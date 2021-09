Huttopia lance sa web TV dédiée à la nature

Huttopia lance une chaîne web et 100% gratuite : la Huttopia TV. Dédiée à la nature et à la richesse des territoires, cette nouvelle web TV propose déjà plus de 300 vidéos : balades culturelles au coeur des villages de France, rencontres avec les artisans, grands reportages animaliers, clips éducatifs sur la faune et la flore, vidéos sur les destinations Huttopia.Les programmes diffusés sans publicité vont du clip de 2 minutes au reportage d’une heure et plus.Pour créer sa chaîne, le spécialiste de l'hôtellerie de plein air s’est associé à la startup de l’audiovisuel et du streamingCe contenu sera régulièrement enrichi, grâce à la contribution des diffuseurs, producteurs et du public lui-même, qui pourront proposer de nouvelles vidéos, indique Huttopia.