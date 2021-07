Camping : Huttopia met la main sur OnlyCamp

Huttopia développera le réseau OnlyCamp en parallèle de ses réseaux Huttopia et CityKamp par la reprise de campings via des délégations de service public ou par rachat, poursuit le communiqué. Trois campings ont déjà été repris dans ce cadre. Des aires d’accueil de camping-cars viendront compléter cette offre.



"La reprise de OnlyCamp va permettre à Huttopia, de renforcer son offre de camping-nature sur le territoire français, alors que la demande pour cette forme de tourisme vert explose dans cette période en réaction à la crise sanitaire. Nous ajoutons une flèche à notre arc pour mieux répondre aux communes qui nous sollicitent afin de redynamiser leur ancien camping (...)



Au-delà de la Vallée de la Loire où sont présents les 8 campings actuels OnlyCamp, nous voulons être présents dans toutes les régions de France car on campe partout dans notre beau pays.



Avec Récréa, nous sommes des entreprises de taille comparable, avec des valeurs partagées, toutes deux au service des Collectivités et des territoires. Récréa pour les piscines. Huttopia pour les campings. L’objectif au-delà de cette acquisition est de développer des projets communs de loisirs responsables dans des espaces naturels" a déclaré Philippe Bossanne, PDG d’Huttopia s.a.