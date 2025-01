HUTTOPIA et ELEGANCIA unissent leurs forces dans l’hôtellerie

Le projet HOSCAR a débuté en 2015 avec deux établissements pilotes près de Lyon et au Québec. Ces lieux de vie offrent des espaces de rencontre autour d’un café, d’une table conviviale, et de chambres accessibles. Le dernier en date, l’Hôtel du Bout du Parc à Versailles, a accueilli les équipes équestres des Jeux Olympiques, illustrant l’engagement de HUTTOPIA dans des projets d’envergure.



Ce partenariat permettra à HUTTOPIA et ELEGANCIA de développer le réseau HOSCAR tout en répondant aux attentes des territoires. Leur ambition commune repose sur une vision de l’hospitalité axée sur le vivre-ensemble et l’innovation. Avec 800 employés en hiver et jusqu’à 1800 en été, HUTTOPIA entend poursuivre sa croissance, tandis qu’ELEGANCIA, avec une vingtaine d’hôtels sous gestion à Paris, ambitionne de s’imposer dans les régions.