisonnable », a reconnu Philippe Bossanne lors de l'inauguration. Le dirigeant explique avoir rapidement compris que le chantier dépasserait largement les premières estimations.



Pendant plusieurs décennies, le bâtiment est resté à l'abandon. En 2020, Serge Grollier, le Maire de Lépin-le-Lac reprend le dossier en main et lance un appel à projet : « Lorsque nous avons visité la Maison Ronde en 2020, nous avons découvert une véritable ruine, avec de nombreuses ronces sur le terrain, mais nous étions convaincus qu'il fallait lui redonner vie », a-t-il rappelé lors de l'inauguration.



En 2022, le choix se porte sur un opérateur qui souhaite transformer le site en auberge de jeunesse, mais le projet n'aboutit pas. C'est en 2023, qui relance la recherche d'investisseurs et se tourne vers Huttopia.



« C'est une réussite quand on voit la qualité du résultat obtenu par Huttopia et les entreprises qui ont participé aux projets, après seulement sept mois de travaux, dont cinq réalisés dans la boue en raison des fortes pluies. Ouvrir dès la saison 2026 relève d'une véritable prouesse. » a ajouté le Maire.