En effet, nous avons découvert que la compagnie nationale avait récemment créé une nouvelle structure juridique : Holidays Partner, créée le 4 novembre 2025.



À cette époque, la société avait plutôt une activité de holding. Elle devait servir à l’acquisition ou à la prise de participation dans d’autres sociétés. Puis, en mars 2026, les statuts ont été mis à jour et le véritable projet a été dévoilé.



Elle a dorénavant pour objet, tant en France qu’à l’étranger, " l’achat, la vente et la commercialisation de forfaits touristiques, de séjours, de voyages et d’activités de loisirs, par tous moyens et sur tous supports, y compris par téléphone et internet ", peut-on lire dans ses statuts.



Elle pourra aussi assurer la fourniture de prestations d’hébergement, de réservation hôtelière et de tous autres produits ou services liés au voyage, au tourisme et aux loisirs.



Si, l’année passée, l’entreprise était placée sous le contrôle d’Alexandre Boissy, alors secrétaire général d’Air France-KLM, le responsable a changé en 2026.



C’est désormais Bouchra Kaabouz, vice-présidente de la stratégie commerciale, des offres et de la communication du groupe, qui en est la présidente.



À noter également que le capital de la société a été porté, en avril 2026, à 2,010 millions d’euros par son actionnaire unique, une autre filiale d’Air France-KLM.



Une société qui n’avait jusque-là aucun intérêt à exister, puisque PerfectStay se chargeait de tout.