Air France va internaliser son activité de distribution de packages qui était jusque-là géré par PerfectStay - Cpature écran modifiée par l'IA
L’économie touristique est un éternel recommencement.
Les activités d’hier disparaissent au gré des modes, des peurs et des dirigeants, puis reviennent quelques années plus tard comme un levier de développement du business.
En 2017, Air France lançait son agence de voyages en ligne avec La Collection, des ventes privées intégralement gérées par PerfectStay, le tour-opérateur BtoB qui travaille en marque blanche pour de grandes marques.
L’année passée, la compagnie nationale annonçait vouloir aller plus loin avec Air France Holidays, en proposant désormais du package dynamique.
Avec ce changement de nom, Air France entendait s'affirmer comme une agence de voyages, en affichant des ambitions élevées. L'entreprise visait à doubler le chiffre d'affaires de son activité de forfaits dès l'an dernier, sans avoir communiqué le montant réalisé en 2024, avant de le multiplier par six d'ici à 2029.
Une stratégie qui s’inscrit dans un contexte de fort développement des ventes de séjours chez ses concurrentes, à commencer par le succès d’easyJet Holidays.
D’après nos informations, pour accélérer dans le développement de sa production et de sa distribution touristique, Air France a décidé de mettre fin à son partenariat avec PerfectStay et devrait, sans nul doute, internaliser cette activité.
Voici les informations en notre possession.
Les activités d’hier disparaissent au gré des modes, des peurs et des dirigeants, puis reviennent quelques années plus tard comme un levier de développement du business.
En 2017, Air France lançait son agence de voyages en ligne avec La Collection, des ventes privées intégralement gérées par PerfectStay, le tour-opérateur BtoB qui travaille en marque blanche pour de grandes marques.
L’année passée, la compagnie nationale annonçait vouloir aller plus loin avec Air France Holidays, en proposant désormais du package dynamique.
Avec ce changement de nom, Air France entendait s'affirmer comme une agence de voyages, en affichant des ambitions élevées. L'entreprise visait à doubler le chiffre d'affaires de son activité de forfaits dès l'an dernier, sans avoir communiqué le montant réalisé en 2024, avant de le multiplier par six d'ici à 2029.
Une stratégie qui s’inscrit dans un contexte de fort développement des ventes de séjours chez ses concurrentes, à commencer par le succès d’easyJet Holidays.
D’après nos informations, pour accélérer dans le développement de sa production et de sa distribution touristique, Air France a décidé de mettre fin à son partenariat avec PerfectStay et devrait, sans nul doute, internaliser cette activité.
Voici les informations en notre possession.
Air France va mettre fin à son partenariat avec PerfectStay
Avant tout, il convient de rappeler que, dans le cadre d'Air France Holidays, la compagnie aérienne se contente de mettre sa marque à disposition. L'ensemble de l'activité, de la commercialisation à l'exploitation des séjours, est assuré par PerfectStay.
Le tour-opérateur BtoB s’occupe de la production, mais il fournit aussi la technologie permettant de faire l’interface entre l’offre et les clients. Il se charge également des accords avec les hôteliers et les bedbanks.
Il a aussi en charge la relation client.
D'ailleurs, un simple coup d'œil aux conditions générales de vente, accessibles en bas de la page d'Air France Holidays, montre que le site est présenté comme "Air France Holidays by PerfectStay.com" et que celles-ci régissent "la vente des Prestations réalisée au nom de la société PERFECTSTAY.COM".
Le nom de la compagnie n’y est pratiquement jamais cité. Le directeur de la publication n’est autre que Raphaël Zier, le PDG du tour-opérateur. Nous comprenons ainsi que l’activité est intégralement externalisée.
Sauf qu’après neuf ans de bons et loyaux services, le partenariat va cesser.
D’après nos informations, la direction d’Air France ne serait pas satisfaite des résultats de cette activité. Elle en espérait des volumes nettement plus importants.
Nous n’avons pas connaissance des montants. Un observateur les juge corrects, mais estime qu’ils pourraient être plus élevés au regard du nombre de visites et de clients fidèles à la compagnie nationale.
L’entreprise qui chapote cette division a dévoilé un résultat net de -2,85 millions d’euros en 2025.
Face à cette situation, et alors qu’easyJet démontre la vitalité hors norme de son opérateur maison (easyJet Holidays) le contrat qui court jusqu’en 2027 avec PerfectStay ne serait pas renouvelé, selon nos informations.
Ce n’est pas le seul argument qui nous pousse à croire qu’Air France va internaliser cette activité d’agence de voyages.
Le tour-opérateur BtoB s’occupe de la production, mais il fournit aussi la technologie permettant de faire l’interface entre l’offre et les clients. Il se charge également des accords avec les hôteliers et les bedbanks.
Il a aussi en charge la relation client.
D'ailleurs, un simple coup d'œil aux conditions générales de vente, accessibles en bas de la page d'Air France Holidays, montre que le site est présenté comme "Air France Holidays by PerfectStay.com" et que celles-ci régissent "la vente des Prestations réalisée au nom de la société PERFECTSTAY.COM".
Le nom de la compagnie n’y est pratiquement jamais cité. Le directeur de la publication n’est autre que Raphaël Zier, le PDG du tour-opérateur. Nous comprenons ainsi que l’activité est intégralement externalisée.
Sauf qu’après neuf ans de bons et loyaux services, le partenariat va cesser.
D’après nos informations, la direction d’Air France ne serait pas satisfaite des résultats de cette activité. Elle en espérait des volumes nettement plus importants.
Nous n’avons pas connaissance des montants. Un observateur les juge corrects, mais estime qu’ils pourraient être plus élevés au regard du nombre de visites et de clients fidèles à la compagnie nationale.
L’entreprise qui chapote cette division a dévoilé un résultat net de -2,85 millions d’euros en 2025.
Face à cette situation, et alors qu’easyJet démontre la vitalité hors norme de son opérateur maison (easyJet Holidays) le contrat qui court jusqu’en 2027 avec PerfectStay ne serait pas renouvelé, selon nos informations.
Ce n’est pas le seul argument qui nous pousse à croire qu’Air France va internaliser cette activité d’agence de voyages.
Air France a créé une nouvelle filiale pour gérer cette activité
En effet, nous avons découvert que la compagnie nationale avait récemment créé une nouvelle structure juridique : Holidays Partner, créée le 4 novembre 2025.
À cette époque, la société avait plutôt une activité de holding. Elle devait servir à l’acquisition ou à la prise de participation dans d’autres sociétés. Puis, en mars 2026, les statuts ont été mis à jour et le véritable projet a été dévoilé.
Elle a dorénavant pour objet, tant en France qu’à l’étranger, "l’achat, la vente et la commercialisation de forfaits touristiques, de séjours, de voyages et d’activités de loisirs, par tous moyens et sur tous supports, y compris par téléphone et internet", peut-on lire dans ses statuts.
Elle pourra aussi assurer la fourniture de prestations d’hébergement, de réservation hôtelière et de tous autres produits ou services liés au voyage, au tourisme et aux loisirs.
Si, l’année passée, l’entreprise était placée sous le contrôle d’Alexandre Boissy, alors secrétaire général d’Air France-KLM, le responsable a changé en 2026.
C’est désormais Bouchra Kaabouz, vice-présidente de la stratégie commerciale, des offres et de la communication du groupe, qui en est la présidente.
À noter également que le capital de la société a été porté, en avril 2026, à 2,010 millions d’euros par son actionnaire unique, une autre filiale d’Air France-KLM.
Une société qui n’avait jusque-là aucun intérêt à exister, puisque PerfectStay se chargeait de tout.
À cette époque, la société avait plutôt une activité de holding. Elle devait servir à l’acquisition ou à la prise de participation dans d’autres sociétés. Puis, en mars 2026, les statuts ont été mis à jour et le véritable projet a été dévoilé.
Elle a dorénavant pour objet, tant en France qu’à l’étranger, "l’achat, la vente et la commercialisation de forfaits touristiques, de séjours, de voyages et d’activités de loisirs, par tous moyens et sur tous supports, y compris par téléphone et internet", peut-on lire dans ses statuts.
Elle pourra aussi assurer la fourniture de prestations d’hébergement, de réservation hôtelière et de tous autres produits ou services liés au voyage, au tourisme et aux loisirs.
Si, l’année passée, l’entreprise était placée sous le contrôle d’Alexandre Boissy, alors secrétaire général d’Air France-KLM, le responsable a changé en 2026.
C’est désormais Bouchra Kaabouz, vice-présidente de la stratégie commerciale, des offres et de la communication du groupe, qui en est la présidente.
À noter également que le capital de la société a été porté, en avril 2026, à 2,010 millions d’euros par son actionnaire unique, une autre filiale d’Air France-KLM.
Une société qui n’avait jusque-là aucun intérêt à exister, puisque PerfectStay se chargeait de tout.
Air France va s’appuyer sur une entreprise rachetée par KLM
Et ce n’est pas la seule information issue de notre enquête.
Nous avons appris que, le 7 juillet 2026, Holidays Partner a été immatriculée par Atout France en tant qu’agent de voyages ou assimilé. Air France est donc en mesure, depuis quelques heures, de vendre elle-même des séjours packagés. Mais pour cela, encore faut-il disposer de la technologie.
On ne devient pas une agence de voyages en ligne du jour au lendemain, ni seulement par la force des intentions.
Pour réussir à brancher tous les tuyaux permettant de connecter les offres aériennes, hôtelières ou encore les activités, il manque donc la brique technologique. Celle-ci pourrait être apportée par une autre filiale du groupe, totalement inconnue en France.
Prenons la direction des Pays-Bas, où KLM possède aussi son agence de voyages en ligne. KLM Holidays est propulsée, sur le plan technologique, par Airtrade.
Cette société a été fondée en 1989 comme une agence de voyages, mais elle est rapidement devenue un consolidateur aérien et un fournisseur de solutions technologiques pour la distribution aux Pays-Bas.
D’après des bruits qui courent à Paris, Airtrade aurait finalisé une version française de ses outils, déjà opérationnelle. Ce serait donc en s’appuyant sur cette base qu’Air France internaliserait son activité.
D’autant que la société néerlandaise n’a pas seulement été rachetée par KLM. En mai 2026, ses actions ont été transférées directement à la holding Air France-KLM. Une proposition qui aurait été faite par Paris, donc par Air France.
Jeroen Martron, le PDG d’Airtrade, avait commenté cette décision en expliquant qu’il s’agissait d’un choix stratégique.
Nous avons appris que, le 7 juillet 2026, Holidays Partner a été immatriculée par Atout France en tant qu’agent de voyages ou assimilé. Air France est donc en mesure, depuis quelques heures, de vendre elle-même des séjours packagés. Mais pour cela, encore faut-il disposer de la technologie.
On ne devient pas une agence de voyages en ligne du jour au lendemain, ni seulement par la force des intentions.
Pour réussir à brancher tous les tuyaux permettant de connecter les offres aériennes, hôtelières ou encore les activités, il manque donc la brique technologique. Celle-ci pourrait être apportée par une autre filiale du groupe, totalement inconnue en France.
Prenons la direction des Pays-Bas, où KLM possède aussi son agence de voyages en ligne. KLM Holidays est propulsée, sur le plan technologique, par Airtrade.
Cette société a été fondée en 1989 comme une agence de voyages, mais elle est rapidement devenue un consolidateur aérien et un fournisseur de solutions technologiques pour la distribution aux Pays-Bas.
D’après des bruits qui courent à Paris, Airtrade aurait finalisé une version française de ses outils, déjà opérationnelle. Ce serait donc en s’appuyant sur cette base qu’Air France internaliserait son activité.
D’autant que la société néerlandaise n’a pas seulement été rachetée par KLM. En mai 2026, ses actions ont été transférées directement à la holding Air France-KLM. Une proposition qui aurait été faite par Paris, donc par Air France.
Jeroen Martron, le PDG d’Airtrade, avait commenté cette décision en expliquant qu’il s’agissait d’un choix stratégique.
Air France a déjà eu ses propres agences, TO et même hôtels !
Autres articles
-
Air France inaugure un nouveau salon à l’aéroport de Londres-Heathrow
-
Transavia ouvre ses ventes jusqu'à juin 2027 !
-
800 vols par jour, 40 millions de passagers par an : Air France fête les 30 ans du hub à Paris-CDG
-
Air France : Henri Hourcade va changer de poste
-
Air France-KLM intègre Apple à son programme Flying Blue
"Pour KLM Holidays, nous sommes exclusivement un fournisseur de technologies et proposons des services de mise en œuvre. Naturellement, nous allons étudier comment exporter davantage ce modèle", avait-il alors expliqué au sujet de cette annonce.
Il sous-entendait une possible extension de sa solution à Air France, ce qui expliquerait le transfert de la gouvernance et des actions à la holding parisienne du groupe aérien.
La boucle est bouclée. Air France serait sur le point d'internaliser, dans les prochains mois, une activité qu’elle avait déjà eue en interne il y a quelques décennies.
Imaginez un peu que, dans les années 1990, la compagnie comptait sur un réseau de 80 points de vente en propre. Puis, à mesure qu’internet s’est développé, elle l’a réduit pour atteindre 11 agences en 2020, avant de finalement toutes les fermer. durant la crise sanitaire.
Ce n’est pas tout, car la compagnie tricolore avait aussi eu son tour-opérateur maison.
Dans les années 1950 et 1960, dans le cadre d’un important projet de diversification, Air France a créé différentes entités, dont de nouvelles compagnies comme Air Inter et Air Charter, mais aussi une chaîne hôtelière et même des tour-opérateurs.
Elle lançait la marque iconique Jet tours, qui proposait du "chic" à prix raisonnable. Celle-ci faisait voyager chaque année plusieurs centaines de milliers de Français.
Puis, en juin 1999, Jet tours est vendu au Club Med pour un montant record à l’époque, d’autant plus pour une entreprise qui affichait régulièrement des comptes dans le rouge (retrouvez notre saga sur Jet tours, en cliquant ici).
Que ce soit dans l’aérien, le tour-operating ou ailleurs, la vie (économique) n’est qu’un éternel recommencement !
Il sous-entendait une possible extension de sa solution à Air France, ce qui expliquerait le transfert de la gouvernance et des actions à la holding parisienne du groupe aérien.
La boucle est bouclée. Air France serait sur le point d'internaliser, dans les prochains mois, une activité qu’elle avait déjà eue en interne il y a quelques décennies.
Imaginez un peu que, dans les années 1990, la compagnie comptait sur un réseau de 80 points de vente en propre. Puis, à mesure qu’internet s’est développé, elle l’a réduit pour atteindre 11 agences en 2020, avant de finalement toutes les fermer. durant la crise sanitaire.
Ce n’est pas tout, car la compagnie tricolore avait aussi eu son tour-opérateur maison.
Dans les années 1950 et 1960, dans le cadre d’un important projet de diversification, Air France a créé différentes entités, dont de nouvelles compagnies comme Air Inter et Air Charter, mais aussi une chaîne hôtelière et même des tour-opérateurs.
Elle lançait la marque iconique Jet tours, qui proposait du "chic" à prix raisonnable. Celle-ci faisait voyager chaque année plusieurs centaines de milliers de Français.
Puis, en juin 1999, Jet tours est vendu au Club Med pour un montant record à l’époque, d’autant plus pour une entreprise qui affichait régulièrement des comptes dans le rouge (retrouvez notre saga sur Jet tours, en cliquant ici).
Que ce soit dans l’aérien, le tour-operating ou ailleurs, la vie (économique) n’est qu’un éternel recommencement !
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Romain Pommier
Voir tous les articles de Romain Pommier